«Альтернатива для Германии» может впервые в истории страны создать собственное правительство на земельном уровне Фото: REUTERS.

В Германии закончились знаковые выборы, которые могут вызвать отставку канцлера страны Мерца и перевернуть федеральную политику страны. Сегодня депутатов местного парламента - ландтага - выбирали жители немецкой земли Саксонии-Анхальт на востоке страны.

По итогам ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) может впервые в истории страны создать собственное правительство на земельном уровне.

О важности этого голосования говорит самая высокая явка за почти полвека - проголосовали больше 76% избирателей.

После закрытия участков в 19:00 по московскому времени пришли первые результаты экзит-полов: «Альтернатива для Германии» набирает 44,5% голосов, Христианско-демократический союз (ХДС, партия Фридриха Мерца) - 18,5%.

На третьем месте Левая партия - сторонники демократического социализма (9,5%). За ней следуют «Союз-90»/«зеленые» (левоцентристы, 9%), Социал-демократическая партия Германии (партия экс-канцлера Шольца 8%) и «Союз Сары Вагенкнехт» (5%).

О том, что это значит для ФРГ, обозреватель KP.RU поговорил с политологом-германистом Александром Камкиным.

АдГ побеждает на местных выборах в Германии с 44,5% голосов Фото: REUTERS.

ПАНИКА В БЕРЛИНЕ

- Если не будет фальсификации, «Альтернатива для Германии» по итогам подсчета голосов может набрать до 45%, - говорит KP.RU Александр Камкин. - При таком раскладе, если остальные партии не смогут объединиться, то у «Альтернативы» есть шанс создать так называемое правительство меньшинства в земле Саксония-Анхальт.

На этот счет уже федеральные власти готовят меры противодействия. 37-я статья основного закона страны предусматривает возможность принятия мер о «федеральном принуждении», чтобы «побудить землю к выполнению своих обязанностей». Это позволяет противодействовать политике той или иной федеральной земли, если она вдруг объявляется неконституционной. Например, в области ограничения миграции.

Второй вариант: у «Альтернативы», условно, чуть меньше 40%. У других партий совместный расклад сил в их пользу. И тогда придется как минимум ХДС, «зеленым» и социал-демократам, формировать такую сложную коалицию.

Союз «Альтернативы» и ХДС пока что маловероятен, хотя о нем все больше и больше говорят.

УЙДЕТ ЛИ МЕРЦ В ОТСТАВКУ

- В западной прессе немало предсказаний, что при любом исходе выборов в этой восточногерманской земле все равно может быть запущен механизм отстранения канцлера Мерца от власти - настолько сильно, до 13 процентов, упал его рейтинг.

- Существует законная процедура смены канцлера без роспуска правительства и досрочных выборов. Для этого ХДС должен показать крайне плохие результаты. Скорее всего, это возможно будет как раз в случае победы «Альтернативы» и прихода ее к власти. И Мерцу уже однопартийцы не простят его губительной политики.

Впрочем, это крайне сложный и противоречивый процесс для рейтинга самого Христианско-демократического союза. К подобной схеме прибегнут в крайнем случае.

Например, если местная ХДС не сможет договориться с остальными партиями для формирования альтернативного «АдГ» кабинета. Либо, наоборот, если ХДС все-таки решится на альянс с «Альтернативой». Пока что сохраняется интрига.

Власти уже стягивают полицию для подавления возможных беспорядков после итогов выборов, если, к примеру ультралевые выйдут на улицы в знак протеста против победы «Альтернативы» - либо сторонники «Альтернативы» устроят демонстрации в случае подозрений о фальсификации выборов.

Два шага до отставки Мерца Фото: REUTERS.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ «АЛЬТЕРНАТИВЫ ДЛЯ ГЕРМАНИИ»

- Почему с таким упорством правящие партии рисуют «Альтернативу для Германии» как чуть ли не пронацистскую? Постоянно встречаются такие обороты: мол, впервые после Второй мировой войны к власти в отдельной земле могут прийти откровенные нацисты и ультраправые.

