От «цифрового аутизма» до деменции: правда ли, что человечество глупеет, или мы переходим на новый этап эволюции

Частое общение с ИИ вместо живых людей приводит к тому, что развивается эмоциональное отчуждение, характерное для аутизма. Фото: Stock-Asso/Shutterstock/Fotodom.

Сегодня человек ни с кем не проводит столько времени, сколько со смартфоном. «Норвежские ученые организовали исследование на 34-х тысячах европейцев. Оказалось, у людей, родившихся с 1930 по 1980 гг., IQ (коэффициента интеллекта) в среднем на 20 пунктов выше, чем у родившихся позже», - рассказал в одном из интервью KP.RU академик, вице-президент РАН, директор Российского центра неврологии и нейронаук Михаил Пирадов.

Выходит, с каждым поколением человечество глупеет? При этом современная молодежь легко решает насущные вопросы с помощью цифровых технологий. На подходе квантовый компьютер, развивается генная инженерия. Может быть, мы просто переходим на новый этап эволюции, приспосабливаясь к меняющимся условиям жизни? А IQ как способ оценки просто устарел?

Как и почему меняется уровень интеллекта жителей Земли, разбирался KP.RU вместе с ученым, педагогом, деканом факультета «Экстремальная психология» Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Дмитрием Деулиным.

«ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ ФЛИННА»

- В психологии есть понятие «эффект Флинна». Он описывает повышение IQ от поколения к поколению, - рассказывает эксперт. - Исследования показали: с начала 1900-х годов IQ увеличивался в среднем на 2-3 балла за каждое десятилетие. Однако с 1990-х статистика стала фиксировать «обратный эффект Флинна»: снижение коэффициента интеллектуального развития. На те же 2-3 пункта за десятилетие. Причем, такая тенденция в большей степени характерна для стран Западной Европы. В странах БРИКС IQ либо не изменяется, либо даже увеличивается (напомним, в БРИКС сейчас входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Индонезия и Эфиопия. - Ред.)

Также в результате ряда исследований был составлен рейтинг стран по уровню интеллектуального развития, продолжает Дмитрий Деулин.

- На вершине рейтинга Китай, Иран, Южная Корея, Сингапур. Россия заняла 6-е место. В упомянутых азиатских странах в той или иной степени есть ограничения в сфере глобального Интернета, - отмечает эксперт.

Россия заняла 6-е место в рейтинге стран по уровню интеллектуального развития. На вершине рейтинга Китай, Иран, Южная Корея, Сингапур. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

НАГЛЯДНО

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Это самый свежий и широко цитируемый рейтинг. Портал International IQ Test собирает результаты добровольного онлайн-тестирования для составления рейтинга населения стран по среднему коэффициенту интеллекта. Обновление от 1 января 2026 года охватывает 1,2 млн человек из 137 стран. Участие в тестировании - по желанию. Так что эти данные нельзя назвать безупречными. Но они явно отражают общие тенденции, поясняют эксперты.

Место Страна Средний IQ

1. Южная Корея 106,97

2. Китай 106,48

3. Япония 106,3

4. Иран 104,8

5. Австралия 104,45

6. Россия 103,78

7. Сингапур 103,56

8. Монголия 102,61

9. Новая Зеландия 102,35

10. Вьетнам 102,26

США на 18-м месте (101,04), замыкает список Сомали (83,84).

МИФЫ ОБ IQ

- Дмитрий Владимирович, нередко можно услышать: IQ устарел и сегодня вообще не показателен. Современные люди владеют знаниями, как применять новейшие технологии. Используют их и отлично адаптируются к текущей жизни. Зачем держать в голове тонны информации, если можно за секунду получить ее из смартфона.

- Думать, что IQ оценивает объем знаний, эрудированность - большая ошибка! На самом деле тесты на интеллект определяют умение рассуждать, логически мыслить. Оцениваются концентрация внимания, скорость обработки информации, память. Это вовсе не те опросы, где нужно ответить, Земля вращается вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли.

Тестов на IQ довольно много. Они рассчитаны на разный возраст, на оценку тех или иных навыков. «Если взрослый человек возьмет тест для младших школьников, он, конечно, получит высокие баллы, но это будет непоказательно», - смеется эксперт.

