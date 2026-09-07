Фото: «Россия 1»

По всей России продолжает колесить съемочная группа сериала «Война и мир», который снимает Сергей Урсуляк, — Москва, Петербург, Алексин, Новомосковск, Кострома, Красноярский край и другие уголки страны принимали целую плеяду суперзвезд российского кино.

Особенный интерес, разумеется, вокруг батальных сцен — зрелищного и эффектного блока. И если Сергей Бондарчук снимал, например, Бородинскую битву под Дорогобужем, в долине Днепра. То создатели современной «Войны и мира» решили, что место, сильно похожее по рельефу на действительное Бородино, находится в Тульской области — там в Заокском районе и запустили русских солдат на так называемую Великую армию Наполеона. Получилось, надо признать, эпично.

Фото: «Россия 1»

Вот Пьер Безухов на батарее Раевского — в исполнении довольно стройного Никиты Языкова — замер, глядя на самотек русской истории, воплощенный в сумасшедшей битве, где «после каждой потери все более и более разгоралось общее оживление», где, «как из придвигающейся грозовой тучи, чаще и чаще, светлее и светлее вспыхивали на лицах всех этих людей (как бы в отпор совершающегося) молнии скрытого, разгорающегося огня». И постепенно прозревает: «Пьер не смотрел вперед на поле сражения и не интересовался знать о том, что там делалось: он весь был поглощен в созерцание этого, все более и более разгорающегося огня, который точно так же (он чувствовал) разгорался и в его душе».

Фото: «Россия 1»

А вот — фельдмаршал Михаил Кутузов (Александр Балуев), план которого так и не был реализован в Бородинской битве: пьет чай из самовара прямо на поле боя, хотя в романе полководец руководит операцией из Горок, центра позиции русского войска. Лишь объезжает позиции перед началом грандиозной битвы и участвует в молебне с ополченцами. В отличие от суетливого и самовлюбленного Наполеона, как показывает Толстой, наш главнокомандующий — уже после молебна — спокоен и сосредоточен, практически до сонного состояния, и полагается на интуицию боевого опыта, мудрость и героизм русского солдата, который Наполеона разочаровал до невозможности. На столе перед Александром Балуевым никаких карт нет — только текст, который он повторяет. Да русские полки, строевую подготовку которых тщательно готовили специалисты.

Фото: «Россия 1»

Вот громыхает пиротехника — и лошади несут вперед. Все как будто переносит зрителя на поле Бородина. Реконструкторы (бригадир: Илья Туровский) задействованы в сценах с русской и французской кавалерией, кирасирами, русскими мушкетерами, французской легкой пехотой и другими видами войск, принимавших участие в сражении. Конечно, решающую роль в постановке и съемке батальных сцен играли конные и пешие каскадеры.

Фото: «Россия 1»

Видно, что разнородность русской армии подчеркивают костюмы — для сотен актеров массовых сцен, что принимали участие в съемках Бородинской битвы художники по костюмам Елена Станкева и Алексей Камышов пошили более 700 костюмов для разных родов войск.

— Если на меня внимательно посмотреть и сопоставить с портретными данными Кутузова — общего мало, — считает Александр Балуев. — Но я не гонюсь за портретным сходством и думаю, что Сергей Владимирович Урсуляк тоже, потому куда важнее не просто добиться внешнего сходства, а наполнить этого персонажа содержанием. Конечно, будут какие-то приметы: поврежденный глаз, костюм, но не более того. Кутузов был сложным человеком: и государственным деятелем, и дипломатом, и военачальником — очень много в нем было [исключительных] качеств. В этой истории, которую мне предстоит сыграть, нет всего калейдоскопа, тут есть некие бриллиантики, некие черточки характера. Получится ли этими черточками очертить некое общее понимание этого человека? Я постараюсь это сделать, постараюсь показать очень редкого на сегодняшний день человека, который служил государству.

Сериал «Война и мир» («Россия 1») готовится к выходу в 2028 году.