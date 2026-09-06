«Результат со знаком плюс и замечательные перспективы»: что ВЭФ дает Дальнему Востоку и всей стране

Этот форум обошел предыдущие по всем статьям. Фото: Алексей Александронок \ Фонд Росконгресс

Восточный экономический форум - он как Олимпиада. С одной стороны, главное – участие. С другой, все пристально смотрят на цифры: сколько «золота» он принес, побиты ли рекорды?

Отвечаем: рекорды - побиты! Вот главные цифры ВЭФ – 2026, который прошел с 1 по 4 сентября во Владивостоке на острове Русский:

- 9300 человек приехали на форум

- 78 государств они представляли. Самые многочисленные делегации приехали из Китая, Индонезии, Японии, Вьетнама, Южной Кореи, Индии, Мьянмы

- 318 соглашений было подписано

- 7 трлн рублей - общая сумма контрактов (не считая тех, которые составляют коммерческую тайну)

Только цифры Фото: Алексей СТЕФАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Таким образом, этот форум обошел предыдущие по всем статьям (см. «Только цифры»). А чем больше денег вольется в экономику, тем лучше будет жизнь людей - как ни крути, а зависимость тут прямая. Ну, почти.

Динамика основных макропоказателей Дальнего Востока превышает среднероссийские значения. Фото: Валентина Певцова \ Фонд Росконгресс

СТАВКА ОПРАВДАЛАСЬ

- Динамика основных макропоказателей Дальнего Востока превышает среднероссийские значения. Именно к этому мы и стремились, когда объявляли развитие региона стратегическим приоритетом России на весь XXI век. И это наш общий успех, - подчеркнул на пленарной сессии форума Владимир Путин.

Владимир Путин на пленарной сессии форума Фото: REUTERS.

- Для России Восточный экономический форум - это широкое окно в мир возможностей и развития, - подчеркнул советник президента, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

- Формальные итоги известны: 7 000 участников из 78 стран, 1 200 деловых переговоров по проектам развития Дальнего Востока... Это указывает на стремление использовать форум как инструмент форсирования развития региона, который сейчас является воротами России в Тихий океан и на юг Евразии, - подчеркнул в беседе с KP.RU экономист, директор Института нового общества Василий Колташов. - Была подготовлена и представлена стратегия развития Дальнего Востока; она предполагает реализацию программ до 2036 года, то есть имеет довольно дальний прицел.

9300 человек приехали на форум. Фото: Сергей Лукин \ Фонд Росконгресс

Но главное, по словам экономиста - это даже не итоги конкретного форума. Главное - его исторический смысл и значение:

- Дальний Восток стал важнейшими и наиболее безопасными воротами российской экономики. В этом смысле ставка президента России на развитие региона, сделанная более 20 лет назад, полностью оправдывается, - объясняет Василий Колташов. - Дальний Восток повысил свое значение в последние годы не просто так. Мы наблюдаем западное пиратство на Балтике и Черном море, даже в северных водах Норвегия имеет наглость предпринимать враждебные действия. Россию стремятся отсечь от международной торговли и подорвать нашу экономику. Поэтому наши основные товарные потоки теперь идут не с Востока на Запад, а с Запада на Восток.

При этом бизнес не сам развернулся на Восток. Ему показали верное, выгодное направление.

- Бизнес сам по себе никогда не построил и не реконструировал бы порты на Дальнем Востоке, не создал бы ремонтные доки и верфи, не включился бы в капиталовложения, как он этого не делал, например, в нулевые годы. Решающей оказалась роль главы государства. Президент определил стратегическую важность работы в регионе, туда были направлены средства. Начали проводиться форумы, пошла особая поддержка для жителей – например, дальневосточная ипотека (она была запущена в 2019 году, - Ред.). И тогда уже капиталы начали двигаться в этом направлении, - отмечает Василий Колташов.

Так что формула адептов «чистого рынка», согласно которой бизнес все создает сам, в очередной раз оказалась опровергнута.

- В реальности именно государство видит перспективы региона, создает там работу и экономический рост. А дальше частный капитал понимает, что здесь много возможностей для инвестиций и заработка, и включается в процесс, - объясняет Колташов. - И поскольку работа была планомерно выстроена и систематически велась под контролем Владимира Путина, на Дальнем Востоке мы получаем результат со знаком плюс и видим замечательные перспективы, в первую очередь - для производства и торговли.

Немного цифр, которые показывают этот результат. Как сообщил на форуме президент, за 11 лет, что проходит ВЭФ, в дальневосточные регионы России привлечено около 25 трлн рублей капитальных вложений. Валовой региональный продукт Дальнего Востока за эти годы увеличился более чем в три раза. А рост ВВП страны - в том числе благодаря подъему Дальнего Востока - за последние три года был существенно выше среднеевропейского.

Поэтому важно и дальше создавать удобные условия для инвесторов. И не только на Дальнем Востоке.

- Хочу дать своего рода пас новому созыву Государственной Думы, который будет избран уже скоро, в сентябре. Рассчитываю на активную позицию депутатов, их плодотворную законодательную работу по улучшению делового климата, - сказал Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ-2026.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

2021г., число участников: 4000; количество стран: 58; общая сумма контрактов: 3,6 трлн руб

2022г., число участников: 7000; количество стран: 68; общая сумма контрактов: 3,27 трлн руб

2023г., число участников: 6200; количество стран: 62; общая сумма контрактов: 3,8 трлн руб

2024г., число участников: 7000; количество стран: 75; общая сумма контрактов: 5,5 трлн руб

2025г., число участников: 7400; количество стран: 75; общая сумма контрактов: 6 трлн руб

2026г., число участников: 9300; количество стран: 78; общая сумма контрактов: 7 трлн руб

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