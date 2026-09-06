Дима Билан похвастался огромной картиной в новом доме, ради которого оформил ипотеку

Билан признался, что ему особенно интересно соприкасаться с другими видами творчества Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Певец Дима Билан похвастался ярким элементом декора для своего загородного дома. Артист получил в подарок от художника Сюгира Булуктаева большое полотно «Петрикор» размером 2,5 на 1,4 метра. Билан лично помогал распаковывать картину, а затем продемонстрировал, как ее поднимают и закрепляют на стене с помощью строительных лесов.

Название произведения связано с природным явлением: «петрикор» — запах земли после дождя. Именно это ощущение, по словам артиста, стало для него ключом к восприятию работы.

Билан признался, что ему особенно интересно соприкасаться с другими видами творчества. Музыка и живопись, считает певец, используют разные средства, но способны приводить к одному результату.

Дима Билан похвастался огромной картиной в новом доме Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

«Я вообще люблю встречаться с другими творческими вселенными. Музыкант собирает свой мир из звуков, художник — из цвета, линий, образов. Но в какой-то точке все это становится одним языком — языком ощущения», — написал Дима.

Рассматривая полотно, артист заметил множество деталей, которые позволяют по-разному воспринимать его при каждом новом взгляде. Само название он назвал очень точным для этой работы: «Картина называется «Петрикор» — это запах земли после дождя. Момент, когда дождь уже прошел, воздух изменился и мир как будто на несколько минут стал совершенно другим. Очень точное название для этой работы: в ней столько движения, цвета, странных существ, деталей — смотришь, и каждый раз находишь новый сюжет».

Дима Билан украсил новый дом огромной картиной «Петрикор» Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Билан также отдельно поблагодарил автора подарка. По его словам, ценность картины связана не только с ее масштабом или внешним видом, но и с тем, что художник вложил в произведение. Полотно теперь стало частью интерьера просторного загородного дома Билана. Недавно артист приобрел его на берегу реки с панорамным видом. Ради покупки певец впервые в жизни оформил ипотеку.

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