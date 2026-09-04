Владимир Солодов: «Качество жизни дальневосточников должно соответствовать экономическому потенциалу»

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В открытой студии «Радио «Комсомольская правда» на полях Восточного экономического форума губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал о ключевых приоритетах региона в новой стратегии развития Дальнего Востока до 2030 года. В центре внимания — переход от наращивания экономического потенциала к повышению качества жизни людей. Среди главных тем интервью: устойчивость рыбной отрасли, транспортная доступность (от плоских тарифов до обновления авиапарка), рекордные показатели по обеспечению жильем детей-сирот, развитие Вилючинска как базы подводных сил и строительство современной медицинской инфраструктуры.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

— Владимир Викторович, на Дальнем Востоке утверждается новая стратегия развития до 2030 года. Какие ключевые предложения от Камчатского края войдут в этот документ? Какие цели вы ставите перед регионом на ближайшие годы?

— Стратегия — документ всеобъемлющий, касающийся ключевых сфер развития экономики и социальной сферы. Основное, что мы уже сейчас видим: за последние годы удалось достичь существенного развития экономики, обеспечить привлечение миллиардов инвестиций, создание рабочих мест и серьезный вклад в налогооблагаемую базу. С этим трудно спорить, потому что факты, как известно, самая упрямая вещь в мире.

В то же время перед нами стоит следующая задача — обеспечить качество жизни дальневосточников, соответствующее этому экономическому потенциалу. И, наверное, это главный приоритет, который заложен в стратегии.

— Какие приоритеты для Камчатки вы бы выделили в первую очередь?

— Если говорить про приоритеты, я бы выделил два ключевых направления. Первая, конечно, наша базовая отрасль — рыбохозяйственный комплекс. Камчатка — регион рыбный, мы связаны с рыбой, у нас это основа экономики. Около 30% валового регионального продукта Камчатки сейчас прямо или косвенно связаны с рыбохозяйственным комплексом. Больше всего людей занято именно в этой сфере.

Рыболовство переживает не самые простые времена, и сейчас очень важно выработать сбалансированный подход. Здесь, на полях Восточного экономического форума, мы добились поддержки со стороны президента и правительства относительно устойчивого развития рыболовства. Будут очень внимательно анализироваться те финансовые показатели, которые сейчас есть. Они вызывают озабоченность из-за неблагоприятной путины лососевых 2026 года. Но есть понимание, что это сфера стратегическая, и обязательно будут найдены сбалансированные решения, которые позволят обеспечить финансовую устойчивость рыбопромышленников и тот вклад в развитие поселков, который нам очень нужен.

Мы на форуме презентуем первый мастер-план прибрежного поселка Озерновский, который вместе с рыбаками будем реализовывать. Наша цель — чтобы среда, в которой работают профессионалы, создавая экономический эффект и потенциал, соответствовала их ожиданиям.

— Какой второй приоритет вы бы выделили?

— Второй приоритет отражает особенности Дальнего Востока — огромные территории. Отсюда особый запрос на транспортную связанность.

Благодаря поддержке президента, нашего депутата Госдумы Ирины Яровой и компании «Аэрофлот», у нас есть хороший уровень перелетов в Москву. Хочу сказать спасибо — сейчас большое количество рейсов, билеты доступны. Чего не скажешь про перелеты по Дальнему Востоку. Здесь мы будем выступать с инициативой установить аналогичные плоские тарифы между столицами дальневосточных регионов и Владивостоком. Потому что сегодня перелет Петропавловск — Владивосток в три раза дороже, чем перелет Петропавловск — Москва. Абсурд, но это так.

Еще одна важная составляющая — перелеты внутри регионов. Такие субъекты, как Камчатка, Якутия, Хабаровский край, где большое количество безальтернативных маршрутов авиасообщения и где в поселки по-другому не добраться, кроме как вертолетом и самолетом. К сожалению, мы видим, что цены на билеты быстро растут, и мы не справляемся сами. В стратегии мы предлагаем отразить необходимость уделить этому сегменту дополнительное внимание.

