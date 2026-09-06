ВЦИОМ: 16% россиян едят рыбу несколько раз в неделю, а белую любят больше, чем красную

Директор ВЦИОМ по взаимодействию с органами государственной власти Кирилл Родин Фото: Андрей МИНАЕВ. Перейти в Фотобанк КП

МАЛОВАТО БУДЕТ

– Кирилл, один из свежих опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения посвящен рыбе. Тому, как россияне относятся к рыбе и разным ее видам, к производителям, на что ориентируются при покупке... И выяснилось, что 73% россиян потребляют рыбу или рыбную продукцию несколько раз в месяц. Это много или мало?

– Это исследование мы проводили вместе с Ассоциацией судовладельцев рыбопромыслового флота. Вопрос потребления рыбы, несмотря на всю его важность, исследуется, к сожалению, не так часто, как хотелось бы. Особенно с учетом того высокого веса, который придается этому вопросу на государственном уровне. И когда мы начали изучать результаты исследования, я задал нашей аудитории тот же вопрос: цифра получилась красивая, но много это или мало?

73% - это количество россиян, которые потребляют рыбу не реже раза в месяц. И тут невольно возникает следующий вопрос: чем же они питаются в остальное время, что составляет конкурентный ассортиментный ряд на столе?

В первую очередь серьезными конкурентами рыбы выступают различные полуфабрикаты. Когда мы заходим в магазин, «заботливые» мерчендайзеры направляют нас по привычному пути, устланному пельменями, макаронами, консервами, сосисками, продуктами глубокой переработки. А рыба стоит где-то в отдалении.

Еще один конкурент - это система общественного питания, которая активно преследует коммерческие цели, пытается завоевать внимание потребителей и предложить им продукт, который, надеемся, часто бывает полезным… Но как правило, в первую очередь он выгоден коммерчески, и только потом полезен для здоровья.

Цифра в 73% дает основу для первого шага, становится зоной уверенности и надежды на светлое будущее. Но в целом это, конечно, мало. В рамках опроса были градации, и 16% опрошенных ответили, что едят рыбу еженедельно. Эта цифра больше похожа на правду среди той аудитории, которая находится в зоне устойчивого потребления рыбной продукции.

В исследовании мы специально выделили Дальневосточный федеральный округ – это территория особого потребления, особой культуры и отношения к рыбе. Не случайно все стремятся приехать на Восточный форум: здесь можно увидеть богатое разнообразие свежей морской продукции и все попробовать. Рацион питания и культура потребления жителей Дальневосточного федерального округа сильно отличается от других регионов. И вот в ДФО 21% сообщили, что потребляют рыбу еженедельно.

- А как часто в идеале нужно есть рыбу?

Жестких фиксированных норм, кроме медицинских рекомендаций, нет. Однако потребление рыбы устойчиво входит в любой диетический рацион. Конечно, потребление никогда не приблизится к 100%. Но было бы хорошо, если бы порядка 70% людей ответили, что употребляют рыбу хотя бы раз в неделю, как в советские времена, когда был рыбный день - четверг.

Этот день часто вспоминают в дискуссиях о потреблении рыбы. Сначала в шутку, но все чаще всерьез. Эта практика может казаться массовой принудиловкой и чужеродной современным реалиям, но тем не менее рыбный четверг вводил в сознание людей и в их культуру потребления рыбную товарную категорию. Пусть не в прежнем виде, но такие вещи необходимо возвращать.

- То есть маловато будет?

- Да, с моей точки зрения, сегодня мы потребляем недостаточно рыбы. Если спросить специалистов из системы здравоохранения, вероятно, они разделят мое мнение: цифру еженедельного потребления хотелось бы видеть повыше.

Однако государство предпринимает решительные шаги, созданы соответствующие подведомственные структуры, цель которых – изменить отношение к потреблению рыбы. За этим стоят не только общественное мнение и настрой, но и большая экономика: рыба должна дойти от моря до тарелки потребителя, за это отвечают дистрибьюторские сети, производители и добытчики.

Когда мы спрашиваем людей, хотят ли они потреблять рыбу, важен вопрос о потенциале: насколько раскрыта эта потребность. И на вопрос, хотели бы они потреблять больше рыбы, около 70% дают положительный ответ, это достаточно большая цифра. Люди говорят: да, мы хотели бы есть больше рыбы, причем качественной.

Но здесь возникает ряд обстоятельств. Из-за логистических проблем до кого-то рыба доходит не в том замечательном виде, в каком ее потребляют жители Приморского края. Выражаясь народным языком, она мороженая, перемороженная – до стола доходят уже бумага и кости. Кому-то рыба достается в приличном товарном виде, но либо она изначально дорогая, либо потребитель не может позволить себе каждый день питаться, например, осетриной. Тогда возникает третий вопрос – о широте ассортимента. Различия заметны от региона к региону и даже от одной торговой сети к другой.