- Современная «Альтернатива» не является, конечно, никакой нацистской или профашистской партией. Да, она является национально-консервативной. В ее составе совершенно порой разные политические силы, от умеренно левых до правых консерваторов. В ней много выходцев из ГДР, немало российских немцев, что уже само по себе делает ее врагом государства в представлении мейнстримовых СМИ и политического класса.

Здесь главный момент: «Альтернатива» поднимает темы, которые крайне неудобны для официальной власти, но крайне важны для избирателя - миграция, падение жизненного уровня, вред от разрыва экономических связей с Россией, милитаризации страны.

Плюс после появления АдГ на политической арене разрушился так называемый политический брандмауэр (противопожарная стена). Официально политическая доктрина Германии трактовала, что правее ХДС/ХСС не может быть никаких легитимных правых.

Существует более правая партия - национал-демократы, которая сейчас переименовалась в партию Heimat (Родина). Соответственно, против них применялись точно те же механизмы, какие сейчас применяются против «Альтернативы». Это инсинуации, клевета, ее три раза пытались запретить, потом лишили госфинансирования, внедряли провокаторов. Все эти механизмы применяются и к АдГ. Она как бельмо на глазу у немецкого политического истеблишмента. Но с ней ничего поделать не могут.

Рост ее популярности, конечно, связан отчасти с протестными голосами, но не только. Поэтому в целом можно говорить, что «Альтернатива» выражает интересы суверенной Германии, национально ориентированного индустриального капитализма. А глобалисты Фридриха Мерца - это в большей степени финансовый капитал, который ориентирован именно на трансграничный характер.

ПОЧЕМУ АдГ ПОПУЛЯРНА В ГЕРМАНИИ

- Многие помнят, как три года назад тогдашняя министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, представлявшая партию зеленых, заявила: неважно, что мы пообещали немецким избирателям, главное - выполнить наши обещания перед Украиной. Судя по всему, хотя зеленые и не входят в правящую сейчас в стране коалицию, заветы Бербок сохраняются.

- Согласен. Сейчас зеленые - одна из наиболее милитаристски настроенных партий Германии. Дело доходит до того, что, например, в берлинском парламенте депутаты от зеленых потребовали сноса мемориала «Воину-освободителю» в Трептов-парке. Соответственно, их позиция - безоговорочная поддержка Украины, милитаризация.

Анналену Бербок до сих пор с ужасом вспоминают в ФРГ. И это тоже одна из причин популярности «Альтернативы» так популярна. Потому что люди разочарованы в традиционных партиях, считают их предателями собственных программных установок.

- Александр, а сколько русских немцев в АдГ?

- В Германии живет порядка трех миллионов российских немцев. В «Альтернативе» есть несколько депутатов – выходцев из России. В земельных парламентах их достаточное количество. Из всех политических партий процент именно российских немцев в «Альтернативе» самый большой.

«Альтернатива для Германии» побеждает на выборах в Саксонии-Анхальт с разгромным счетом Фото: REUTERS.

ФЕНОМЕН «ОСТАЛЬГИИ»

- Встретилось выражение «остальгия». Воспоминания о временах ГДР на восточногерманских землях не как о времени российской «оккупации», национального унижения и прочее, а как о времени, когда было относительное благополучие и, самое главное, чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне.

- Это связано с до сих пор не преодоленными различиями в экономическом состоянии на востоке и на западе, в тотальной клевете в отношении гэдээровского прошлого на федеральном уровне, когда ГДР, согласно официальной историографии Германии, был фактически приравнена к нацистской диктатуре.

Многие лидеры ГДР после объединения были брошены в тюрьмы, как Эрих Хоннекер, Маркус Вольф. Многие граждане - поражены в гражданских правах, стали жертвами люстрации. Например, их не брали на госслужбу. И эта тенденция существовала достаточно длительное время.

