«Земля – главный ресурс нашей страны»: как эффективно его использовать

Деловая программа включает свыше 100 сессий, объединенных в пять тематических треков. Фото: Сергей Лукин \ Фонд Росконгресс

Россия обладает уникальными земельными ресурсами. И если в центральной части страны в некоторых регионах их даже не хватает, то на Дальнем Востоке земли в избытке. Но это не означает, что ее можно легко и просто запустить в оборот. Программа дальневосточного гектара – скорее исключение, чем правило. А инвесторы зачастую сталкиваются с тем, что получение участка и согласование его границ может занимать приличное количество времени. И это еще один фактор, который серьезно тормозит скорость реализации инвестиционных проектов. Как совершенствовать процессы капитализации земельных ресурсов? На что стоит обращать внимание при пространственном развитии регионов? И как это в конечном итоге повышает качество жизни граждан? Эти и другие вопросы обсудили участники сессии «Повышение капитализации страны: курс на Дальний Восток», которая прошла в рамках ВЭФ-2026.

ДАННЫЕ КАК ОСНОВА…

Пространственное развитие сегодня является одним из ключевых приоритетов современной государственной политики России. Именно поэтому все чаще говорят о мастер-планах городов и о комплексном развитии территорий. Инвесторам важно понимать, что именно будет в том или ином месте через 3 - 5 или даже 10 лет. Такая определенность повышает инвестиционную привлекательность региона, земельные ресурсы используется рациональнее, а качество жизни жителей увеличивается.

- Земля – это главный ресурс любой страны. Россия – крупнейшая страна в мире по земельному ресурсу, поэтому эффективное его использование является естественной первоочередной задачей для всей системы органов государственной власти, - заявил Денис Грось, модератор дискуссии и координатор ДФО в Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Денис Грось, модератор дискуссии. Фото: Сергей Лукин \ Фонд Росконгресс

При этом один из наиболее значимых вызовов для власти – это грамотный учет всех земельных ресурсов. Ведь сначала нужно знать, что у нас есть, а уже потом решать, как это эффективнее всего использовать.

- Основа пространственного развития – это данные. Они нужны для полноценной работы инструментов территориального планирования, мастер-планирования. Данные представляют объективный смысл и являются ключевым фактором к принятию любых градостроительных решений. Мы занимаемся оцифровкой данных, их валидацией и конфигурированием полноценного инструмента на базе действующих информационно-аналитических платформ, - рассказал Алексей Ракитский, министр архитектуры и градостроительства Сахалинской области.

На федеральном уровне эту задачу выполняет государственная информационная система «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных» (ФГИС ЕЦП НСПД). Она выступает ключевым инструментом достижения целей развития государства, обеспечивая цифровую основу для управления территориями и повышения эффективности принимаемых решений.

Алексей Ракитский, министр архитектуры и градостроительства Сахалинской области. Фото: Сергей Лукин \ Фонд Росконгресс

- Национальная система пространственных данных была введена в эксплуатацию 25 декабря 2023 года. Сейчас она содержит 93 информационных системы из 64 регионов. До конца года еще 25 регионов полностью обеспечат подключение к национальной системе пространственных данных. Это более 5000 слоев и 26 цифровых сервисов. Также НСПД содержит данные из 34 федеральных и 8 коммерческих систем, - уточнила Людмила Лилина, замглавы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

Наличие подобных оцифрованных баз данных помогает компаниям оптимизировать свою деятельность. В том числе быстрее и по рыночной стоимости избавляться от непрофильных активов. Все это тоже стимулирует инвестиционную активность.

- Мы второй год подряд эксплуатируем импорто-независимую систему управления имущественным комплексом. В том числе у нас есть портал, на котором мы предлагаем инвесторам те объекты, которые уже не являются для нас эффективными с точки зрения обеспечения технологических процессов. На внешней стороне у нас Национальная система пространственных данных. С коллегами приступили к интеграции наших систем, - рассказала Екатерина Кривошеева, заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги».

…ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ

На базе имеющихся данных можно принимать взвешенные решения. Это особенно важно для инвесторов. Ведь в этом случае они смогут комплексно оценить, что именно строить, где именно и какие нюансы лучше учесть заранее.

