Вечером стали поступать первые сообщения об итогах переговоров американцев с украинской стороной Фото: REUTERS.

Спецпосланник президент США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер в субботу, 5 сентября, прибыли в Москву, чтобы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. По оценке американских политиков, переговоры прошли позитивно, а Уиткофф даже назвал встречу с Путиным самым значимым событием в его жизни.

Обсуждались, конечно, вопросы по урегулирования украинского кризиса. В целом, по оценкам российской стороны, переговоры прошли на позитивной ноте. Ну а после, уже поздно вечером, Уиткофф и Кушнер выдвинулись в столичный аэропорт Внуково, откуда они, взяв "блокнот и записи", отправились в Киев.

Что известно о поездке Уиткоффа и Кушнера в Киев

Встреча с нелегитимным президентом Украины Владимиром Зеленским у Уиткоффа и Кушнера состоялась на следующий же день, 6 сентября. Вечером стали поступать первые сообщения об итогах переговоров американцев с украинской стороной.

Так, Уиткофф и Кушнер заявили о своем желании добиться прорыва в переговорах между Россией и Украиной до начала зимы. По данным Axios, Зеленский же наоборот, настаивал на подготовке Украины к продолжению боевых действий в зимний период. Кроме того, в Киеве американцам дали понять, что по-прежнему отказываются вывести войска с оккупированных территорий Донбасса ради достижения мира.

Уиткофф и Кушнер заявили о своем желании добиться прорыва в переговорах между Россией и Украиной до начала зимы Фото: REUTERS.

"Вопрос Донбасса – это фактически вопрос всей войны, и без сильных позиций ВСУ на фронте РФ будет выдвигать только ультиматумы", – считает Зеленский. Киевский главарь наивно полагает, что в 2027 году США могут увеличить производство ракет для Patriot и Украина наконец-то сможет получить дополнительные системы.

Чем закончились переговоры Уиткоффа и Кушнера с Зеленским

Уиткофф охарактеризовал четырехчасовые переговоры с киевским главарем как "содержательные и важные". Он подчеркнул, что в Киеве были "воодушевлены" результатами. Кушнер также передал Зеленскому привет от Дональда Трампа (днем ранее он передавал такой же привет и Владимиру Путину, - прим. ред.) и добавил, что США выступают не только за окончание боевых действий, но и обеспечение долгосрочного мира. Кушнер отметил, что в Белом доме работают над созданием "мирного пакета" по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. Американский политик надеется, что переговоры продолжатся в "трехстороннем формате".

B СМИ просочилась информация, что "новых идей" было не так уж и много Фото: REUTERS.

О чем заявили в Киеве после встречи с Уиткоффом и Кушнером

"Должен сказать, у нас состоялся очень содержательный разговор. Обсуждение было серьезным и важным, и мы полны оптимизма. Мы с нетерпением ждем продолжения сегодняшней программы — столько времени, сколько потребуется", — заявил Уиткофф.

Ожидается, что по результатам первого раунда переговоров, к процессу подключатся советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии.

Тем не менее, в СМИ просочилась информация, что "новых идей" было не так уж и много. В основном, как считает зарубежная пресс, это были обновленные версии уже опубликованных документов. Таком образом, Уиткофф и Кушнер попытались возобновить интерес к предыдущим предложениям, а также сократить разногласия между Москвой и Киевом. Тем не менее, Уиткофф выразил надежду, что в ближайшее время будет объявлено о встрече между представителями России и Украины.

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