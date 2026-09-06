MIA BOYKA может оказаться в суде, Аронова похудела на 22 кг, а Моряк стала многодетной мамой: главные события шоу-бизнеса

MIA BOYKA может оказаться в суде Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Прошедшая неделя оказалась богатой на радостные события в жизни звезд, но не обошлось без скандалов. MIA BOYKA оказалась в центре конфликта с мастером, изготовившим парик для ее клипа, и теперь история может дойти до суда. Мария Аронова удивила поклонников заметно изменившейся фигурой, а Лиза Моряк и Сарик Андреасян стали многодетными родителями. Рассказываем о главных событиях за неделю 31 августа – 6 сентября 2026 года.

MIA BOYKA может оказаться в суде

Обычная рабочая история неожиданно превратилась в публичный конфликт. Мастер Фелиция Малец, которая занимается работой с артистами и медийными людьми, рассказала о сотрудничестве с командой MIA BOYKA. Женщина изготовила парик для клипа певицы, однако, по ее словам, деньги получила только после того, как выложила ролик о задержке выплат. После этого, утверждает Фелиция, вместо извинений ей направили досудебную претензию.

«Мария Бойко собирается подавать на меня в суд, и все это после рилса, где я просто поделилась нюансами нашего сотрудничества. Я много лет работаю с артистами, медийными людьми на съемках и концертах, и обычно все рабочие вопросы решаются спокойно. В рилсе я рассказала о своем опыте работы и упомянула сценический псевдоним Марии», — заявила Малец.

Мария Аронова похудела на 22 кг

Мария Аронова удивила публику на премьере фильма Сергея Безрукова «Не по-детски». Актриса заметно изменилась внешне: стала стройнее, укоротила стрижку и осветлила волосы. Сама артистка призналась, что избавилась примерно от 22 кг.

К снижению веса актриса приступила постепенно еще в декабре 2025 года. Из привычного рациона она убрала мучное, колбасу и жареную картошку. При этом жестких ограничений Аронова не придерживается: из-за плотного графика спектаклей она может есть даже поздно вечером и не отказывается время от времени от шашлыка.

Мария Аронова похудела на 22 кг Фото: Соцсети.

Михаил Шуфутинский стал народным артистом России

Президент России Владимир Путин 3 сентября присвоил Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста России. Певец получил известность в 90-е годы, однако его творчество остается популярным и сегодня. Особенно известна композиция «Третье сентября», которой в этом году исполнилось 33 года.

Анна Руднева стала многодетной мамой

Бывшая участница «Ранеток» Анна Руднева 2 сентября родила сына Артема. Малыш появился на свет в подмосковном роддоме с весом 3740 граммов и ростом 54 сантиметра. «Встретили нового человека в этот мир. Наш сын, наше счастье! Трижды мама получается», — написала артистка.

Ранее сообщения о рождении ребенка уже появлялись в СМИ, однако тогда Руднева их опровергла. Отцом мальчика стал бизнесмен Илья Былушкин, за которого Анна вышла замуж в июле. Для артистки это третий ребенок: у нее также есть дочь София и сын Тимофей.

Анна Руднева стала многодетной мамой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Лиза Моряк и Сарик Андреасян стали многодетными родителями

У актрисы Лизы Моряк и режиссера Сарика Андреасяна родился третий общий ребенок. Сын появился на свет 3 сентября в 22:34, о чем супруги сообщили в соцсетях, сопроводив новость фотографиями из роддома. Рождение малыша пара встретила с юмором, обыграв дату появления мальчика и знаменитую песню Михаила Шуфутинского. «То, над чем мы шутили, произошло! 3 сентября в 22:34 появился на свет наш сын! Мы перевернули календарь и стали многодетной семьей! Берегись, бесплатная парковка», — написали супруги.

Имя новорожденному родители пока не выбрали. Они лишь раскрыли, что оно должно начинаться на букву «Э», а вариант Михаил уже исключили. Мальчик родился с весом 3710 граммов и ростом 54 сантиметра.

Екатерина Старшова неожиданно призналась, что тайно зарегистрировала брак в Грузии Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Пуговка из «Папиных дочек» рассказала о тайной свадьбе

Актриса Екатерина Старшова неожиданно призналась, что тайно зарегистрировала брак в Грузии. Причиной стал вовсе не романтический порыв: она выступает в ледовых шоу на круизных лайнерах, где совместное проживание партнеров возможно при официальном браке. «Свадьба была самым доступным способом упростить оформление совместного проживания на круизном лайнере. Да, там свои правила», — объяснила Старшова. Имя супруга она не раскрыла, добавив, что сейчас они уже разведены. В 2022 году звезда «Папиных дочек» уехала из России и обосновалась в Англии.

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