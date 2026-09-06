«Кто крайний на границе?»: на таможне введут электронную очередь

XI Восточный экономический форум прошел во Владивостоке с 1 по 4 сентября 2026 года. Фото: Александр Жолобов\Фонд Росконгресс

Грузоперевозки – одна из наиболее динамичных отраслей российской экономики. Но на нее влияют сразу несколько сильных факторов. Во-первых, внешние санкции, стимулирующие постоянный поиск зарубежных партнеров. Во-вторых, внутренние инфраструктурные ограничения. Они касаются не только загруженных транспортных артерий, но и системы документооборота в логистике. Как расшить узкие места в логистике? Что позволит избавиться от очередей на приграничных пунктах пропуска? И как это отразится на экономическом росте? Эти и другие вопросы обсудили участники сессии «Дальний Восток в архитектуре транспортных коридоров: от логистического хаба к драйверу экономического роста», прошедшей в рамках ВЭФ-2026.

ЗНАТЬ, ЧТО ВЕЗЕМ И КУДА

Дальний Восток становится ключевым звеном в формировании суверенной транспортной системы России. Модернизация инфраструктуры и развитие международных транспортных коридоров способствуют росту грузоперевозок и внешнеторговой активности.

- В 2025 году совокупный экспортно-импортный объем перевозок через Дальний Восток достиг почти 280 млн тонн. Это рост на 6,5%. При этом морские перевозки выросли на 7,4%, автомобильные – на 34,5%. Одну из ключевых ролей в этом играет развитие международных транспортных коридоров, – заявил Борис Ташимов, заместитель министра транспорта России.

При этом существует исторически сложившаяся конкуренция между транспортными коридорами и видами транспорта. По мнению участников сессии, это препятствует их эффективной интеграции.

- Ключевая задача – добиться, чтобы транспортные коридоры взаимно дополняли друг друга. Такая же задача стоит и по видам транспорта, - уточнил Ташимов.

Тем не менее, чтобы принять эффективное решение, сначала нужно понять, что мы везем, в каком количестве и куда. А это невозможно сделать без единой системы классификации грузов.

- Основная проблема российской логистики – нестыковка различных стандартов. Груз описывается разными классификаторами на железной дороге, при автомобильных и морских перевозках. В результате отсутствует понимание того, какой груз прошел по стране, – заявил Дмитрий Ялов, генеральный директор ООО «ЦТЛП Лотус».

- До сих пор мы на разных видах транспорта мы оперируем различными источниками информации. В одних случаях это статистика, в других – оперативные данные РЖД. С вводом обязательных электронных перевозочных документов мы увидим реальную картину, сопоставимую по разным видам транспорта. Эта сопоставимость позволит увидеть детальную картину и правильно планировать развитие инфраструктуры, – рассказал замглавы Минтранса.

Электронный документооборот на транспорте запущен с 1 сентября. С этой даты в обязательном порядке оформляются автомобильные, железнодорожные и авианакладные в электронном виде, а также экспедиторские документы.

- Кроме того, проводится эксперимент по оформлению электронных накладных на внутренних водных путях. В рамках этого эксперимента будет опробована мультимодальная перевозка с электронным оформлением, – уточнил Борис Ташимов.

АНАЛИЗ ДАННЫХ

Унификация источников данных по разным сегментам через внедрение обязательных электронных документов обеспечивает сопоставимость информации и создает основу для комплексного анализа и стратегического планирования развития инфраструктуры, считают эксперты.

- Для увеличения объема грузов, проходящих через любые объекты транспортной инфраструктуры – портовые терминалы, погранпереходы или даже объекты, не связанные с экспортом-импортом, – цифровизация является главной надеждой и источником роста, – заявил Дмитрий Ялов.

Но для такой унификации недостаточно просто посчитать, кто, что и куда везет. Важно еще и устранить существующие ограничения. А для этого потребуются инвестиции.

- Мы проанализировали с группой академиков МГУ на базе макроэкономической математической модели, что будет, если ежегодно вкладывать по 800 млрд рублей льготного финансирования именно в инфраструктуру, которая расшивает узкие места в логистике и балансирует спрос и предложение. Расшивка этих мест не приведет к увеличению инфляции, но увеличит инфраструктурное предложение, – сообщил Алексей Чичканов, первый вице-президент АО «Газпромбанк».

По его словам, инфраструктурные проекты, даже будучи узкоспециализированными, обладают мультипликативным эффектом, принося пользу широкому кругу бизнесов и всей экономике в целом.

- Это вопрос общей инфраструктуры, которая работает не только на конкретную логистическую компанию, но и в целом на экономику, поскольку к ней подключается много пользователей. Пользователи здесь – это не просто транспортно-логистический центр, а огромное количество бизнесов, – заявил Чичканов.

ЭЛЕКТРОННАЯ ОЧЕРЕДЬ

Но самое узкое место в российской внешнеторговой логистике – это пограничные переходы. Там перманентно собираются длинные очереди. Они совсем не способствуют экспортно-импортным операциям, не стимулируют рост грузопотока. Поэтому в отрасли наконец пришли к пониманию того, что ускорить прохождение границы может… электронная очередь. Она позволит сократить время контрольных процедур и повысить эффективность пересечения границы за счет риск-ориентированного подхода

- Любой экспортер, импортер или перевозчик, планирующий пересечь пункт пропуска, в настоящее время – в тестовом режиме, а в ближайшее время – в стандартном эксплуатационном режиме – будет подавать предварительное уведомление. Это позволит сократить время проверки на пункте пропуска. С учетом профиля риска проверка конкретных партий и перевозчиков строится на базе системы ГИС ЭПД (Государственная информационная система электронных перевозочных документов – Ред.), которая уже функционирует. Электронная очередь на пункты пропуска повышает эффективность: водители в автоматическом режиме получают электронную очередь и планируют проезд, – рассказал Борис Ташимов.

Инвестиции в устранение логистических ограничений и внедрение системы электронного информирования улучшают эффективность пересечения границы. А общая цифровизация и унификация данных обеспечивают рост грузопотоков и стратегическое планирование развития инфраструктуры, резюмировали участники дискуссии.

СПРАВКА «КП»

XI Восточный экономический форум (ВЭФ-2026) прошел во Владивостоке с 1 по 4 сентября 2026 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Главная тема форума - «Дальний Восток - развитие во благо людей».

Мероприятие собрало более 5 тысяч представителей из 80 стран мира. Деловая программа включала свыше 100 сессий, объединенных в пять тематических треков: «Жить и работать на Дальнем Востоке», «Механизмы привлечения частных инвестиций», «Дальний Восток - полюс международного взаимодействия», «Технологии настоящего и будущего», «Логистика и инфраструктура для роста экономики». Ключевое событие - пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.

Медиагруппа «Комсомольская правда» является многолетним информационным партнером ВЭФ. На форуме традиционно работал стенд и студия радио «Комсомольская правда». Организатор форума – Фонд «Росконгресс».