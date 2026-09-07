Одобрил лично Макрон: Великий магистр французских масонов решил вмешаться в президентские выборы

Масоном, совершившим почетный ритуал, стал Гийом Тришар, только что переизбранный великим магистром самой влиятельной масонской ложи Франции. Кадр из видео youtube.com/@journal450fm6

Под сводами Триумфальной арки в Париже произошло событие, не имеющее прецедентов в истории Франции. Впервые официальный представитель масонского ордена принял участие в церемонии символического «оживления» Вечного огня у могилы Неизвестного солдата, сообщают французские СМИ.

Такая процедура проводится каждый вечер: руководитель делегации, участвующей в церемонии, подходит с горящему огню и с помощью специального бронзового ключа открывает газовый клапан горелки, отчего пламя резко взмывает верх. Этот символ означает, что нация помнит о французах, погибших в Первую мировую и в других войнах.

Масоном, совершившим почетный ритуал, стал Гийом Тришар, только что переизбранный великим магистром «Великого Востока Франции» (Grand Orient de France) - старейшей и самой влиятельной масонской ложи страны. Он возложил венок к могиле, написав затем в соцсетях, что сделал это в честь «всех тех, кто сражался вплоть до самопожертвования за защиту универсальных ценностей свободы, равенства и братства».

Участие масонов в церемонии было лично одобрено президентом Эмманюэлем Макроном.

ЮРИСТ, БИЗНЕСМЕН, МАГИСТР...

Ложа «Великий Восток Франции» была основана еще в 1728 году. Сегодня она объединяет примерно 55 тысяч членов по всей Франции. Ложа позиционирует себя как «либеральную и свободную от догм» организацию, которая провозглашает «абсолютную свободу совести», защищает светские ценности и не ссылается на Бога-творца. В отличие от прошлых веков, последние годы внесли в структуру важные изменения - в ордене, бывшим когда-то сугубо мужским, теперь состоят и около семи тысяч женщин.

Эмблема масонской ложи "Grand Orient de France"

Магистр Гийом Тришар - юрист по образованию, выпускник бизнес-школы Mines. Он родился в семье виноградарей из Божоле, работал в крупных промышленных группах - Alcatel и Thomson, а в 2019 году стал заместителем генерального секретаря Национального союза автономных профсоюзов.

В 2023 году он впервые был избран великим магистром, но через год покинул пост по системе ротации и возглавил SOGOFIM - компанию в сфере недвижимости, связанную с «Великим Востоком».

В августе Тришар был вновь избран руководить ложей. Такое повторное избрание произошло в ордене впервые с 1989 года.

Церемония интронизации прошла перед 1500 представителями лож, собравшимися во Дворце Атлантик в Бордо. В своей речи Тришар заявил о политических амбициях масонов и пообещал сделать ложу «вовлеченной» в борьбу с тем, что он назвал кризисом Пятой республики.

ХОТЯТ ВЛИЯТЬ НА ВЫБОРЫ

В интервью газете Le Figaro Тришар заявил, что масоны Франции намерены активно влиять на предстоящие в апреле 2027 года президентские выборы.

«Перед лицом растущего популизма и экстремизма справа и слева, я посчитал, что наша ложа должна сыграть историческую роль в ближайшие месяцы и годы»,- сказал Тришар. Он пообещал представить «программу предложений для Франции, Европы и мира» в начале будущего года.

Штаб-квартира ("храм") масонской ложи «Великий Восток Франции» в Париже. Фото: Vernerie Yann/Shutterstock/Fotodom

Великий магистр также назвал своими главными идеологическими противниками французских националистов и крайне правых, тех, кто, по его словам, «продвигает, иногда замаскированно, расизм и расовую теорию».

По словам Тришара, «Великий Восток» все же не может давать конкретные «инструкции для голосования», но, тем не менее, намерен мобилизовать свои 1400 лож для публичных мероприятий в школах и университетах.

«ЧАС СТОРОЖЕЙ ВЕРНУЛСЯ»

Особый резонанс вызвали слова Тришара о частных школах, работающих без государственного контракта, среди которых много католических учебных заведений. В интервью магистр дал понять, что «Великий Восток Франции» будет добиваться запрета или серьезного ограничения деятельности таких образовательных учреждений - в том числе из-за их нежелания вводить программы полового просвещения.

Заявления Тришара вызвали бурную полемику во Франции. Консервативные и правые круги обвинили масонов во вмешательстве в политическую жизнь и в попытке навязать свою идеологию, а сторонники ложи заявили о признаке «деградации демократических нравов Франции» из-за критики великого магистра.

Сам Тришар в социальных сетях назвал свою миссию борьбой за светскую школу и республиканские ценности. Огонь у могилы Неизвестного солдата, который он «оживил», должен стать символом не только памяти о павших, но и нового этапа открытого участия масонства во французской политике.

«Да, час сторожей вернулся, час мужества вернулся, час борьбы вернулся», - написал Тришар в своей статье в газете La Tribune Dimanche.

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