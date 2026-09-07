Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 8 сентября:

1. Новости с передовой: сбитый полтысячи дронов

2. В Киеве долги выбивают гранатами

3. Прокурор требовал от любовницы не «светить» подарками

4. Кличко запретил массовые мероприятия в столице

5. Экс-министр обороны предлагает бросать женщин в мясорубку

6. В Севастополе при атаке ВСУ погибли девочка и звукорежиссер

7. С солью, сахаром, мукой и маслом на Украине перебои

8. Зеленский требует выдать ему активы России

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 8 СЕНТЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Бойцы «Севера» нанесли ВСУ такой урон: до 190 боевиков, две бронемашины и десять автомобилей.

«Южная» группировка войск вывела из строя более 200 военнослужащих. Подбиты британская бронемашина «Husky TSV» и 23 автомобиля.

От действий группировки «Запад» противник потерял 170 человек, бронемашину «Snatch» производства Британии и три артиллерийских орудия.

Подразделения «Центра» выбили из рядов ВСУ до 360 бойцов. Поражены пять бронемашин, восемь автомобилей и станция РЭБ.

Подразделения группировки войск «Восток» уничтожили до 275 националистов и десять автомобилей.

«Днепр» упокоил 30 боевиков. Сожжены четыре бронемашины и 21 автомобиль.

Силы ПВО сбили две управляемые авиабомбы и 498 дронов.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 8 СЕНТЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

В Киеве долги выбивают гранатами

В украинской столице мужик швырнул гранату под ноги должнику. При взрыве тяжело ранены пять человек. Драма разыгралась в одном из парков Святошинского района. 55-летний подозреваемый пришел к 56-летнему приятелю, чтобы вернуть долг. Когда слов не хватило, заимодавец достал боевую гранату. Оба участника конфликта получили осколочные ранения живота и ног, и загремели в реанимацию. И проходившие мимо 21-летняя девушка и двое мужчин пострадали. Кредитору-идиоту, если выживет, за покушение на убийство грозит пожизненное. Долги ваши тяжкие...

Прокурор Кропива требовал от любовницы не «светить» презентами

Украинский прокурор Сергей Кропива боялся, что любовница выдаст, что он слишком шикарно живет. Правоохранитель требовал, чтобы она удалила из соцсетей фото подаренных ей люксовых подарков. НАБУ опубликовало записи Кропивы и его крали, которая возмущалась требованиями любовника: «У меня тут Porshe, Loro Piana, Mimi — и что!». Она жаловалась на неудобные замки браслетов Cartier и капризничала, что ждала в подарок часы Rolex. Со скрипом согласилась не фотографироваться в роскошной шубе. В общем, спалила Кропиву дурочка с преулочка.

Кличко запретил массовые мероприятия в столице

Киевский градоначальник Виталий Кличко в своём Telegram-канале сообщил, что в украинской столице временно запрещено проведение ряда массовых мероприятий. Как утверждает мэр-боксер, такое решение принято из-за резкого ухудшения ситуации с безопасностью в мегаполисе. Ограничено проведение развлекательных и физкультурно-спортивных мероприятий на открытых площадках. Они запрещены и в зданиях, где нет подвальных укрытий. Что там говорил Порошенко* про детей Донбасса, которые буду сидеть по подвалам, пока киевляне будут фланировать по Крещатику?

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Danylo Antoniuk / Keystone Press Agency / Global Look Press

Экс-министр обороны требует бросать женщин в мясорубку

Алексей Резников, который не слишком долго рулил оборонным ведомством Украины, настаивает на мобилизации украинок в армию. Его цитирует издание "СТРАНА.uа" : «Кто лучше женщины может оперировать дроном? Физиологически у женщин реакция лучше... Надо думать о далёкой перспективе, как мы будем защищать нашу страну». Полмесяца назад он уже предлагал укреплять ряды ВСУ хуторянками. Известная депутат Марьяна Безуглая утверждает, что начало призыва женщин — вопрос недолгого времени. Наши жены — пушки заряжены.

В Севастополе при атаке ВСУ погибли девочка и звукорежиссер

Во время воздушного налета на Севастополь в городе-герое повреждены восемь домов и детсад. Губернатор Михаил Развожаев написал в МАХ: «Ударной волной разбиты окна, повреждены окна и двери, шрапнелью посечены фасады и несколько машин». Есть разрушения в детсаду. Также губернатор выразил соболезнования близким погибшей 15-летней девочки и мужчины. Им оказался звукорежиссер академического русского драмтеатра имени Луначарского Евгений Решетилов. Музы замолчали...

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Фото: Алена Бжахова/ТАСС

С солью, сахаром, мукой и маслом начались перебои

Украинские СМИ информируют: в ряде торговых сетей ввели ограничения на отпуск ряда продуктов. Сообщается о проблемах с ассортиментом. Так в супермаркетах «Ашан» ограничили продажу в одни руки соли, сахара, муки, консервов, растительного масла, уксуса, круп, макарон и яиц. Украинцы также отмечают пропажу некоторых позиций в Макдоналдсе - прежде всего в Киеве и области. В самой компании объясняют задержки поставок «нескончаемыми воздушными тревогами». Меньше фастфуда - больше движения.

Режим опять требует выдать ему активы России

Официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари сообщил, что Киев вновь поднял перед Евросоюзом вопрос о выводе замороженных активов России из Бельгии — чтобы использовать российские миллиарды для «репарационного кредита». Чиновник ЕК заявил: «Вопрос был поднят украинской стороной. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис подтвердил, что он никогда и не снимался с повестки дня». Нытье Зеленского о русских деньгах возобновилось после того, как 10 дней назад глава МИД Бельгии Максим Прево твердо сообщил, что позиция его страны по использованию активов РФ не изменилась. Бельгийцы выступают против подобных инициатив, поскольку они несут в себе серьезные риски. А в Киеве твердят: кто не рискует, тот не пьет шампанское!

* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму