На местных выборах в Германии побеждает партия АдГ Фото: REUTERS.

Канцлеру Германии Фридриху Мерцу и его партии Христианско-демократический союз не помогла мифическая атака русских беспилотников на аэропорт Лейпцига. Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая ратует за восстановление импорта российских нефти и газа и прекращение помощи Украине, победила на выборах в земле Саксония-Анхальт на востоке страны с феноменальным результатом.

На момент написания этого материала официальные итоги еще не были известны, но АдГ минимум вдвое улучшила свой результат по сравнению с выборами пятилетней давности. А вот партия Мерца вдвое его ухудшила - настолько велика усталость немецких избирателей от политики канцлера.

Лишь два штриха к портрету герра Мерца, чей личный рейтинг упал до 13 процентов. На днях на Восточном экономическом форуме министр иностранных дел России Сергей Лавров заметил: «Когда канцлер Мерц заявил, что он снова сделает Германию главной военной силой в Европе, я был ошарашен, потому что если этот человек не понимает, что означает слово "снова" в этом контексте — это очень печально».

Еще один перл глава Германии продемонстрировал в интервью телеканалу ARD: «И какой прок от самого щедрого пособия на детей, если мы потеряем нашу свободу, а мир в Европе окажется под угрозой?» То-то порадовались его словам немецкие родители...

«ДНИ КАНЦЛЕРА У ВЛАСТИ СОЧТЕНЫ»

Дни Мерца у власти сочтены, сказала лидер «Альтернативы» Алиса Вайдель: «Я ожидаю, что канцлер будет заменен до Рождества и жду скорых выборов в Бундестаг». Вайдель имеет в виду: возможен распад правящей в ФРГ коалиции христианских демократов и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которую представлял экс-канцлер Шольц.

Также Вайдель заявила, что теперь «Альтернатива для Германии» получила мандат на управление страной.

По опросам, АдГ, которую власти пытаются признать экстремистской, симпатизируют 28% избирателей по всей стране - это лучший результат среди всех немецких партий. На втором месте ХДС/ХСС Мерца с 20%.

В Саксонии-Анхальт «Альтернатива» установила рекорд. Явка на выборах зашкалила, И сейчас вся Германия следит за тем, получится ли у АдГ сформировать местное правительство.

По предварительным данным, у «Альтернативы» - около 45% голосов, у христианских демократов - 16,7%, у СДПГ - 9%.

«ПОЛУЧИЛ ПО ЗАСЛУГАМ»

Вопрос в том, сколько мандатов получит победившая партия в ландстаге - земельном парламенте. 42 депутата обеспечат ей абсолютное большинство и возможность создать свое правительство без оглядки на политических противников. Но для этого АдГ может не хватить буквально пары процентов.

Хотя все другие партии заключили негласный пакт о том, что не будут кооперироваться с «Альтернативой», возможны варианты. В ландстаг, похоже, проходит и преодолевший пятипроцентный барьер «Союз Сары Вагенкнехт». Аналитики не исключают, что однопартийцы Вагенкнехт могут согласиться на коалицию. И тогда прости-прощай последняя надежда канцлера – создать в Саксонии-Анхаль правительство из представителей всех партий, кроме АдГ.

Но в любом случае сторонники «Альтернативы» и критики Мерца по всей стране сейчас торжествуют – даже лояльная власти пресса вынуждена согласиться, что восточные немцы на этом голосовании выразили недоверие канцлеру.

«Мерц не заботился о немцах и получил на этих выборах по заслугам, - сказал в интервью «Комсомолке» Рихард Гретцингер, окружной советник партии «Альтернатива для Германии» в земле Баден-Вюртемберг. – Теперь он не сможет, как раньше, говорить, что его партия окружена «пожарной стеной» из лояльных его власти политических сил».

«В перспективе АдГ будет даже выгодно, если Мерц сколотит против нее земельное правительство из всех других партий, - комментирует ситуацию для KP.RU немецкий политилог Грегор Шпицен. – Тогда они окажутся единственной оппозицией на фоне того, что всю Германию, включая Саксонию-Анхальт, ждут трудные годы. А рейтинг оппозиции будет непременно повышаться».

Если же АдГ создаст земельное правительство, отмечает Шпицен, это будет иметь большое символическое значение. Ведь, приходя к власти, Мерц обещал уменьшить, а то и обнулить рейтинги «Альтернативы», а вышло наоборот.

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