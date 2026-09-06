Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Книга Маргариты Симоньян «Непервая любовь» вышла к годовщине ухода из жизни ее мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна. И посвящена ему, даже выстроена как диалог с ним. Все знают, что после смерти супруга на Маргариту навалилась онкология, сейчас она проходит сложное лечение. Но на презентацию книги, которой завершалась Московская международная книжная ярмарка, главный редактор Russia Today пришла - и выглядела отлично. Была в черном кружевном платье, с короткой прической (которая ей очень к лицу - хотя понятно, что это вряд ли выбор стилиста, скорее волосы отрастают после химиотерапии...) Сильная женщина в безупречной форме.

Вот о чем ее спрашивали читатели.

«ЭТА КНИГА ОКАЗАЛАСЬ НЕВЕРОЯТНОЙ ПСИХОТЕРАПИЕЙ»

- В вашей книге есть строка «Бог есть, а смерти нет»... В какой момент вы поймали вот это чувство - что боль не отступила, а есть возможность сделать новый вдох?

- Фраза родилась не для этой книги, а гораздо раньше. Мне тогда было около сорока, все еще было хорошо - счастливая семья, и я счастливая, все живы-здоровы. Я участвовала в передаче Бориса Корчевникова, он в конце неожиданно задал вопрос: «Что бы ты сказала себе пятнадцатилетней»? И я ответила: «Ничего не бойся. Бог есть, а смерти нет». Потом уже эта фраза перекочевала и в другие мои эфиры, и в книги, стала моим лозунгом, если так можно сказать... А момент, когда я поняла, что можно сделать вдох, наступил, когда я дописала вот эту книгу, «Непервую любовь». «Меня отпустило» - наверное, громко сказано, но я ощутила, что жизнь возможна. Эта книга оказалась для меня невероятной психотерапией, хотя, разумеется, я не задумывала ее как таковую, и вообще не собиралась ее писать - она так, сама по себе явилась... И оказалась самым лучшим психотерапевтом с самым лучшим дипломом лучшего вуза.

- Насколько вы разочаровались в западной демократии?

- Я в западной демократии не разочаровывалась, потому что никогда ею очарована не была. В 15 лет я уехала в Америку учиться по обменной программе, и все сразу было понятно. «Как говорит моя мама, «Ложь, звездеж и провокация», извините, из песни слова не выкинешь (улыбается).

- Как вы говорили, книга - это диалог с Тиграном. А были моменты, когда вы ловили себя на том, что мысленно спорите с ним? И кто побеждал в этих спорах?

- Конечно, мы с Тиграном спорили (кажется, Маргарита говорит о спорах в реальной жизни, до ухода мужа. - Ред.) Конечно, в этих спорах побеждал всегда он. И, конечно, всегда потом выяснялось, что права я! Так это обычно и бывает в семьях...

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- Я уже прочитала «Непервую любовь». Без слез и внутреннего трепета читать ее невозможно. Я преклоняюсь перед вашим мужеством, перед тем, как вы обнажились и выложили в этой книге всю свою внутреннюю боль. Слово «дальше» вы как для себя определяете? В чем вы его видите?

- Дорогая, я не уверена, что у меня есть это «дальше». Вы же знаете, что у меня рак. У меня послезавтра ПЭТ/КТ (обследование, позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией. - Ред.), вот мне и скажут, есть ли у меня «дальше». Если есть, я о нем подумаю. А если нет, зачем о нем думать - чтобы потом расстраиваться? Лучше в моей ситуации пока ни о каком «дальше» не думать. Все в руках Господа, как он распорядится. Я буду благодарна за любой вердикт.

- Я ученица 11-го класса и очень увлекаюсь поэзией. В своем канале вы публиковали стихотворение Влада Маленко «В животе у кита...» (В стихотворении речь о загробной жизни, где все счастливы; оно начинается словами «В животе у кита, на котором лежит Земля, непечально живет всех ушедших людей семья. Здесь матросы с «Варяга», индейские племена, здесь Гомер, Че Гевара, Бах, и всегда весна». - Ред.)

- Я его наизусть знаю! Влад Маленко - потрясающий современный поэт.

- Если сбудется то, о чем пишет поэт, с кем бы вы хотели оказаться «в животе у кита»? С кем и о чем поговорить?

- У меня нет никаких сомнений, что я там окажусь с тем, с кем должна оказаться - со своим мужем. И ох, мы поговорим!

«НАШИ ДЕТИ ГОВОРЯТ НА ПЯТИ ЯЗЫКАХ»

- Как вы относитесь к искусственному интеллекту? Необходим ли он нам, можно ли без него обходиться в современном мире?

