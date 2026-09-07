Первый кубок ВЭФ по плаванию на открытой воде прошёл во Владивостоке

Фото: Елена Игнатьева / РОСКОНГРЕСС

4 сентября во Владивостоке прошло масштабное спортивное событие на воде в рамках Спортивных игр Восточного экономического форума (ВЭФ). Там же, на водной станции ТОФ, состоялся Первый кубок ВЭФ по плаванию на открытой воде.

Первый Кубок прошёл 4 сентября на набережной Владивостока. Заплыв начался на набережной Тихоокеанского флота. Спортсмены преодолели дистанцию в 1100 метров в индивидуальном заезде «Русская верста» и приняли участие в командной эстафете, где четыре команды по четыре человека плыли по 400 метров каждая. В соревнованиях участвовали как профессионалы, так и любители плавания.

На форуме также состоялись соревнования по прибрежной гребле и гребле на тренажёрах. В этих состязаниях приняли участие примерно 200 спортсменов из восьми стран, включая Россию, Китай, Казахстан, Узбекистан, Армению, Киргизию, Беларусь и Афганистан. Гонки на прибрежных лодках прошли на открытой воде в бухте Юбилейная, где спортсменам предстояло преодолеть дистанцию в 1000 метров.

«Прибрежная гребля дебютирует в олимпийской программе на Играх в Лос-Анджелесе в 2028 году. Эту дисциплину мы тестировали на протяжении нескольких лет на ВЭФ. У Владивостокской регаты есть авторитет, сюда приезжают сильные спортсмены из разных стран мира. Этот турнир стал важной частью подготовки российских спортсменов», – заявил президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

Заплыв организован Минспортом Приморского края и «Косатка ДВ». Мероприятие прошло при поддержке Фонда Росконгресс. Страховку обеспечило «СберСтрахование».