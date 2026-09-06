Было указано, что главным нерешенным вопросом остается территориальный Фото: REUTERS.

В Киеве воскресным вечером завершились переговоры с участием украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским, спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера.

В Киеве воскресным вечером завершились переговоры Фото: REUTERS.

НЕ ЛЕТЕЛИ, А ЕХАЛИ

Представители США вылетели в польский Жешув из Москвы сразу после завершения субботней трехчасовой встречи с президентом России Владимиром Путиным. Они прибыли в польский аэропорт около двух часов ночи в воскресеенье. Оттуда на поезде американцы отправились в украинскую столицу. Там их встретило практически все высшее руководство Украины. Украинский лидер бросился обниматься и с близким другом Трампа, и с зятем 47-го президента США. Что, учитывая разницу в росте Зеленского и Кушнера, выглядело несколько комично.

Не летели, а ехали Фото: REUTERS.

ОТ СОБОРА ДО ДВОРЦА

Лидер Незалежной показал высоким гостям Софийский собор, забыв упомянуть как про раскол церквей, так и про гонения на каноническую УПЦ, священников которой киевские власти изгнали из Лавры.

Переговоры с Зеленским и Ко начались в Мариинском дворце в третьем часу дня по московскому времени. Они продлились около четырех часов.

От украинской стороны в переговорах участвовали, разумеется, Владимир Зеленский, глава его офиса Кирилл Буданов*, руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров и глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

Следом, после некоторого перерыва, стартовал второй раунд переговоров с участием советников по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции, заранее прибывших в Киев. Их участие во втором раунде должно было расширить формат обсуждения мирного урегулирования.

Лидер Незалежной показал высоким гостям Софийский собор Фото: REUTERS.

БУДЕТ НОВАЯ ВСТРЕЧА

Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с представителями США и Евросоюза в Киеве заявил, что все стороны условились провести новую встречу, не откладывая рандеву в долгий ящик.

- Украина, США и Европа договорились провести новую встречу в ближайшее время, - сообщил украинский лидер.

Где пройдет эта следующая встреча - в Старом Свете, за океаном или опять на берегах Днепра, - пока никому не ясно.

По словам сменщика Порошенко* на президентском посту, спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер «фактически возобновили переговорный процесс после встречи с Владимиром Путиным и сегодняшних переговоров в Киеве».

Зеленский в ходе пресс-конференции также заявил, что его страна рассчитывает на пакет зимней помощи от США Фото: REUTERS.

НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Было указано, что главным нерешенным вопросом остается территориальный.

Зеленский в ходе пресс-конференции также заявил, что его страна рассчитывает на пакет зимней помощи от США - в том случае, если военные действия продолжатся зимой.

По сведению западных источников, на завершении конфликта до зимы настаивали американцы. А украинцы утверждали, что это нереально.

Уиткофф назвал прошедший разговор «весьма содержательным и важным». Он отметил, что американская делегация «очень вдохновлена» результатами.

Кушнер передал Зеленскому привет от Трампа. Зять президента подчеркнул, что США стремятся обеспечить незалежной «долгосрочный мир».

Он также указал, что США хотели бы вернуться к переговорам в трехстороннем формате с Москвой и Киевом.

Также стороны обсудили гарантии безопасности и экономические гарантии для Украины после завершения боевых действий. Об этом сообщил Зеленский.

Агентство Bloomberg до начала встречи писало, что украинская сторона не рассчитывают на значительный прогресс от этих переговоров.

Как в воду глядели.

*внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Киевский режим ждет, что США помогут пережить ему зиму: О чем Уиткофф и Кушнер вели переговоры с Зеленским

Путин встретился с Уиткоффом, переговоры снова начались: США хотят заключить мир или потянуть время для Украины?

«Зеленскому везут ультиматум. Время игр закончилось»: почему посланники США Уиткофф и Кушнер едут в Киев из Москвы