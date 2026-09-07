Сказка закончилась? Что известно о разрыве режиссера Марка Горобца с молоденькой женой: Они познакомились, когда супруге было 16, а ему - 48

Марк Горобец и Александрина Олексюк на кинопремьере, декабрь 2024 г Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Режиссер Марк Горобец женился на юной актрисе Александрине Олексюк в декабре 2024 года. Невесте тогда только-только исполнилось 18 лет, а жениху было 49. Кстати, дочь режиссера Алла (от первого брака) родилась в 2005 году - она на год старше своей мачехи.

Свадьба Марка и Александрины тогда широко обсуждалась - прежде всего, из-за огромной разницы в возрасте влюбленных. Познакомились они на съемках фильма Горобца «Тур с Иванушками», когда Олексюк было всего 16 лет. Она сыграла дочку главной героини в исполнении Агаты Муцениеце.

Позже Александрина снялась в еще одном проекте Марка - фильме «Братья» с участием Филиппа Киркорова и Дениса Дорохова. Тогда же Горобец сделал актрисе предложение, но публично они рассказали об этом только после наступления совершеннолетия невесты.

И вот спустя полтора года после свадьбы Super сообщил, что Марк и Александрина расстались. Скорее всего, это действительно так, потому что из соцсетей супругов исчезли совместные фотографии, в том числе свадебные. Они пока подписаны друг на друга, но, например, Олексюк появлялась в сториз мужа последний раз аж в апреле. Кроме того, супруги не выходят в свет вместе и не носят обручальные кольца.

Александрина Олексюк Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Режиссер и актриса не комментируют изменения в личной жизни. Но, судя по соцсетям, лето они провели по отдельности. Александрина поступила в МГУ (ранее она училась на актерском факультете Высшей школы экономики). «Спустя время было принято решение исполнить давнюю мечту и поступить в лучший университет страны», - написала Олексюк.

Горобец же ушел с головой в работу. Он проводит актерский практикум «Тур с Горобцом», участвует в жюри фестивалей (с 12 по 25 сентября будет руководить жюри короткого метра кинофестиваля «Антарес» в Москве). А еще недавно в соцсетях 51-летнего режиссера появилась интересная цитата Редьярда Киплинга:

«Жизнь переменчива с ее изгибами и поворотами, это знает каждый из нас, и многие люди свернули с пути, когда они могли бы победить, если бы не сошли с дороги. Не сдавайся, хотя шансов вроде и мало, ведь ты можешь победить и в следующей попытке».

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