Автопром перед рывком: Как в России планируют увеличить производство машин в ближайшие 10 лет

По прогнозу Минпромторга, к 2035 году российский автопром расцветет! Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Для нас машина - это просто машина. Для государства - продукт важнейшей отрасли. Одной из ключевых в экономике. Резонно, что государство уделяет отрасли так много внимания. Вот и в конце августа была скорректирована национальная стратегия развития автопрома до 2035 года. Чем нас обещают порадовать через 9 лет? А главное - сумеют ли это сделать?

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Саму текущую стратегию приняли в конце 2022 года. В разгар кризиса, связанного с уходом западных брендов. Минпромторг разработал стратегию, целью которой стало возвращение прежних показателей по сборке и реализации авто. Базовый сценарий предполагал выход на уровень в 1,9 млн проданных машин к 2035 году.

За прошедшее время ситуация резко улучшилась (см. «Конкретно»). Перезапущены почти все заводы, оставленные западными брендами. И в Минпромторге посчитали нужным откорректировать ряд задач, прописанных в стратегии.

Теперь планируют, что в 2035 году:

- в России будут выпускать 2,8 млн машин, из них 2,5 млн - легковушек;

- 80% автомобилей, проданных на нашем рынке, станут отечественными;

- уровень технологической независимости доведут до 80%;

- 25% от общего числа производимых в стране легковушек будет приходиться на гибриды и электромобили;

- в каждом сегменте транспортных средств останется 2 - 5 крупных производителей, каждый из которых будет подконтролен российским юрлицам;

- все производители будут располагать инжиниринговыми центрами и иметь возможность самостоятельно осуществлять полный цикл проектирования, разработки и серийного производства машин.

Если суммировать планы Минпромторга, то просматриваются три ключевых направления:

а) львиная доля машин должна собираться на наших заводах;

б) уровень локализации должен повыситься;

в) необходимо больше моделей собственной разработки.

А теперь пройдемся по пунктам.

ПРОИЗВОДСТВО

Цель в 2,8 млн машин, собираемых в России ежегодно, - достижимая. Не в 2035 году, а сейчас! Совокупная мощность всех наших заводов колеблется в районе 3 млн авто. Проблема в недостаточном спросе.

- Почти все заводы, оставленные западными брендами, ныне перезапущены. При желании выдать 3 млн машин можно «хоть завтра». Вопрос - кто их купит? У нас емкость рынка - 1,3 млн автомобилей в год. Так было в 2025-м, так останется и сейчас. И пока нет видимых предпосылок, что что-то существенно поменяется к 2035 году, - разводит руками вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

- Средний автомобиль в 2013 году обходился в 25 - 26 средних зарплат. Сейчас - в 35 - 36. Почувствуйте разницу! Поднять объем производства - не главное. Главное - сделать машины доступными, - добавляет главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Конкретно

ЛОКАЛИЗАЦИЯ

Доля в 80% отечественных автомобилей на внутреннем рынке - тоже по силам. Мы эту высоту уже брали (см. «Конкретно»). Ведь речь не об исконно отечественных брендах вроде «Лады» или «УАЗа», а вообще о всех машинах, собранных на российских заводах. Тем более за последнее время у нас много новых своих марок прибавилось: от Evolute и Tenet до возрожденных «Москвича» и «Волги» (точнее - Volga). Даже в этом году доля машин российского производства превысила 60%.

Легендарная «Волга» вернулась на российский рынок в новом обличье. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вот с уровнем локализации сложнее.

- Заявлено, что уровень технологической независимости по легковым моделям должен составить 80%. Но как это грамотно посчитать? - рассуждает Максим Кадаков. - Стоит на «Ладе» коробка передач, собранная в России. Разбираем мы эту коробку и видим: синхронизаторы - из Китая, подшипники - из Китая. Блок системы стабилизации - тоже формально наш. По факту - собран в России из китайских же комплектующих, микросхем и процессоров. Просто китайские детали дешевле, поскольку себестоимость их производства - и, соответственно, цена - зависит от объемов выпуска.

СВОИ ПЛАТФОРМЫ И МОДЕЛИ

Сборка моделей зарубежных марок - это неплохо. Но надо делать что-то свое. Вопрос - что именно? А главное - способны ли мы на это?

- Нам нужны доступные машины. Надежные и недорогие. Идея сократить количество платформ ради унификации производства и, соответственно, снижения стоимости выглядит здраво, - рассуждает Антон Шапарин. - Можно было бы выбрать самые простые, дешевые. Скажем, платформу, на которой делают «Гранту». Но она давно устарела. А разработка новой аналогичной, только более современной, потребует колоссальных средств (речь о десятках, а то и сотнях миллиардов рублей. - Ред.).

- Скопировать успешную модель западных брендов, которые у нас производили, увы, тоже не выйдет, - отмечает Максим Кадаков. - Это лишь на словах звучит просто: мол, делали же мы «Солярисы» в Санкт-Петербурге. Так почему не можем их срисовать? А вот не можем! Нет у нас для этого ни технической базы, ни научной, ни инженерной.

Фото: Юрий КОЧЕТКОВ/ РИА Новости

АВТОРИТЕТНЫЕ МНЕНИЯ

Что делать?

Антон Шапарин, вице-президент НАС:

- Все упирается в рынок. Причем есть не только финансовый, но и социальный аспект. Семья, купившая квартиру в многоэтажном доме в крупном городе, почти наверняка покинет список потенциальных автовладельцев, ведь ей негде будет свой автомобиль парковать! На протяжении многих лет снижается число людей, получающих водительские права. К 2035 году просто не наберется такое количество граждан, которые и захотят, и смогут купить себе машину, чтобы мы делали по 3 млн авто в год! Нужно менять градостроительную политику. Упрощать и улучшать систему получения прав. Стимулировать спрос на машины, вводя прямые субсидии - чтобы деньги государства доставались не банкам, а производителям и реально позволяли людям экономить.

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

- Необходимо развивать все смежные структуры, связанные с автопромом, а не просто загружать заводы по сборке машин. И делать это, начиная с подготовки кадров, которых нам не хватает. Растить инженеров, стимулировать молодежь идти работать на заводы, делать эту профессию и финансово, и социально привлекательной. Еще - вкладываться в предприятия по производству автокомпонентов. Можно построить два-три завода на средства бюджета, которые бы стали независимыми поставщиками для автомобильных производств. Это поможет унифицировать сборку и снизить себестоимость. В противном случае не вижу, за счет чего мы сможем добиться прогресса.

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