И, конечно, чтобы были самолеты, воздушные суда, на которых можно осуществлять перелеты безопасно и качественно. На полях ВЭФ презентован новый самолет Ил-114-300. Хорошая, комфортная машина. Она летает на средние дистанции — до 1900 километров, перевозит чуть более 60 пассажиров. Это именно то, что нам нужно для замены Ан-26 и Як-40, которыми сейчас осуществляются основные полеты. Рассчитываем, что доступность судов будет расширяться, чтобы транспортную связанность, о которой я говорил, мы могли осуществить на практике.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ СИРОТ

— В Камчатском крае успешно реализуется ряд жилищных программ, включая арендное жилье для специалистов и участников СВО. Вместе с тем, ключевым приоритетом остается обеспечение жильем детей-сирот. Каких показателей удалось достичь и как сегодня решается этот вопрос?

— Конечно, жилье — базовое условие качества жизни. Никто не будет спорить, что квартирный вопрос испортил нас, по классику, и одновременно создает уверенность в будущем.

Сразу по детям-сиротам: Камчатка является одним из регионов-лидеров по этому направлению. У нас нет очереди на обеспечение жильем. Мы всех граждан из этой категории обеспечиваем в течение максимум двух лет. В течение года, когда гражданину, признанному сиротой, исполняется 18 лет, и еще один год для того, чтобы жилье выдать. Граждане из этой категории перестают быть детьми, становятся совершеннолетними, и мы всех обеспечиваем жильем. Это можно отнести к числу сильных сторон Камчатского края и наших успехов. Для нас это приоритет и святая обязанность, с которой мы не идем на компромиссы.

Второе. Нам удалось существенно нарастить объем вводимого жилья, в том числе не только в Петропавловске, но и в Вилючинске, Елизово — крупных городах второго порядка для Камчатки. Могу сказать, что даже в закрытом городе подводников Вилючинске сейчас будет строиться большой объем жилья — порядка 100 тысяч квадратных метров. А буквально в сентябре мы будем выдавать ключи от нового жилья, которое построено по программе расселения сейсмодефицитных домов.

— Самая эффективная программа сегодня — это арендное жилье?

— Да. Мы на Камчатке строим порядка 900 квартир по этой программе. Могу подтвердить, что ни одно направление жилищной политики не вызывает такого позитивного отклика. Почему? Это новостройка, новые меблированные квартиры, долгосрочная аренда. И две трети арендной ставки субсидируются из бюджета - за аренду люди платят, примерно в три раза меньше, чем по рынку. Люди очень довольны тем жильем, которое получают. Это прямо счастливые семьи.

Мы не останавливаемся на достигнутом и намечаем новые горизонты. Третий акцент — развитие индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Для Дальнего Востока в целом и для Камчатки особенно оно имеет приоритет. Почему? В условиях сейсмики разница между строительством индивидуального дома и квартиры стремится к нулю: небольшие индивидуальные дома и квартиры в многоэтажках стоят примерно одинаково из-за высоких требований к сейсмостойкости и удорожания многоэтажного строительства.

К тому же сам климат и природа Камчатки стимулируют людей жить на земле. Очень хорошо, что на программу ИЖС распространяется дальневосточная ипотека. Мы активно содействуем выделению земельных участков многодетным семьям и семьям участников специальной военной операции. Участники СВО получают дополнительную меру — 1 миллион рублей на строительство жилья или приобретение домокомплекта. Нам надо расширять эту программу. Если говорить про приоритеты на будущее, то это, конечно, поддержка и стимулирование ИЖС.

ОТ ТЕПЛИЦ ДО ЗОЛОТА

— В крае активно работают резиденты ТОР «Камчатка» с проектами в самых разных сферах — от добычи золота до выращивания клубники. Как вы оцениваете эффективность этого механизма и какие новые ниши для инвесторов видите?

— Режим ТОР уже для нас привычный — он работает более десяти лет. Конечно, он стал условием того экономического роста, который мы видим. И здесь главное, что мы видим впереди, — это поддержанное президентом решение о создании единой территории опережающего развития. Мы уйдем от отдельных территориальных площадок к общему преференциальному режиму на всем Дальнем Востоке и на всей территории Камчатского края. Это придаст дополнительный толчок к развитию.

Что касается отраслевых ниш, для нас особенный приоритет имеют проекты в сфере туризма. По ним действуют дополнительные условия инфраструктурной поддержки. Мы уже видим конечный обозримый результат, когда на новых площадках создана инфраструктура, построены дороги и коммуникации. Могу привести примеры. Тепличный комплекс, который обеспечивает 60% потребности в помидорах и огурцах на Камчатке. Новые проекты строительства жилья, которые тоже относятся к резидентам ТОР. Крупные мощные золотодобывающие предприятия, которые введены. Наша рыбопереработка — самые современные в мире заводы, которые построены. Все это сделано благодаря этому режиму. Мы рассчитываем, что новые резиденты будут приходить и реализовывать свои проекты с этими уникальными преференциальными условиями.

