Звезду телеэкрана в Египте отправят на виселицу

Сара Халифа Фото: Соцсети.

Любимица египетских телезрителей, ведущая нескольких популярных шоу 39-летняя восточная красотка Сара Халифа рискует окончить свою жизнь на тюремной виселице. В субботу Каирский уголовный суд приговорил ее и еще 11 подсудимых, арестованных в апреле прошлого года, к смертной казни. Как сообщила газета «Аль-Ахрам», все они в составе преступной группировки, насчитывавшей более 30 человек, занимались изготовлением и сбытом наркотических веществ. Из двух квартир, оборудованных под подпольные нарколаборатории, следователи изъяли 750 кг синтетических наркотиков, а также целый арсенал незарегистрированного оружия и боеприпасов. За это в Египте предусмотрена высшая мера наказания. Согласно египетским законам суд направил дело Халифы и остальных приговоренных к верховному муфтию страны для получения его заключения по вопросу о смертной казни. Правда, оно носит рекомендательный характер и не является обязательным для суда. Впрочем, осужденные еще имеют шанс добиться смягчения приговора, обжаловав его в Кассационном суде.

Удивительное дело, но на египетском ТВ Халифа вела в том числе программу «Миссия невыполнима», посвященную борьбе с преступностью. Она также работала на саудовских и иракских телеканалах. Наряду с карьерой телеведущей занималась бизнесом - владела клиникой пластической хирургии и продюсерской компанией.

С личной жизнью у Сары не задалось, и об этом знала вся страна. В 2016 году она тайно вышла замуж за знаменитого египетского футболиста Махмуда Абдель-Монейма. Но уже через год пара со скандалом развелась после судебных разбирательств по поводу брачного контракта. Детей у Халифы не было, зато имелся брат, который и втянул ее в прибыльные, но криминальные занятия. Он тоже приговорен к смерти.

В прошлом году суды страны вынесли 541 смертный приговор. Для гражданских лиц он в Египте приводится в исполнение через повешение.

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