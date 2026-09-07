«В атомной бомбардировке Японии виноват СССР»: японский профессор Арима поставил рекорд клеветы

Месяц назад в мире вновь вспоминали скорбные даты: 6 и 9 августа 1945 года США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. Фото: Keystone Pictures Agency / ZUMAPRESS.com / Global Look Press.

Месяц назад в мире вновь вспоминали скорбные даты: 6 и 9 августа 1945 года США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. Взрывы унесли до 200 тысяч жизней мирных жителей, еще десятки тысяч умерли потом от поражения радиацией. Вашингтон никогда не приносил за это извинений. А Япония мало того, что ни словом не обвинила американцев в военном преступлении, но до сих пор униженно и подобострастно помалкивает о том, кто именно подверг ее чудовищной бомбардировке.

И вот теперь эта позорная позиция приняла уж совсем абсурдные формы. Эпатажное заявление сделал профессор Тэцуо Арима из японского университета Васэда. Сей ученый муж заявил, что «бомбардировки были необходимы», наверное, заставив этим перевернуться в могилах несметных жертв трагедии. А дальше профессор продемонстрировал чудеса логического мышления. Оказывается, США были вынуждены сделать это, чтобы «сдержать влияние СССР в Азии после поражения Японии».

- Если бы Советский Союз не нарушил Ялтинское соглашение и не расширил быстро свое влияние, то атомная бомба не была бы сброшена на Японию. Россия несет ответственность за атомные бомбардировки, - написал этот человек, почему-то причисляющий себя к деятелям науки (формально он занимается исследованием СМИ).

По крайней мере, за знания по истории ему больше кола не поставишь. Американцы начали создавать атомную бомбу задолго до окончания Второй мировой — и вовсе не ради научного интереса. Ее изначально собирались применить на людях, чтобы оценить поражающий эффект.

Если бы успели, то наверняка сбросили бы на Германию. А так оставалась воюющая против них Япония, и цели для бомбежки начали выбирать сразу после 16 июля 1945 года, когда взорвали первый испытательный заряд на полигоне в штате Нью-Мексико. К тому же о капитуляции императорской армии речь тогда еще не шла, а высадка американских войск на японские острова грозила обернуться огромными потерями. Вот тут и пригодилось «чудо-оружие».

Что до СССР, то Ялтинское соглашение он не нарушал никоим образом, вступив в войну с Японией, как и обещал Сталин Рузвельту, ровно через три месяца после окончания военных действий в Европе - 9 августа. К этому моменту ветер уже развеивал радиоактивный пепел над Хиросимой и Нагасаки.

Хотели ли США, испытывая бомбу на несчастных японцах, напугать Советский Союз? Безусловно да. Известна фраза президента Гарри Трумэна: «Теперь у меня есть хорошая дубина для этих русских парней».

Но дело в другом. Наша страна вышла безоговорочным победителем из тяжелейшей битвы с нацизмом и имела колоссальный авторитет в мире. Вот именно это одновременно бесило и страшило Вашингтон, а не какая-то там «советская экспансия в Азии».

Сейчас многие молодые люди в Японии искренне считают, что атомные бомбы на их страну сбросил СССР. Тем, кто в это не верит, ушлый профессор Арима готов подсунуть свой бред: даже если бомбили американцы, то виновата в этом Россия.

И после этого они еще заикаются о Курилах? Пусть знают свое место, на которое их посадила история.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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