Фото: Первый канал/Юрий ФЕКЛИСТОВ

Стилёвый красно-черный круг сцены (как у Канье Уэста или там Басты). Пронизывающие столбы света. Дорожки от красных кресел — прямиком к площадке для артистка. Четыре кресла вместо трех. «Покрасневшая» от прожекторов публика. И родители, которые, поддерживая чад, бьются в пластиковом аквариуме, словно марокканцы на границе с Испанией. Так в новой локации собрали детский «Голос». Все тот же, но с рядом важных нюансов.

— А ты из какой страны? — интересуется настоящий маленький армянин: галантный, смешливый, в белоснежном костюме и кепке Мимино. Вокруг него на жердочке — три девочки. Еще одна — на сцене. Таковы пропорции, расклад сил и гендерного состава в шоу. Каждое звено («пятерки» нарезали из более чем сотни избранных, которых выбрали из тысячи заявок) готовится к выходу уже подле сцены. Дрожат, как воробушки, но виду не подают. Хотя родителей в этот момент уже рядом нет (прочь телячьи нежности!). За них — Валя Карнавал: блогерка, спортсменка, соведущая и просто красавица.

Фото: Первый канал/Юрий ФЕКЛИСТОВ

— Так, ну что? Петь будем? Мечту твою исполним? — задает как можно больше вопросов уже большая звезда маленьким стартующим звездочкам. — А дома ты обычно поешь? В душе, например? А здесь уже пела? Твое тело знает, что делать. Обещаю, что все будет хорошо.

Да, шквал вопросов может выглядеть странно. Но, во-первых, у 24-летней Вали детей еще нет. А, во-вторых, загипнотизированные малыши бандерлогами смотрят в глаза Каа-рнавал только с одной мыслью:

— А кружок с вами можно записать?

— Да, конечно, сейчас выйдешь, выступишь и потом обязательно все запишем, — не отказывает никому Валя.

Фото: Первый канал/Юрий ФЕКЛИСТОВ

О детях и правда заботятся. Дают водичку, кормят пиццей. Следят, чтоб не перегорели. Ведь одно дело быть королем или королевой репетиций, а совсем другое — выдать максимум под камерами и перед затылками суперзвезд.

Кстати, кто они в этом сезоне?

Фото: Первый канал/Юрий ФЕКЛИСТОВ

Надо признать, что у Карнавал появился серьезный конкурент за право обладать детскими сердцами. Этот парень совершает максимально резкое восхождение на экстремальную высоту — и верхушки той горы пока еще не видно. Можно смеяться, можно крутить у виска пальцем, но Фредди Меркьюри собрал аргентинский стадион «Хосе Амальфитани» (более 60 тыс. чел.) в 35 лет, Майкл Джексон «Уэмбли» (более 70 тыс. чел.) — в 30 лет, SHAMAN взял «Газпром-Арену» (то ли 40, то ли 60 тыс. чел.) в 32 года. А вот Ваня Дмитриенко «Лужники» — в 20. А ведь парень, воспитанный мамой и потерявший отчима (по болезни), в Москву переехал в 2018 году, не так уж и давно. Факты, ну что ты сделаешь. Как Первый канал может это игнорировать? Никак, конечно. И вот теперь он наставник. Занимает кресло, из которого вещали Александр Градский, Дима Билан, Леонид Агутин и другие легенды.

Фото: Первый канал/Юрий ФЕКЛИСТОВ

— Это будет эмоционально сложный проект, — признает Ваня. — И мне важно будет постараться дать детям мощную профессиональную прокачку. Родители везут конкурсантов из разных городов, в том числе издалека. Хочу, чтобы ни у кого ни на секунду не возникло мысли о напрасно потраченных силах и времени. Надеюсь дарить радость тем, с кем доведется работать на «Голосе». И сам приобрету опыт. Работа с детьми требует тонкого подхода, но сам формат музыкального соревнования предполагает принятие непростых решений.