— Вы неоднократно говорили, что транспортная доступность — один из главных приоритетов развития региона. Какие инфраструктурные проекты сейчас в фокусе внимания? Какую поддержку рассчитываете получить по итогам ВЭФ?

— Транспортная доступность для Камчатки действительно имеет особое значение, потому что мы остров в логистическом смысле этого слова. Большое достижение — мы построили новый аэропорт. Наверное, не будет преувеличением сказать, что он сейчас самый красивый в стране, готов за это звание биться и подтверждать. Он дает потенциал для роста турпотока. На полях ВЭФ мы открываем международный терминал, а в октябре запустим международные рейсы в Китай. И будем дальше расширять географию полетов.

Конечно, это строительство дорог. Мы видим существенное расширение дорожной сети, и самое главное — перевод в твердое покрытие. Качественные асфальтовые дороги появляются между населенными пунктами и, что важно, к ключевым точкам туристического притяжения — знаменитому Халактырскому пляжу, Вилючинскому перевалу, Зеленовским озеркам и ряду других направлений.

Если говорить про перспективу, я верю в развитие круизного судоходства. Морское сообщение имеет большое значение. Думаю, что следующий шаг в раскрытии туристического потенциала — это развитие круизного туризма и поддержка проектов в этой сфере.

ЮБИЛЕЙ ПОДВОДНЫХ СИЛ

— Вы упоминали Вилючинск. Он традиционно воспринимается как стратегический форпост и ключевая база подводных сил России. На фоне серьезного переоснащения флота встает вопрос качества жизни военнослужащих и их семей. Какие проекты по модернизации инфраструктуры уже реализованы и что увидят его жители в ближайшей перспективе?

— Вилючинск находится в нашем фокусе на ВЭФе 2026 года. Не случайно, приурочив к юбилею подводных сил (в этом году они отмечают 120 лет со дня создания), мы стилизовали павильон Камчатского края в форме подлодки и разместили в нем музей подводных сил. Но дело не только в символическом внимании. Мы действительно подходим к этой дате с серьезным багажом.

Мы благоустроили целый ряд городских пространств и будем продолжать эту работу. В сентябре будут сдаваться ключи от первого дома в новом микрорайоне, построенном по программе расселения сейсмодефицитного жилья, — всего пять домов. Благодаря нашей совместной работе с Ириной Анатольевной Яровой, депутатом Госдумы, нам удалось получить в этом году целевую поддержку на инфраструктуру в Вилючинске в размере нескольких сотен миллионов рублей. На эти средства будут приведены в порядок дороги, детские площадки и освещение в микрорайоне Рыбачий, появится новая канатная дорога. И немаловажно, что мы начинаем строительство многофункционального спортивного зала по программе строительства модульных залов — он будет реализован в следующем году.

Принято серьезное прорывное решение о строительстве жилья для военнослужащих: около 100 тысяч квадратных метров, 1240 квартир в двух микрорайонах города будет реализовано за следующие три года. Решение уже принято, и сейчас предстоит его реализовать. Это историческое развитие города, которого не было в последние десятилетия.

— Рост экономики края должен отражаться на качестве жизни. Какие конкретные социальные проекты – в здравоохранении, образовании, строительстве жилья – для вас приоритетны и какие результаты уже есть?

— Я бы выделил здравоохранение, потому что здесь есть и результаты. Мы ввели первый этап новой краевой больницы. По оценке главных внештатных специалистов по разным категориям, это лучшая инфраструктура из того, что сейчас есть в доступности и реализована на Камчатке. Это важно, потому что жители края должны иметь доступ к самому лучшему здравоохранению. Сейчас мы начинаем второй этап строительства больницы, нам нужно его завершить, чтобы полностью больница переехала. Также добиваемся окончательных сроков и параметров строительства детской краевой больницы на этой же площадке.

Понятно, что инфраструктура важна, но мы дополняем ее другими мерами поддержки. Привлечение врачей — задача номер один. Без рук профессионалов все самые замечательные стены и современное оборудование будут бесполезны. И новая организация обслуживания пациентов, чтобы все чувствовали заботу и уверенность в том, что помощь при необходимости будет оказана. Это и есть самое главное, чтобы качество жизни соответствовало ожиданиям, а уверенность в завтрашнем дне у камчатских семей была на высоте