Тестов на IQ довольно много. Они рассчитаны на разный возраст, на оценку тех или иных навыков. Фото: Kaspars Grinvalds/Shutterstock/Fotodom.

- Какие тесты можно попробовать совершеннолетним людям, у которых головной мозг на пике работоспособности?

- В числе наиболее известных и более-менее универсальных - прогрессивные матрицы Равена (черно-белый вариант теста), тест интеллекта Г. Айзенка - Ф.Д. Горбова или тест структуры интеллекта Амтхауэра.

От редакции: эти тесты легко найти в интернете. Прогрессивные матрицы Равена - картинки с абстрактными геометрическими узорами. Нужно найти закономерность в фигурах и выбрать недостающий фрагмент изображения. Тест измеряет так называемый «флюидный интеллект» - способность мыслить логически, решать новые проблемы и видеть закономерности, независимо от накопленных знаний и опыта.

В методике Г. Айзенка - Ф.Д. Горбова заложены тесты, направленные на оценку развития общих способностей. Также этот тестовый материал помогает сформировать представление о структуре умственных способностей, поясняет эксперт.

Тест структуры интеллекта Амтхауэра, построенный на «субтестах», оценивает вербальные, пространственные, числовые и логические способности.

«ОТ ГУТЕНБЕРГА К ЦУКЕРБЕРГУ»

- Из-за чего же постепенно снижается IQ - наблюдается тот самый «обратный эффект Флинна»?

- Многие исследователи сходятся во мнении, что одну из ведущих ролей играют цифровые технологии. Точнее, их чрезмерное, нерациональное использование. Привязанность к гаджетам, соцсетям, искусственному интеллекту (ИИ) наносит мощный удар по когнитивным способностям человека. Особенно сильно страдает головной мозг детей и молодежи. Развивается клиповое мышление - пристрастие и возможность воспринимать только короткие форматы, в первую очередь картинки и видео. Снижается способность и желание читать более длинные и сложные тексты.

Чрезмерное, нерациональное использование технологий снижает IQ. Фото: Nikola Spasenoski/Shutterstock/Fotodom.

- Есть точка зрения, что клиповое мышление - естественный способ адаптации к огромному потоку информации, который льется на нас в современном мире. Мозг выбирает короткие форматы, чтобы избежать перегрузки. Выглядит как метод защиты, новое эволюционное приспособление. Разве нет?

- Эволюция это развитие. А клиповое мышление ведет к инволюции, деградации. Наукой доказано: именно чтение длинных, достаточно сложных текстов, художественной, документальной, научной литературы развивает мышление, логику, речь, концентрацию внимания. То есть ключевые элементы интеллекта. Также это способствует долголетию головного мозга. Ухудшение способности воспринимать такие тексты связано со снижением интеллекта. И именно это мы наблюдаем сегодня. Человечество, особенно молодое поколение, что называется, перешло «от Гутенберга к Цукербергу» (то есть от печатных книг с более глубоким содержанием к поверхностным постам и рилсам в соцсетях. - Ред.).

! В то же время человек вполне способен избавиться от клипового мышления, вернуть себе интерес к более длинным форматам, развивающим интеллект, обнадеживает эксперт. Подробнее об этом - далее.

- Что касается избыточного потока информации, то это другая серьезнейшая проблема современности, - отмечает Дмитрий Деулин. - По сути, происходит информационная интоксикация. Она порождает рост тревожных, депрессивных и других психических расстройств. Но бороться нужно не клиповым потреблением информации. А с помощью цифровой гигиены, разумного отношения к новостям, соцсетям и т.д.

РОЖДАЮТСЯ НОВЫЕ БОЛЕЗНИ: ЦИФРОВОЙ АУТИЗМ И ДЕМЕНЦИЯ

- Дмитрий Владимирович, что еще говорят исследования о влиянии цифровых технологий на наш мозг?

- Сегодня в научном сообществе обсуждается феномен «цифровой аутизации». Увлечение соцсетями, использованием цифровых помощников может усиливать социальную изоляцию. Дружба и даже любовные отношения переходят в виртуальную реальность (особенно ярко это проявляется сейчас, например, в Японии. - Ред.). Частое общение с ИИ вместо живых людей приводит к тому, что развивается эмоциональное отчуждение, характерное для аутизма. Наблюдения показывают: отказ от традиционных способов общения в пользу взаимодействия с нейросетями может снижать эмпатию - способность понимать и чувствовать эмоции другого человека, сопереживать ему.

