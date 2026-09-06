Дмитриенко выступил на открытой площадке столичного клуба Atmosphere Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 6 сентября популярный певец Ваня Дмитриенко выступил на открытой площадке столичного клуба Atmosphere в рамках фестиваля «VK Музыка Летом». 20-летний артист всего месяц назад стал самым молодым из музыкантов, собравшим в Лужниках 70 тысяч человек. Тем не менее Ваня не побрезговал и куда более маленькой площадкой, хотя в данном случае правильнее сказать «ламповой». Действительно, в отличие от крупнейшего стадиона страны концерт на улице получился уютным, хоть и менее масштабным.

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В этот раз не было огромных декораций, симфонического оркестра, подтанцовки из сотен балерин и приглашенных звезд. Зато Ваня очень активно общался со своими поклонниками. Те, кстати, хорошо подготовились, и самые преданные из них пробились к сцене с плакатами, на которых писали самые разные просьбы: от уговоров просто спеть вместе до записи дуэта. Кто-то же просто хвастался: «Я приехала из Германии ради тебя!» или «Я слушаю тебя с шести лет!». Одна из поклонниц попросила певца поздравить ее с 14-летием, что он с удовольствием сделал.

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Другая же написала на плакате вопрос, когда ждать новый влог от Дмитриенко. Тот в ответ поспешил заверить, что он не обманщик. «Вот мы сейчас доделываем и выпускаем. Мы реально помним об этом влоге. Поверьте мне. Мы очень хотим его выпустить. Я вижу, сколько видосов вы пилите о том, что я обманщик. Но я не обманщик, правда. Я вам не врал. Не было точной даты. Вот мы сейчас постараемся его выпустить», — сказал Ваня.

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Во время исполнения самого первого хита музыканта «Венера-Юпитер» поклонники подняли вверх белые листочки в виде сердечек. На них было написано: «Привет, подними пожалуйста сердечко на песне «венера-юпитер» хорошего концерта!». Дмитриенко такой флешмоб без внимания не оставил, чего не скажешь о нем во время концерта в Лужниках. За это, кстати, он отдельно извинился.

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

«Мне недавно сказали, что вы их флешмоб в Лужниках делали, а я не увидел. Просто там, правда, невозможно было увидеть. Очень много было людей. Спасибо вам большое! Ты их делала? Господи, спасибо тебе большое. Обалдеть. Ограбила чей-то принтер, да?» – обратился артист к инициатору флешмоба с бумажными сердечками.

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вообще, на этом выступлении Ваня много вспомнил о Лужниках. К примеру, он отдельно высказался о неприятной ситуации со своей сестрой. Напомним, в начале августа Лера Дмитриенко вместе с братом исполнили песню «Ты со мной», которую в оригинале артист поет с певицей Линой Ли. Выступление растрогало присутствующих в Лужниках до слез, а уже на следующий день из-за этого милого момента случился скандал. Оказалось, что на припеве был голос Лины Ли, а не Леры Дмитриенко, что артистку очень расстроило.

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В соцсетях появились предположения, что сестра Вани могла просто петь поверх голоса Лины. Однако сама артистка эту версию опровергла. По словам певицы, проблема возникла из-за технической ситуации во время выступления.

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Между исполнением песен на концерте в рамках фестиваля «VK Музыка Летом» Дмитриенко впервые прокомментировал ситуацию. «Я спросил у сестры: «Если бы ты знала, что это случайно произойдет и мы накосячим, то ты бы не вышла на сцену?» Она ответила: «Я бы точно на нее вышла, потому что это такое событие для тебя. Мне так хотелось быть рядом». И она все это так спокойно перенесла. И с благодарностью, и с восторгом внутренним. Поаплодируйте ей, пожалуйста. Она очень крутая. Я сегодня спою ее без нее, но для нее. А Лера сегодня здесь. Надеюсь, что ты это будешь слышать и подпевать», – сказал Ваня.

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Кстати, совсем недавно у Дмитриенко прибавилось забот. Он стал самым молодым наставником в истории проекта «Голос. Дети» наравне с Полиной Гагариной, Алексеем Воробьевым и Аидой Гарифуллиной. На съемках первых выпусков Ваня жестко подшутил над исполнительницей хита «Спектакль окончен».

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