Плюс банкротство огромного количества предприятий на территории востока, уровень безработицы там в 90-е и 2000-е годы просто зашкаливал. И до сих пор многие бывшие гэдээровцы сохраняют пророссийскую позицию. И антивоенные настроения, и несогласие с русофобской политикой официального Берлина на востоке страны значительно выше.

КТО ТАКОЙ УЛЬРИХ ЗИГМУНД

Лидер АдГ в Саксонии-Анхальт Ульрих Зигмунд родился в 1990-м, когда ГДР исчезла. Он заявляет, что в восточной Германии происходит новое «пробуждение». «Альтернатива» использует лозунг антикоммунистических демонстраций 1989 года – «Мы – народ!», но уже с другим акцентом.

Западная Германия, считают сторонники АдГ, это «Германия-Америка», в вот истинная Германия – это восток страны, который борется за ее идентичность.

Поэтому Зигмунд, основатель парфюмерной компании Berlin-Duftet («Берлин хорошо пахнет»), вел свою агитацию, разъезжая на мопеде Simson, которые выпускали еще в ГДР.

«Не все было прекрасно, ради всего святого, — сказал Зигмунд о четырех десятилетиях коммунистического правления на митинге своих сторонников, которые сопровождали его на таких же мопедах. - Но культура Simson - это свобода передвижения для каждого. Это время, когда мы были едины в этой стране. И именно это время я хочу вернуть.

Немного свободы, немного Восточной Германии, чтобы мы снова могли жить в соответствии с нормами и ценностями, которые знали тогда».

Позитивное отношения многих восточных немцев к России откровенно пугает власти в Берлине, которые выбрали курс на обострение отношений с Москвой.

Зигмунд, если его партия после выборов сформирует правительство земли, собирается восстановить экономические и культурные связи с Россией. Но если в экономике его возможности невелики, то в гуманитарной области он предполагает вернуть преподавание в школах русского языка и проводить студенческие обмены с россиянами.

Что еще пугает власти ФРГ – это обещание АдГ, если она придет в власти в Саксонии-Анхальт, считать беженцев с Украины незаконными мигрантами. Зигмунд публично осудил глупость поддержки «коррумпированной» Украины заявил, что необходимо вернуться к поставкам нефти и газа из России.

«ДИСКРИМИНАЦИЯ» БЫВШЕЙ ГДР

По оценке Института экономических исследований в Галле, после 1990-х годов, объединения ГДР и ФРГ, «первоначальный импульс догоняющего развития сошел на нет. С тех пор экономика Восточной Германии росла в основном еще медленнее, чем экономика Западной Германии».

Это объясняется «низкой производительностью восточногерманских компаний», а также продолжительной «утечкой мозгов» и низким уровнем создания новых предприятий.

Согласно опросу YouGov, проведенному в прошлом году, 43% жителей бывшей Восточной Германии считают, что различий между восточными и западными немцами больше, чем сходств. Это на девять процентных пунктов больше, чем в 2019 году. Только 11% заявили, что сходств больше, чем различий.

У многих жителей бывшей ГДР до сих пор сохраняется ощущение, что после воссоединения в 1990 году их страна была фактически поглощена доминирующей Западной Германией. Это привело к массовой потере рабочих мест, эмиграции и сохраняющемуся имущественному неравенству, которое наблюдается и по сей день.

Даже самая экономически сильная восточная земля по-прежнему отстаёт от самой слабой западной.

Демографический разрыв также очень велик. В период с 1990 по 2024 год население Западной Германии выросло на 10 процентов, а население Восточной Германии сократилось на 16 процентов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- ВВП на душу населения в восточных землях (без учёта Берлина) - 80,5% от среднего показателя по Германии.

- Средняя годовая зарплата: на Западе - 45 461 евро, на востоке (без Берлина) - 38 670 евро. Разница — около 15% (или 619 евро в месяц).

- Уровень безработицы среди молодежи (15-25 лет) в декабре 2025 в Восточной Германии составлял около 8,0%, что значительно выше, чем в Западной (5,0%).

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