Чтобы мы с вами потребляли больше рыбы, надо серьезно работать над качеством, расширять ассортимент. Хотя, по словам людей, нынешняя ценовая политика делает рыбу вполне доступным продуктом. Необязательно брать осетрину – есть и другие сорта, которые по питательным свойствам ничем ей не уступают, но находятся в удобной ценовой нише.

БЕЛАЯ И ПРЕКРАСНАЯ

- Интересно, что 39% россиян едят и белую, и красную рыбу в равной мере. Однако если выбирать что-то одно, то белую рыбу предпочитают 37% против 21% любителей красной. Как вы можете прокомментировать этот выбор? Связан ли он только с ценой? Или есть другие причины - кулинарные традиции, разные представления о пользе и т. д.?

– Нужно понять исторически сложившуюся культуру потребления в разных регионах России. Например, на Ямале и в Якутии на столе присутствует именно белая рыба, в том числе сиговых видов, в виде знаменитой строганины, которую мы все любим с перчиком и солью. Там традиционно сложилось такое потребление. А в Мурманске – уже другой ассортимент, и эта культура тоже возникла не на пустом месте. Есть и средняя полоса России, там на столе свои виды рыбы.

Мы часто упускаем из виду, что большой объем рыбы потребляется в рамках натурального хозяйства и бытового промысла. Среднестатистический москвич может поймать разве что какого-нибудь ерша, которого придется отпустить, – есть его в нашем экологическом ареале опасно. А люди, живущие в дельтах и вдоль крупных водных артерий – например, Волги, - регулярно пополняют свой стол из этой рыбной копилки. Из Астрахани к нам идет астраханская рыбка, вобла. Это тоже белые виды.

Мне трудно ответить, какая рыба – красная или белая – дороже или дешевле. Мы можем найти и белые сорта в премиальном сегменте, и красные - в доступных. Так что в первую очередь выбор продиктован культурой потребления.

Нельзя забывать, что спрос рождает предложение – это правило никто не отменял. Заставить людей есть то, что им не нравится, сложно.

РЫБНЫЙ ПАТРИОТИЗМ

- Многие россияне обращают внимание на регион производства при покупке. Согласно вашему исследованию, 67% опрошенных предпочтут рыбу, произведенную в их регионе, любой привезенной. В чем причина такого рыбного патриотизма?

– Мы спрашиваем людей, что для них важно при выборе рыбы. Они называют цену, качество и вкус. Качество в понимании покупателей – это то, что они получат после разморозки: «тряпку» или нормальный кусок рыбы. Также важным критерием является отсутствие пищевых добавок.

В опросе мы увидели, что для людей важным элементом является наличие бренда. При этом мы задавали и дополнительные вопросы о том, видит ли человек, где и когда рыба произведена, как она попала на стол.

А что такое бренд? Его ядро – доверие. Почему при покупке спортивного костюма мы скорее выберем марку с именем, чем неизвестную (причем порой оба костюма могут быть сшиты на одной фабрике)? Или взять такой же пример с телефонами, когда подделка порой оказывается более продвинутой, чем оригинал? Но бренд формирует доверие, что, купив продукт (будь то костюм, телефон или рыба), мы получим как минимум базовые, а может, и отличные качественные показатели. Бренд – это механизм общения производителя с потребителем. Увидел печать «Произведено царским двором Его Величества» – можно брать. А если какое-то непонятное ИП продает красную икорку в железной банке, есть риск, что Новый год будет испорчен.

Когда я прихожу в магазин и спрашиваю, есть ли рыба от известного локального производителя, и мне отвечают «да», я знаю, что это гарантия качества для моей семьи. Региональный бренд становится решающим фактором в ситуации неопределенности. Развивая локальные бренды, мы побуждаем потребителя присматриваться к ним, находить новые возможности и увеличивать потребление рыбы. Путь этот сложный и витиеватый, но важно, чтобы непонятные ИП из подвалов превращались в сертифицированные производства, гарантирующие качество. И региональные власти должны подключаться к контролю цепочки, чтобы ограничивать распространение некачественной продукции.

- В результатах опроса мы видим любопытный парадокс: в целом по стране 43% больше доверяют федеральному бренду, и только 16% — местному. Но на Дальнем Востоке картина противоположная: 52% выбирают местного производителя. С чем связан этот раскол? Почему в столичных регионах выше доверие к «большому имени», а в рыбном регионе — к «своему»?

- На Дальнем Востоке рыбы едят больше и разбираются в ней лучше, чем среднестатистический россиянин.