- Я очень плохо отношусь к искусственному интеллекту. Я считаю, что это путь к тому самому Апокалипсису, все это описано в моей предыдущей книге «В начале было Слово, в конце будет цифра». Но, сказав это, я должна добавить, что отказаться от него в отдельно взятой стране невозможно, потому что такая страна обречена. Это технологии, которые будут решающими хорошо если в завтрашней войне, а то уже и в сегодняшней. Не развивать их - просто самоубийство. Если бы их не было вообще, я была бы только рада. Мы бы прекрасно с вами жили, как жили до середины 90-х, когда появился интернет. Чудесно же было, правда? Мы читали бумажные книги, ходили друг к другу в гости, звонили из телефонов-автоматов и не чувствовали себя ничем обделенными. Мы не чувствовали, что наших детей нужно ограждать от безумного вала информации и видео, который делает их мышление калейдоскопическим, то есть уничтожает его... Было бы здорово, если бы этого не было. Но, поскольку оно есть, даже мы на Russia Today развиваем эти технологии - не делать этого в конкурентном мире нельзя.

- Я главный редактор детского журнала «Лоскутики». Что читают ваши дети? И как вы относитесь к детской периодике, как она сейчас выживает?

- Дети мои читают все подряд - ну, кроме того, что нельзя читать детям. Детскую литературу, разумеется... Дети для нас с Тиграном - это был пунктик, на их образование мы тратили большую часть семейного бюджета. Они говорят на пяти языках, русском, английском, французском, китайском и армянском, и, соответственно, на них читают. По поводу детской периодики - к сожалению, я не подготовлена к такому вопросу, не очень знаю, в каком состоянии она находится. Знаю, что периодика вообще сейчас в состоянии плохом. Но это такая грустная часть прогресса, Интернет пришел на замену и бумажным книгам, и тем более периодике. Как когда-то автомобили пришли на замену прекрасным каретам. Они от этого менее красивы не стали, но... Так устроен прогресс. Вы не переживайте, дублируйте все публикации онлайн, и все будет хорошо.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«КРУТО БЫЛО БЫ НАПИСАТЬ КНИГУ О НАШЕМ ПРЕЗИДЕНТЕ»

- Здравствуйте, Маргарита! У меня тоже была онкология 25 лет назад...

- Судя по тому, как вы выглядите, у меня есть надежды!

- Хочу вам предложить такую игру: представьте себя на четверть века старше. Все болезни отступили. Вы сможете ответить на вопрос - зачем были все эти испытания? Зачем вы заболели, прошли через эту историю?

- Надеюсь, я вас не обижу, но я никогда не задаю себе такой вопрос. Он не очень релевантный. Мир исполнен человеческого горя. В 24 года я оказалась в Беслане, и уж после этого точно перестала задавать вопросы «Зачем?» или «За что?» Это не так устроено. Это вопросы из разряда: «Пол красный. Когда?» Они не имеют отношения к ситуации. «Что с этим делать? Стоит ли бороться?» - да, релевантные вопросы, но уже другие.

- Есть такая фраза: «Мужчина - постамент для счастья женщины». Вы согласны с ней?

- Чтобы она на нем оттопталась, что ли?.. Ты такая вся прекрасная и счастливая, а он каблучки твои поддерживает? (Улыбается). Нет, конечно, я так не считаю, никогда так не относилась к мужчинам и тем более к Тиграну. Счастье в паре - это обоюдное счастье. Мы были счастливы вместе.

- Говорят, Господь никогда не дает больше, чем человек может вынести на своих плечах.

- Я с этим не согласна. Иначе не было бы самоубийц.

- Как вы считаете, любовь - это награда или испытание?

- Любовь - это условие, при котором возможна жизнь на Земле. Воздух - это награда? Можно сказать и так. Мы его не замечаем, но без него нельзя жить. Так и любовь.

- Вы контактируете с нашим президентом...

- Изредка.

- Планируете ли написать о нем книгу?

- Круто было бы вообще-то! Не думала об этом, но подумаю. О нем много книг написано, не уверена, что смогу написать лучше, чем уже есть. Но он, конечно, заслуживает множества книг.

- Прочитала половину книги и прошу вас об одном: пишите, что-нибудь пишите. Я сейчас дочитаю книгу и хочу снова вас читать...

- Спасибо, моя дорогая. Я должна здесь страшную тайну открыть - я сама ничего не пишу, оно само приходит и пишется. Я и эту книгу писать не собиралась... Лично для вас прошу мироздание: пусть ко мне что-нибудь снова придет, и я буду писать специально для этой прекрасной женщины!

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- Как вы все успеваете? Не спите?

- Сплю я действительно сейчас очень мало, но это в силу обстоятельств, так было не всегда. Почему успеваю - потому что не трачу время на всякую белиберду, мне времени очень жалко. Я вообще не смотрю сериалы, не хожу на необязательные мероприятия, не скроллю соцсети. Если мне кто-то из друзей присылает ролик или мемасик, я вежливо отвечаю: «Извини пожалуйста, я смотреть не буду, время жизни очень ограничено, и я не хочу тратить даже две минуты на эту чушь». И из этих минут и часов вдруг образуется огромное количество времени, которое можно тратить и на работу, и на семью, и на написание книг, и на чтение чужой серьезной литературы... Времени много, когда ты отказываешься от того, что тебе на самом деле не нужно! Просто не надо этого ненужного делать, вот и все, простой секрет.