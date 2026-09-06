Изобретать хай-тек – удел молодых: Почему одни компании зумеров ждут, а другие работать с ними боятся

Это поколение привыкло к связи 10G, доставке за 15 минут, сверхбыстрому искусственному интеллекту, к тому, что фильмы подгружаются в телефоне за считанные секунды. Фото: Drazen Zigic/Shutterstock/Fotodom

Портрет зумера* выглядит будто бы не очень приглядно. Мол, и в телефоне они сидят минимум 6,5 часов в день. И внимание-то у них держится 8 секунд. И СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) для зумеров — не диагноз вовсе, а базовый минимум, который они же сами себе и ставят. В то же время они суперсовременны, живут в «цифре» и создают ее.

Ждут ли их в компаниях или боятся «зумерских приколов»? Об этом поговорили на сессии «Ставка на молодость. Чему бизнес и власть могут научиться у зумеров», которая прошла 2 сентября на Восточном экономическом форуме.

Они — про сегодня

Это поколение привыкло к связи 10G, доставке за 15 минут, сверхбыстрому искусственному интеллекту, к тому, что фильмы подгружаются в телефоне за считанные секунды. И тратить 4 года на универ? Когда уже сегодня можно идти и зарабатывать деньги? По опросам, 70% зумеров считают, что значимость высшего образования преувеличена.

А какими видят их те, кто отвечает за это образование?

— Вокруг зумеров много мифов: у них клиповое мышление, они не хотят работать, не видят авторитетов. Но я вижу наших студентов, зумеров, и они — классные, они настоящие. Они — про сегодня, — высказался ректор Дальневосточного федерального университета Борис Коробец. — В ежегодном конкурсе стипендиатов президента и правительства среди всех вузов страны ДВФУ занял абсолютное первое место: 176 стипендиатов. В передовой инженерной школе по биотехнологиям средний возраст научных сотрудников — 27 лет. Это ребята, которые уже во время учебы в университете получают первые серьезные научные результаты.

Но, согласился ректор, к зумерам все-таки нужен особый подход.

Борьба за молодые кадры

Зумеры мечтают работать в финтехе. Модератор сессии, ведущая молодежного проекта «Веды» делового издания «Ведомости» Анастасия Букреева (сама — зумер) высказала мысль, что молодых соискателей без опыта многие большие компании рассматривают неохотно. Но представитель как раз одной из них не согласился.

— Среди крупнейших компаний идет большая конкуренция за молодые кадры. У нас есть соглашение и тесное взаимодействие с четырехстами российскими вузами, каждый год стажировку проходит более 3000 ребят, — рассказал президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. — Изобретать хай-тек — удел молодых. Нам нужны новые люди, новые стартапы (начинающие компании, — Ред.). Ведь все последние прорывные вещи были сделаны в основном достаточно молодыми людьми.

Андрей Костин назвал новое поколение более свободным, для которого нет преград, но и берегов, бывает, что тоже нет: «Возраст такой, так и должно быть».

Треть сотрудников, пришедших на госслужбу в 2025 году, младше 35 лет Фото: insta_photos/Shutterstock/Fotodom

Требуют «цифру» и сами же ее создают

Ну хорошо, с финтехом понятно. А госслужба, консервативная, традиционно «немолодая» отрасль? Интересна ли зумерам она?

— В прошлом году треть новых сотрудников, которые пришли к нам на госслужбу, — это люди младше 35 лет, — рассказал заместитель председателя Правительства РФ, руководитель аппарата Правительства Дмитрий Григоренко. — Конечно, молодежь предъявляет к работе свои требования. Чтобы все было в цифре, чтобы все было быстро. Они не задают вопрос, зачем нужен искусственный интеллект — они спрашивают, почему его нет!

Госслужба это все дает. По словам Григоренко, в том же аппарате правительства 90% документооборота — в цифровом виде. Таков результат модернизации и борьбы с внутренней бюрократией — к чему руку приложили именно молодые ребята.

Как удерживать зумера в регионе

Если молодость — это про драйв, цифровизацию, технологии, встает наболевший вопрос. Зачем юному человеку оставаться в своем небольшом регионе, когда он может работать в Москве и получать там большую зарплату?

— Я могу с уверенностью сказать, что зарплата в Магаданской области не ниже, чем в Москве, — сразу парировал губернатор Магаданской области Сергей Носов. — Мы вместе с правительством, с банками стараемся создать условия для качественной жизни. А условия зависят от ценностей, одна из которых — кстати, для зумеров очень важная — это экология. Лучше экологии, чем в Магадане, нет. А также мы приняли решение: чтобы все, кто приезжает на работу в Магаданскую область, получали «северные» сразу, а не через пять лет.

Губернатор согласился, что не всегда можно удержать зумера в регионе, ведь есть профессии, в которых реализовать себя в Магадане не получится (например, если космонавтом захочется стать). Важно другое: чтобы после того, как молодой человек получит высшее образование, он продолжил бы работу по профессии, нашел свое призвание и путь в жизни.

Фото:Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/Fotodom

Адекватные ли у них ожидания?

На сессии модератор показала видеосюжет, который сняла на улицах Москвы. Она обращалась исключительно к зумерам с вопросом, какую зарплату они считают приемлемой для своей первой работы, когда получат диплом. Самая маленькая прозвучавшая цифра — 120 тысяч, а в основном желали под 200 или чуть больше. «Адекватно ли это?» — спросила модератор у следующего спикера.

— Такие зарплаты возможны, и даже больше. Но нужно быть суперумным, учить матчасть с пятого класса, ну и, конечно, не только это — нужно уметь решать задачи бизнеса, — ответила директор Т-образования Варвара Смирнова. — Претендовать на высокую зарплату могут люди, которые знают, как работает искусственный интеллект изнутри, умеют проектировать системы, в которые его можно встраивать.

Что такое уметь решать задачи бизнеса? Это значит понимать, как ее поставить и как найти ресурсы (которые всегда ограничены). Зачастую это связано с тем, чтобы договориться с другими командами. Не все работодатели, по словам Варвары Смирновой, умеют работать с зумерами, потому что у них есть ряд «приколов»: нет авторитетов, бывают увольнения одним днем, потому что «минус вайб» (атмосфера в коллективе не та).

Однако никто, кроме зумеров, не сможет держать команду в тонусе. Они — как ботокс: сохраняют молодость.

Зумер или бумер*?

В начале сессии всем присутствующим в зале предложили поучаствовать в опросе «Если бы вы были работодателем или вы таковым являетесь, на кого бы вы сделали свою ставку? На невероятного, очаровательного, сногсшибательного, энергичного зумера или на проверенного временем бумера, который никогда не подведет?»

И вот результат:

46% — взяли бы зумера.

54% — выбрали бумера.

БЛИЦ-ОПРОС

«Норм или стрём?»

На сессии ведущая задавала короткие вопросы спикерам, на которые нужно было ответить на зумерском языке: либо «норм» (одобрение), либо «стрём» (негативная оценка).

Удаленка? — Стрем.

Игнорировать сообщения руководства после 18:00? — Стрем.

Высокая зарплата на старте? — Норм.

Уехать из региона сразу после университета ради большой зарплаты? — Стрем.

Платить молодому специалисту больше только за то, что он остается в регионе? — Норм.

Купить криптовалюту на первую зарплату? — Норм.

Не иметь финансовой подушки, потому что «деньги должны работать»? — Норм.

* Зумерами называют людей, родившихся с середины 1990-х до начала 2010-х годов. Бумерами — тех, кто родился с 1946 по 1963 годы.

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