- А что насчет угрозы «цифровой деменции»?

- Если классическая деменция - потеря памяти, способности мыслить, понимать и выполнять привычные действия - обычно развивается в пожилом возрасте, то «цифровая» - в первую очередь у молодежи. В официальной классификации болезней такого термина сегодня нет, но многие эксперты склоняются к тому, что со временем он появится. Речь идет об ухудшении памяти, ориентации в пространстве, мышления, концентрации внимания из-за злоупотребления цифровыми технологиями и устройствами.

Сегодня человек ни с кем не проводит столько времени, сколько со смартфоном. Фото: BearFotos/Shutterstock/Fotodom.

В ТЕМУ

Что еще выяснила наука о влиянии гаджетов и ИИ на мозг

- При использовании гаджетов наш мозг работает по-другому, - рассказал в одном из интервью KP.RU профессор-невролог, доктор медицинских наук Леонид Чутко. - Когда мы получаем информацию онлайн, то хуже запоминаем ее. Поскольку в обработку данных меньше вовлекается височная область коры головного мозга, отвечающая за долговременную память.

В то же время активное использование способностей нашего мозга (которые мы все больше делегируем гаджетам!) служит дополнительной профилактикой, помогает сохранять его хорошую работоспособность, подчеркнул врач. Например, было показательное исследование среди лондонских таксистов. Им требовалось сдать экзамен на вождение автомобиля без навигатора. После подготовки к такому испытанию увеличился объем гиппокампа (участка мозга, отвечающего за ориентацию в пространстве и оперативную память). А вот у водителей автобусов, все время работающих на одном маршруте, подобного эффекта не было.

Когда мы получаем информацию онлайн, то хуже запоминаем ее. Фото: StoryTime Studio/Shutterstock/Fotodom.

- Зарубежные исследования показали: чрезмерное использование цифровых технологий связано с повышенным риском возникновения у детей тревожности, депрессии. Также отмечены проблемы со сном и поведением, - говорит Дмитрий Деулин. - Увлечение гаджетами вносит серьезный вклад в снижение уровня физической активности и рост детского ожирения.

Кроме того, по данным исследований, пребывание в соцсетях более двух часов в день связано со снижением социального благополучия, самооценки, уровня счастья. Повышается уязвимость к домогательствам и склонению к совершению преступлений.

- Мы в МГППУ проводили исследование о влиянии компьютерных технологий на развитие системного мышления ребенка и академическую успеваемость, - продолжает эксперт. - Оказалось, что вовлеченность в интернет-среду младших школьников может приводить к снижению способности системно анализировать изучаемый ими материал. Увлеченность компьютерными играми и соцсетями связана со снижением успеваемости.

Кроме того, научные работы показывают: частое использование гаджетов в раннем возрасте может приводить к нарушениям развития ребенка. «Дети, растущие в обнимку с планшетами и смартфонами, лишаются важных условий для полноценного развития головного мозга», - рассказала в интервью KP.RU главный психиатр Минздрава России Светлана Шпорт. В частности, возможны задержки развития речи, трудности формирования словарного запаса, построения предложений. У детей возникают сложности при общении с окружающими.

Все это может обернуться снижением качества жизни в подростковом и взрослом возрасте, серьезными психологическими проблемами и даже психическими расстройствами, предупреждают специалисты. «Всемирная организация здравоохранения подчеркивает риски от длительного и бесконтрольного применения гаджетов представителями современного молодого поколения. Рекомендуется, чтобы дети в возрасте от двух до четырех лет проводили перед экранами цифровых устройств не более часа в день. Малышам до 2-х лет нужно полностью ограничивать использование гаджетов», - говорит декан факультета «Экстремальная психология» МГППУ Дмитрий Деулин.

Продолжение следует. Во 2-й части интервью в ближайшее время на KP.RU вместе с экспертом мы разберемся, можно ли рассчитывать на воплощение в жизнь песни из «Приключений Электроника»: «Вкалывают роботы, счастлив человек!». А также расскажем, что делать в повседневной жизни, чтобы повышать своей интеллект и поддерживать работоспособность мозга.

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