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На минувшей неделе мог быть побит рекорд Владимира Путина по числу встреч с лидерами и высокими представителями разных стран - даже на фоне и так напряженного графика Президента России.

Марафон двусторонних встреч начался общением в Бишкеке с главами государств ШОС - от Си Цзиньпина до Моди и Эрдогана. Да и все другие лидеры хотели лично поговорить с российским коллегой. Следом - встречи на ВЭФ-2026 - с главой Индонезии Прабово Субианто и премьером Монголии Ням-Осорыном Учралом, вице-президентом Мьянмы Ньо Со и вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном.

Вернувшись с Дальнего Востока, в Кремле Путин более трех часов вел переговоры со спецпреставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Налицо - и желание представителей ведущих стран, прежде всего Евразии, поддерживать и развивать отношения с Москвой, и высокий авторитет Президента РФ. Ну не решаются без него серьезные вопросы в мировой политике. А заявления российского лидера из Бишкека и Владивостока цитировали ведущие СМИ мира.

- Они бьют по нашим объектам - получают ответ, - так было сказано о том, что Украина сама напросилась на массированные атаки энергообъектов.

А заявления Зеленского об опасности полетов в воздушном пространстве России Путин охарактеризовал как террористические и подчеркнул, что никому не удастся нас запугать.

- С террористами мы переговоров не ведем. Кому надо услышать - услышали... - указал он, пояснив, что шантаж и угрозы в общении с Россией использовать бессмысленно.

Учитывая визит в Москву представителей США, которые затем отправились в Киев, российский лидер отдал приказ нашей армии о приостановке на три дня нанесения ударов по военным объектам в украинской столице.

Ну а предшествующие атаки были столь результативными, что аппарат Рады ускорил оборудование подвалов - для проведения там заседаний. И в парламенте, и в киевской мэрии заговорили о возможной эвакуации населения столицы этой зимой. Депутат Руслан Горбенко предположил, что в сентябре Киев и Киевская область могут получить статус прифронтовых территорий. А начальник главного управления госпотребслужбы Анатолий Катеренчук рекомендовал киевлянам создавать недельный запас еды и воды.

И ведь Москва, российский лидер предостерегали. Предупреждали о последствиях тех, кто радовался усилению ударов «вглубь России». Предупреждали о горьких плодах безрассудства. Они больно падают на неразумные головы.