Шоу и правда будет сложным. Особенно когда каждый второй ребенок — а девочки на 100% — стремится попасть в команду Вани. Ну как работать другим? А подпирают по бокам чувственного сибиряка с локоном страсти на лбу тоже тертые калачи: Полина Гагарина (уже ветеран «Голоса» — одиннадцать сезонов от звонка до звонка), а еще целая двойка наставников: Аида Гарифуллина и Алексей Воробьев, муж и жена.

Фото: Первый канал/Юрий ФЕКЛИСТОВ

— Для нас особенно ценно, что мы будем наставниками одной команды и сможем вместе делиться с ребятами опытом, накопленным за годы на сцене, — признается пара. — Мы очень разные артисты и сможем дополнять друг друга, делая все, чтобы разглядеть и раскрыть в каждом ребенке его индивидуальность. Хочется не просто помочь участникам ярко выступить на проекте, но и придать им уверенности в себе, оказать поддержку и задать правильный импульс в самом начале их творческого пути!

На двоих у них — одна кнопка, а еще совсем разные музыкальные профили: Аида — оперная царица, Алексей — попсарь до мозга костей. Как тут прийти к общему знаменателю? Или грести всех подряд...

— Это что, мне?! — подыгрывая армянскому джентльмену, ломает руки Карнавал. Парень уже заряжен выходить и решил на всякий пожарный умаслить соведущую, которая на сцене ничего не решает (ноу криминалити!).

— Ага, — кивает кепкой кавалер. — Меня Артем зовут.

—Ты чтооооо? Хочешь заполучить мое сердце-е-е? — берет ноту еще выше Валя. — Какой у тебя костюм! А чем ты увлекаешься?

— Занимаюсь джиу-джитсу, люблю футбол, играю на барабанах, — выдает пулеметную очередь претендент. — Вокалом занимаюсь 4 года. Иду в первый класс!

Фото: Первый канал/Юрий ФЕКЛИСТОВ

Выйдя на сцену, жгучий брюнет Артем заряжает хит «Где ты, милая?» Сосо Павлиашвили — да, грузин, но темперамент ведь схожий с армянским! Маленький артист улыбается во весь рот и как будто пропуск некоторых букв его не особо волнует.

— Ты так классно это сделал! — хвалит сходу Дмитриенко. — Очень круто передал настроение. Во время выступления была совершенно другая энергетика!

— Да, ты, кажется, из тех артистов, для которых совсем неважно, сколько в итоге было правильно спетых нот, — подхватывает Воробьев. — Работал как настоящий актер!

За сценой каждый распевается, как умеет: кто перед ростовым зеркалом, кто с бутылкой минералки, кто скромно просто в уголке, наедине с собой. Только на сцене происходит преображение. Как, например, с девочкой Алисой, которая вместо Михаила Горшенева («Горошка») зарядила вдруг «Куклу колдуна» (дико популярный трек у молодежи почему-то!), да еще со вкраплениями фрагментов Mutter группы Rammstein. Чтобы окончательно добить наставников, девочка еще и битбокс (создание ритма артикуляцией) бомбанула.

Фото: Первый канал/Юрий ФЕКЛИСТОВ

— Вау, круто! Я тоже битбокс в детстве делал, — признается сразу же Дмитриенко.

— Где, в школе? — уточняет Гагарина.

— По дороге, — уточняет Ваня. — В Красноярске вообще было мало можно было заниматься — и пока шел в группу по танцам, по дороге делал битбокс. Снег в лицо — все лицо в ледышках.

Вот так и они, неокрепшие взъерошенные (даже если и с хорошо уложенными волосами) воробушки с микрофонами в руках продираются сквозь снежный холод в спине, чтобы покорить детский «Голос». За ним, глядишь, и вершина покрупнее. А там и до SHAMAN с Меркьюри и Джексоном рукой подать. Тут ведь главное — бережно и упрямо пронести ритм своего личного битбокса в сердце, несмотря на бури и скепсис окружающих. И у современных детей, умеющих скипать (проматывать) не только рилсы, но и негатив, это получается, надо признать, весьма неплохо.

Шоу «Голос.Дети-13» выйдет в эфир Первого канала совсем скоро.