- Капитализация территории – это не просто ввести объект недвижимости в оборот, это комплекс средств, направленных на снижение строительно-инвестиционного цикла, - заявила Алла Овчинникова, президент Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров».

Тем более что именно инфраструктура является сдерживающим фактором для прихода инвесторов.

- Главное для инвестора – это обеспеченность инженерной инфраструктурой. Мы можем декларировать в своих планах градостроительную и инвестиционную емкость территории. И инвестор будет понимать, какая есть перспектива по созданию инфраструктуры, - пояснил Алексей Ракитский.

Для этой работы часто привлекают академические структуры. Ведь они могут тщательно и беспристрастно проанализировать весь массив данных. И представить его в удобной и понятной форме. Таким опытом поделились китайские коллеги.

- Что касается научно-исследовательских платформ, мы в первую очередь ориентируемся на те исследования, которые помогают социально-экономическому развитию региона. Мы создали междисциплинарный институт низковысотной экономики, где объединено направление дистанционного зондирования, беспилотной геодезии и картографии, обработки пространственных данных и создание интегрированной платформы управления и обслуживания низковысотных систем, - рассказал Чжицян Лю, ректор Хэйлуцзянского инженерного университета.

- Мы создали для всех населенных пунктов Сахалина 3D-ортофотопланы и нанизали на них слои, связанные с зонированием территории, градостроительными ограничениями. И в итоге стали по-другому смотреть на территорию. Те самые мастер-планы, которые мы создаем, приходится изрядно менять, - поделился Алексей Ракитский.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ УСКОРЯЕТ

Один из серьезных барьеров – лишние и довольно длительные процедуры, связанные с кадастровыми работами.

- Порядок согласования границ установлен на законодательном уровне более 20 лет назад. Можно представить, какой скачок мы произвели за 20 лет в цифровом развитии учетно-регистрационной системы. И несмотря на это, в согласовании границ у нас до сих пор сохраняется архаичный подход. Мы до сих пор вынуждены обмениваться почтовыми отправлениями, когда информируем о согласовании границ, - сетует Алла Овчинникова.

В Росреестре этот недостаток признают. И пообещали, что в ближайшее время станут более оперативными за счет инновационных решений, уже принятых на уровне правительства.

- У нас имеется поручение правительства, мы разрабатываем законопроект, он уже в высокой степени готовности. Дальше будут методики. Это огромная работа, но она безумно важна. Когда мы сделаем эту работу, можно будет сказать, что мы достигли хорошего результата для градостроительной деятельности, - заявила Людмила Лилина.

Тем не менее любая, даже самая хорошая цифровая система не может хорошо работать без квалифицированных сотрудников. А их надо обучать.

- Мы ведем очень кропотливую, но плодотворную совместную работу. Уже более 4 тысяч сотрудников Росреестра в той или иной форме, на том или ином уровне высшего или дополнительного профессионального образования обучились на базе консорциума, базовой организацией которого является университет МИИГАЭК, - рассказала Надежда Камынина, ректор Московского государственного университета геодезии и картографии.

Участники сессии пришли к выводу, что устойчивое социально-экономическое развитие Дальнего Востока требует комплексного подхода, включающего эффективное и прозрачное управление земельными ресурсами, создание благоприятных условий для ведения бизнеса, формирование современной инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности регионов.

СПРАВКА «КП»

XI Восточный экономический форум (ВЭФ-2026) проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября 2026 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Главная тема форума - «Дальний Восток - развитие во благо людей». Мероприятие собрало более 5 тысяч представителей из 80 стран мира.

Деловая программа включает свыше 100 сессий, объединенных в пять тематических треков: «Жить и работать на Дальнем Востоке», «Механизмы привлечения частных инвестиций», «Дальний Восток - полюс международного взаимодействия», «Технологии настоящего и будущего», «Логистика и инфраструктура для роста экономики». Ключевое событие - пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.

Медиагруппа «Комсомольская правда» является многолетним информационным партнером ВЭФ. На форуме традиционно работает стенд и студия радио «Комсомольская правда». Организатор форума – Фонд «Росконгресс».

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