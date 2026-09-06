Ирина Шейк появилась на Венецианском фестивале в платье с пикантными разрезами

Ирина дополнила образ колье-чокером и кольцом с синим камнем. Фото: REUTERS.

Ирина Шейк стала одной из главных звезд очередного дня 83-го Венецианского международного кинофестиваля. Супермодель появилась на премьере мелодрамы «Эхо-камера» режиссера Андреа Паллаоро. Ирина продемонстрировала смелый наряд, не оставивший равнодушными ни фотографов, ни зрителей.

40-летняя манекенщица выбрала для выхода в свет платье Dolce & Gabbana с экстремальными разрезами по бокам. Этот наряд из коллекции весна-лето 2003 когда-то впервые показала на подиуме Жизель Бундхен. Ирина дополнила образ колье-чокером, роскошным кольцом с синим камнем, черными чулками и лодочками на шпильках.

40-летняя манекенщица выбрала для выхода в свет платье Dolce & Gabbana. Фото: REUTERS.

«Эхо-камера» - итальянская романтическая драма, сценарий к которой написали Бернардо Бертолуччи, Илария Бернардини и Людовика Рампольди. Главные роли в фильме исполнили Лука Маринелли, Алисия Викандер и Сьюзан Сарандон. В центре сюжета - история любви Анны (Алисия Викандер), скромного физиотерапевта, и Лео (Лука Маринелли), успешного музыкального продюсера, который погряз в мире запрещенных веществ. Пара живёт в небольшой квартире, где их отношения развиваются на фоне воспоминаний и внутренних противоречий.

Ирина Шейк – одна из самых успешных моделей планеты, сегодня она – лицо десятков известных марок. Ее приглашают не только на ведущие показы на Миланской, Лондонской и Парижской неделях моды, но и на самые престижные кинофестивали.

Ирина Шейк. Фото: REUTERS.

Ирина живет в Нью-Йорке и воспитывает дочку Лею, которую она родила в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером. Недавно стало известно о тайной свадьбе Купера. По слухам, Брэдли женился на своей подруге – манекенщице Джиджи Хадид. Папарацци сфотографировали актера и модель на улице с обручальными кольцами на пальцах.

До Купера Ирина встречалась с футболистом Криштиану Роналду. Пара была вместе пять лет. Они познакомились в 2010 году во время совместной рекламной съемки и расстались в 2015 году.

Ирина Шейк. Фото: REUTERS.

Ирина также встречалась с бывшим мужем супермодели Жизель Бундхен футболистом Томом Брэди. Они расстались после нескольких месяцев отношений.