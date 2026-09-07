Переговоры Киева с ЕС и Штатами пройдут в бункере. Фото: Tomas Ragina /Shutterstock/Fotodom

28 сентября во Львове группа джентльменов спустятся под землю и до 2 октября будут подниматься наверх только ночевать. Заявку разместило американское посольство на Украине - в открытой базе госзакупок, где все федеральные ведомства США обязаны выкладывать любые расходы - от контрактов Пентагона до замены лампочек в военном архиве. Требуется подземный зал в центре города на 70 мест, работающий при воздушной тревоге без единой паузы: свой свет, вода и тепло. Обеды на 45 персон - туда же, вниз. 40 одноместных номеров на пять ночей - в гостиницах, до которых можно дойти пешком и у которых есть своё укрытие. В графе «тема» и «участники» - пусто. В графе «название» - слово «семинар», которому не верит, кажется, никто, включая составителей сметы.

Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* рассказал The New York Times, что переговоры могут вернуться за стол в последние недели сентября. Посланники Трампа Уиткофф и Кушнер после поездки в Кремль и в Киев пока молчат. А Украина объявила, что вместе с Америкой и Европой соберутся снова «в ближайшее время», место - «пока неизвестно». Сутки спустя место обнаружилось само: 70 кресел, 40 отдельных дверей, пять ночей и 70 километров до польской границы, откуда европейцы доезжают по земле. Да, посольство США назвало это «семинаром». Но семинары не селят по одному, не греют автономным теплом и не привязывают к гостиницам с бомбоубежищем.

Второй спуск

Документ оказался честнее пресс-релиза: в нем нет слова «партнёрство» - в нем киловатты, литры и кровати. И это уже второй такой заказ: в феврале журналисты нашли в тех же базах подземный «семинар» в центре Киева на 31 марта - 3 апреля, полсотни человек, синхронный перевод. Тогда это все сочли за курьез, теперь тенденция на лицо, бункеры заказывают всё ближе к Западной границе.

В Киеве 6 сентября американцы и европейцы сидели не под землёй они сидели под зонтиком гарантии: Москва на три дня приостановила удары по Киеву. Посланников Трампа защищал не «Пэтриот», а слово Кремля.

Заказывая зал, «не прерывающийся при тревоге», посольство исходит из того, что тревоги будут. А место выбрано там, куда европейцы доедут по земле, не поднимаясь в украинское небо.

Цена договаривает остальное: около 556 долларов на душу с кроватью, обедом и бункером. 22 тысячи долларов на 40 человек — это, конечно, бюджет не саммита первых лиц государств, а той чернорабочей стадии дипломатии, когда президентов ещё нет, а есть люди, подбирающие слова к абзацам, под которыми президенты потом распишутся.

Если чтение сметы верно, финал войны готовят не в Женеве или Стамбуле, а в бункере в 70 километрах от НАТО: американцы - хозяева, европейцы - гости, приехавшие по земле, украинцы - принимающая сторона, которой не велено подниматься.

*Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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