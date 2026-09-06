Анна Седокова призналась, что блокирует тех, кто плохо о ней думает: «Для этого не обязательно написать что-то обидное»

Анна Седокова Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Певица Анна Седокова рассказала о том, как решает, кому закрыть доступ к своей странице в соцсетях. Артистка призналась, что лично следит за комментариями и реакциями пользователей. Причем поводом для блокировки может стать не только непосредственное оскорбление в ее адрес.

Седокова заметила, что периодически получает просьбы разблокировать тех или иных подписчиков. Однако далеко не всегда готова идти навстречу. «Я читаю вас и встречаю сообщения: «Разблокируйте меня, я ничего не сделала». У меня нет помощников, и я читаю и так же блокирую всех сама», — написала певица.

При этом под раздачу могут попасть даже те, кто лично ничего плохого артистке не отправлял. «И для этого не обязательно написать что-то обидное. Достаточно лайкнуть что-то обидное. Потому что написать нужно иметь смелость», — объяснила Седокова.

Артистка уверена, что способна почувствовать отношение человека даже без прямых признаний. Она заявила, что обращает внимание на интонацию сообщений и то, что остается между строк. «За сто лет в шоу-бизнесе я четко различаю энергии, с которыми мне пишут. Я понимаю, смогу ли я что-то сказать человеку, чтобы он посмотрел в другом направлении. Или у него навсегда на глазах шоры, как у лошадки», — отметила Анна.

Свое виртуальное пространство певица сравнила с собственным домом, куда, по ее мнению, не стоит приходить с негативом. «Я чувствую даже то, что вы не пишете. Или пишете между строк. Меня не надо хвалить, хотя я это очень люблю, я Стрелец. Но приходить ко мне в дом в одежде, перепачканной отходами, не нужно. Надо переодеться. Это нормы приличия», — заявила она.

Напомним, сейчас певица также судится с родственниками покойного мужа Яниса Тиммы. Они требуют от нее 37 млн рублей и утверждают, что во время брака супруги приобрели пять объектов недвижимости. Сторона Седоковой настаивает, что совместно была куплена только квартира в Москве, причем за нее платила Анна.

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