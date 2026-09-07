Станислав Бондаренко выдал тревожные подробности о родах четвертого ребенка: «Экстренные роды раньше срока»

Станислав Бондаренко не удержался и выдал сокровенное о родах четвертого ребенка: «Наконец-то заживем». Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российский актер Станислав Бондаренко признался, что его жена рожала четвертого ребенка экстренно и раньше срока. Об этом артист рассказал журналистам на премьере исторического фильма "Охота на императора".

Девочка пока остается в роддоме. Бондаренко уже навещал дочь и держал ее на руках. По словам актера, врачи постепенно увеличивают малышке питание, а сам он постоянно получает информацию о ее состоянии.

«Она раньше родилась, да, раньше срока. Все прекрасно. Имя придумали. Имя нашей малышки будет Аида. Как назвали смотрительницы – буйная женщина Аида», — рассказал артист.

Бондаренко также признался, что появление дочери произошло настолько быстро, что на самих родах он не присутствовал.

«Я не присутствовал на родах, это все произошло экстренно, быстро, ночью. Поэтому я уже увидел их только утром. Жена чувствует себя хорошо. Папа-тряпка это я», — поделился актер.

На вопрос, станет ли четвертый ребенок последним в семье, Бондаренко однозначного ответа не дал. Артист признался, что не знает, как в дальнейшем сложится жизнь, и не исключил нового пополнения.

«Вы знаете… да кто знает, не знаю. Возможно да, возможно нет. Кто знает, все вообще может быть по разному в этой жизни. Скажите богу о своих планах и он посмеется», — сказал артист.

Бондаренко пока только привыкает к новому статусу многодетного отца. По его словам, впереди семью ждет много нового.

«Впереди, по-моему, очень много. Наконец-то заживем», — отметил актер и также пошутил о льготах, которые теперь сможет получать как многодетный отец.

«Не, парковка это первое, что должно быть. А там уже посмотрим, что будет. Вот мне коллеги говорят, что это у тебя пенсия как многодетному отцу. Я говорю – пенсия? Наверное, будет здорово», — добавил Бондаренко.

Ранее Бондаренко рассказал, что они с супругой ждут девочку. Врачи тогда не разрешали его жене путешествовать, поэтому на «Новую волну» в Казань актер приехал один. Для Бондаренко новорожденная Аида стала четвертым ребенком.