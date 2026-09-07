Постройневший Леня из «Ворониных» сразил фанатов своим преображением: артист похудел на 100 кг

Актер Станислав Дужников Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Актер Станислав Дужников признался, что похудел на 100 килограммов. Об этом артист рассказал журналистам на премьере фильма «Охота на императора».

Дужников объяснил, что главным способом борьбы с лишним весом для него стало ограничение размера порций. По словам актера, различные медицинские процедуры заметного результата ему не дали.

«Не есть. Не пить. Диета простая – вот все, что умещается в ладошке – за один прием пищи. Операции-укольчики у меня были, но это все бесполезно. Это мертвому припарка была», – рассказал Дужников.

При этом препараты для похудения артист, по его словам, не использовал. Ему делали другие инъекции, направленные на улучшение обмена веществ. К популярным сейчас средствам для снижения веса Дужников относится настороженно.

«А касаемо этих всех новомодных жиросжигающих – я бы не рекомендовал. Потому что печень в фуа гра превратится просто», – заявил актер.

Сейчас Дужников продолжает следить за питанием и регулярно занимается физкультурой. Актер отметил, что есть можно практически все, если соблюдать меру. В его распорядок также входят утренняя зарядка, прогулки, велосипед и пробежки.

«Спорт обязательно. Физкультура обязательно, в этой профессии без этого никак. Если этого не делать, то сразу уходишь на скамейку запасных», – подчеркнул артист.

На этой же премьере актер Станислав Бондаренко рассказал об экстренных родах своей супруги. Их четвертый ребенок появился на свет раньше срока, девочку назвали Аидой. Малышка пока остается в роддоме, а Бондаренко уже навещал дочь и держал ее на руках. Артист также признался, что сам на родах не присутствовал, поскольку все произошло быстро и ночью.