"У меня убили брата": Молодая актриса Милана Бру шокировала признанием

Актриса Милана Бру Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российская актриса Милана Бру чуть не заплакала, когда рассказала об убийстве своего брата. Девушка на премьере фильма "Охота на императора" призналась корреспонденту KP.RU, что её последняя героиня пережила утрату брата - его убили. И с ней когда-то произошло то же самое, её брат тоже был убит, и Бру не по наслышке знает эту боль и жажду мести.

Милана Бру Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

"Да, это я, потому что, страшно признаться, но в моей жизни именно такое обстоятельство и произошло. У меня убили брата в том же возрасте, как убили брата у Марии. И я знаю, что это за чувство, я знаю чувство мести, я знаю, что такое задаваться вопросом, где Бог, и почему это происходит со мной", - говорит актриса KP.RU, изо всех сил сдерживая слезы.

При этом Милана добавила, что знает, как пройти через эти боль и утрату. Поэтому ей, как это ни печально, очень подошла такая трагичная роль.

Напомним, речь идёт о фильме Алексея Пиманова "Охота на императора", в котором Милана сыграла молодую дворянку Марию, жаждущую отмщения за убийство брата. Премьера фильма назначена на 10 сентября 2026 года.

Ранее KP.RU сообщил, что Милана Бру - уроженка Курской области с корнями из Сирии - сыграла в фильме "Принцип честности".