Итоги Восточного экономического форума в зарисовках, птицах и фруктах

Много вы видели студенческих кампусов со своим пляжем? На дальнем Востоке и не такое увидишь Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Знакомьтесь: Омега. Четыре месяца от роду, по национальности - балобан (отряд соколиных). Появилась на свет в московском питомнике, успела побывать на Дальнем Востоке, пообщаться с японцами, корейцами, арабами, итальянцами, немцами, поучаствовать в нескольких фотосессиях для сайтов и газет, сняться для федерального ТВ. Хочется спросить «А чего добился ты к ее возрасту?», но удержусь.

Восточный экономический форум - это ведь не только про деньги. Многомиллионные контракты, сессии, выступления акул бизнеса и первых лиц - само собой. Все это закончилось, оставив нам с вами рекордные результаты (см. «Только цифры»). Экономический форум - это еще и витрина. Возможностей и перспектив. Достижений и планов.

Только цифры Фото: Алексей СТЕФАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Например, в наших планах - улучшать качество жизни не только себе и своим экономическим партнерам, но и птицам. Именно поэтому в рамках форума традиционно проходит «День сокола». Там обсуждают вопросы сохранения редких птиц, а если вы настойчивы, дружелюбны к пернатым, да еще и из «Комсомолки», дают их подержать и погладить.

Омеге - всего четыре месяца, до форума у нее даже имени не было Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ. Перейти в Фотобанк КП

А еще мы планируем принимать на Дальнем Востоке еще больше иностранных (наши-то его уже распробовали) туристов.

- Культурная программа форума - это мягкая сила с твердым стержнем. Здесь очень много участников форума и туристов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Возвращаясь в свои страны, они делятся впечатлениями, привлекая сюда новых путешественников, - сказала мне руководитель дирекции творческих проектов фонда «Росконгресс» Екатерина Иванова в открытой студии «Комсомольской правды», где мы, как всегда, приняли десятки гостей.

В том числе и поэтому на дни форума и остров Русский, и весь Владивосток становятся одним большим, бурным фестивалем - с концертами, театральными постановками, выставками. Где найдутся экспонаты на любой вкус - от картин Игоря Грабаря и ботинок, которые смастерил Лев Толстой, до впечатляющих и в чем-то даже трогательных региональных достижений.

Тронула и впечатлила меня папайя из Якутии. Экзотические деревья привезли бережно, в горшочках, и выставляли в павильоне республики на ВЭФ. «Конечно, плодоносит! - даже немного обиделись на мой вроде бы резонный вопрос якуты. - И бананы тоже. В теплицах, конечно. А помидорами республика обеспечивает себя уже на 25%!»

А еще якуты привезли на форум настоящий скелет мамонта! Так он и стоит в зарослях бабанов и папайи Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ. Перейти в Фотобанк КП

На выставке достижений камчатского хозяйства - произведения уникального косторезного искусства. Например, корякская маска из лопатки медведя и резной шаманский мини-столб из моржового, уважаемые читатели, бакулюма. Это та самая крепкая кость моржа, благодаря которой и родилось то самое крепкое выражение.

Резьба по кости - уникальное искусство северных народов Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Дальнем Востоке вообще впечатляет многое. В том числе и прогресс региона. «Это было очень стремное место лет 20 назад!» - провели мне экскурс в историю острова Русский владивостокские коллеги. Тут отирались браконьеры, сюда свозили угнанные и нерастаможенные машины, чтобы легализовать по неведомым законопослушному человеку схемам. Теперь же на остров Русский ведет потрясающей красоты мост, тут построены самый большой в России океанариум и суперсовременный студенческий кампус со своим пляжем… При этом природа все так же прекрасна и местами нетронута, а лисы - непуганы.

Если уж остров Русский так радикально изменился к лучшему, что уж говорить об остальных жемчужинах Дальнего Востока, которые «стремными местами» никогда и не были. ВЭФ этому прогрессу всячески помогает. И это правильно. Ворота в Азию должны быть красивыми. Так уж тут, на Востоке, принято.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

2021г., число участников: 4000; количество стран: 58; общая сумма контрактов: 3,6 трлн руб

2022г., число участников: 7000; количество стран: 68; общая сумма контрактов: 3,27 трлн руб

2023г., число участников: 6200; количество стран: 62; общая сумма контрактов: 3,8 трлн руб

2024г., число участников: 7000; количество стран: 75; общая сумма контрактов: 5,5 трлн руб

2025г., число участников: 7400; количество стран: 75; общая сумма контрактов: 6 трлн руб

2026г., число участников: 9300; количество стран: 78; общая сумма контрактов: 7 трлн руб

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