Выборы в ФРГ стали для Мерца политическим Сталинградом Фото: REUTERS.

Небывалый для современной немецкой истории успех партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в земле Саксония-Анхальт, где она получила 44% голосов, «был обусловлен не столько ее собственными обещаниями, сколько неприятием избирателями основных партий - в частности, партии Мерца», - объясняет случившееся Politico. А Reuters напоминает: 87% всех избирателей заявляли о недовольстве работой федеральной коалиции, куда входит «мерцевский» Христанско-демократический союз (ХДС) и «шольцевская» Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).

Между тем лидер «Альтернативы» Тино Хрупалла сегодня заявил: его партия намерена добиваться хороших отношений с Россией и ставить вопрос об этом в бундесрате, где представлены власти всех земель страны.

ИТОГИ ВЫБОРОВ В САКСОНИИ: ПОБЕДА АЛЬТЕРНАТИВЫ ДЛЯ ГЕРМАНИИ

«Мы творим историю», - приводит Euronews слова Ульриха Зигмунда, регионального лидера АдГ, «выступающей против миграции и поддерживающей Россию». В маленькой Саксонии-Анхальт (2,1 миллиона жителей из 83,6 миллионов населения ФРГ) произошло великое для Германии событие, последствия которого сейчас можно только предполагать. Окончательные результаты выборов пока не оглашены. Главная интрига – сможет ли «Альтернатива» самостоятельно сформировать свое правительство в этой восточногерманской земле. Сейчас для этого не хватает трех депутатских мест. Какие могут быть варианты?

Главный кандидат от крайне правой партии «Альтернатива для Германии» Ульрих Зигмунд Фото: REUTERS.

Если подтвердится прохождение в местный парламент, ландтаг левой партии «Союз Сары Вагенкнехт» (по неокончательным данным, она преодолевает 5% барьер), то возможно ее участие в коалиции с АдГ.

Региональный лидер этой партии Томас Шульце уже заявил, что «Союз» готов обсуждать сотрудничество с «Альтернативой», отметив совпадения прежде всего по отношению к России, санкциям и доступным энергоносителям. Сама Вагенкнехт еще перед выборами заявила о такой возможности, разрушив считавшееся твердым «правило брандмауэра» - отказ всех партий страны от любого сотрудничества с объявленной официальным Берлином «ультраправой» и «нацистской» АдГ.

Второй вариант обозначил Ульрих Зигмунд. Он допустил, что депутаты от других партий, прежде всего, ХДС, недовольные политикой руководства, могут перейти на сторону «Альтернативы». Сам Зигмунд первоначально был христианским демократом, а уже потом вступил в АдГ.

РЕШИТСЯ ЛИ КАНЦЛЕР ЗАПРЕТИТЬ АдГ?

В любом случае переговоры о создании той или иной коалиции могут занять недели, а то и больше. У власти в это время продолжит оставаться ХДС, которая правила Саксонией-Анхальт почти четверть века. Но время ее, однозначно, ушло.

Обсуждается третий сценарий: все прошедшие в ландтаг партии попытаются слепить разношерстную коалицию, только чтобы перекрыть «Альтернативе для Германии» путь к власти.

Такая «демократическая» традиция в Евросоюзе давно есть. В прошлом в Латвии несколько раз на всеобщих выборах партия «Согласие», отражавшая тогда интересы русскоязычных жителей страны, получала треть и больше голосов. Однако сформировать правительство ей ни разу не дали - национал-радикалы принципиально не шли на союз с ней, формируя из небольших фракций националистические правительства.

Поврежденный баннер с изображением главного кандидата от партии «Альтернатива для Германии» Ульриха Зигмунд Фото: REUTERS.

Нельзя исключать, что впавшие в прострацию от сокрушительного поражения нынешние власти Германии вспомнят, что еще в прошлом году ведомство по охране конституции ФРГ признало «Альтернативу» «чисто правоэкстремистским движением». Против нее завели уголовные дела, которые сейчас просто приостановлены. От отчаяния канцлер Мерц, теоретически, может здесь проявить решимость, чтобы не допустить АдГ к власти в Саксонии-Анхальт.

ОТСТАВКА МЕРЦА: СЦЕНАРИИ

Кстати, а что будет с самим Мерцем? Сегодня руководство ХДС за закрытыми дверями обсуждает провальные итоги выборов и наверняка будет искать виновного. Лучше Мерца с его 13% рейтинга на эту роль никто не подходит. Журналистам канцлер сказал: его партия «потрясена до основания»...

Есть в Германии процедура «конструктивного вотума недоверия» - когда одного канцлера можно заменить на другого, не объявляя досрочные выборы. Бундестаг абсолютным большинством голосов может избрать нового канцлера. Среди потенциальных преемников Мерца называют Хендрика Вюста, премьер-министра Северного Рейна – Вестфалии, не менее горячего сторонника Украины.

Среди потенциальных преемников Мерца называют Хендрика Вюста, премьер-министра Северного Рейна – Вестфалии, не менее горячего сторонника Украины. Фото: IMAGO/Christoph Hardt/www.imago-images.de/Global Look Press

Но для этого потребуется не только внутренняя поддержка в ХДС, но и в парламентской коалиции. А с этим не исключены проблемы – желание оставаться вместе с утопающей на глазах партии Мерца у ее союзницы, СДПГ, может и не быть.

Через две недели еще в двух восточногерманских землях – Берлине и Мекленбурге – Передней Померании – пройдут местные выборы. Даже в столице, где сильны лево-либеральные партии, АдГ, по опросам, поддерживают 18% избирателей. В Мекленбурге -Передней Померании ее поддержка еще выше.

Если и в этих двух землях христианские демократы с треском продуют «Альтернативе», то дела ее будут совсем плохи. Разгром партии Мерца в Саксонии-Анхальте немецкий политолог Александр Рар назвал ее «политическим Ватерлоо». А после еще двух голосований в землях, позволим предположить, она получит и свой «политический Сталинград».

Самое главное – у ХДС нет будущего, а у «Альтернативы» оно есть. Согласно данным института изучения общественного мнения Infratest dimap, которые приводит Bild, на выборах в Саксонии-Анхальт АдГ получила абсолютное большинство среди избирателей от 35-до 60 лет. А ХДС среди избирателей 18-24 лет набрала лишь 5%, в группе 25-34 года – 6%. И лишь в группе старше 70 лет партия Мерца смогла сравняться с АдГ – 31%.

Это – ключ к пониманию того, кто будет выигрывать на общенациональных выборах-2029 или на досрочных выборах, если поменять канцлера гладко не получится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мерц должен уйти до Рождества»: победа АдГ на местных выборах в Германии перевернула немецкую политику

Зеленский запросил группу поддержки из ЕС: После переговоров с Уиткоффом и Кушнером Киев готовит новую встречу с США и Европой

Немцы устали от русофобии: простые люди выходят на митинги, а рейтинги оппозиции растут