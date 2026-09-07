Кремль положительно отреагировал на предложение провести трехстороннюю встречу по Украине

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

…- Дмитрий Сергеевич, довели ли американские переговорщики до Москвы результаты своих контактов в Киеве? Принято ли решение о проведении трехсторонних переговоров России, США и Украины? Рассматриваются ли, возможно, прежние площадки в качестве мест для их возможного проведения?

- Нет, пока мы не располагаем информацией о результатах контактов американских коллег в Киеве, - сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая в понедельник, 7 сентября, на вопросы журналистов. - Мы не исключаем, что может состояться телефонный разговор президентов по итогам поездки американских переговорщиков. Мы будем своевременно вас информировать о том, когда состоится этот телефонный разговор и если он состоится.

Что касается возобновления трехстороннего формата, вы слышали вчера заявления из Киева. Господин Кушнер делал такие заявления.

Мы тоже не исключаем возобновления этого трехстороннего формата, но по месту и по точным срокам пока говорить преждевременно

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- По мнению Кремля, переговоры, которые проходили в Москве в субботу вечером, а потом в Киеве в воскресенье, приблизили мир?

Песков:

- Безусловно, любые попытки, более или менее эффективные, это один маленький шаг в сторону мира. И мы действительно очень высоко ценим миротворческие усилия американских переговорщиков.

И Путин сам лично говорил, что он высоко ценит усилия президента Трампа. И что он признателен президенту Трампу за приверженность этой ориентации на мир.

Вопрос:

- Можете ли вы сказать, насколько отличаются предложения американских переговорщиков от тех, что звучали в Анкоридже? Какие-то, может быть, наиболее спорные вопросы остались?

Песков:

- Нет, об этом я вам сказать не могу.

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