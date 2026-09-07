Актер Станислав Дужников Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Актер Станислав Дужников заявил, что сбросить лишние 100 кг ему помогли небольшие порции еды. Об этом артист рассказал журналистам на премьере фильма «Охота на императора».

По словам Лени из «Ворониных», за время похудения он избавился примерно от 100 килограммов. Главным принципом питания актер назвал ограничение объема еды за один прием.

«Диета простая – вот все, что умещается в ладошке – за один прием пищи», – объяснил артист.

Дужников признался, что пробовал и другие способы привести себя в форму. Однако различные процедуры, по его оценке, практически не дали результата. При этом популярными препаратами для снижения веса актер, как он сам подчеркнул, не пользовался.

«Мне делали какие-то инъекции, чтобы работал обмен веществ лучше. А касаемо этих всех новомодных жиросжигающих – я бы не рекомендовал», – сказал Дужников, пошутив, что печень тогда превратится в фуа-гра.

Дужников также ответил на слухи о том, что похудеть ему якобы помогла резекция желудка. Артист подтвердил, что перенес операцию, однако подчеркнул, что проводилась она по другим медицинским показаниям и не была связана со снижением веса.

«Нет, меня обвиняли, что я сделал себе резекцию. У меня показания другие были. Это вообще не имеет никакого отношения. То что там увидели это все растрезвонили – ну информацию нужно уточнять. Операция была, но по-другим показаниям», – рассказал он.

Одного питания для поддержания формы, считает Дужников, недостаточно. Сейчас он ежедневно делает зарядку, ходит пешком, ездит на велосипеде и бегает.

«Спорт обязательно. Физкультура обязательно, в этой профессии без этого никак», – отметил актер. Дужников добавил, что способен пробежать около пяти километров, однако не считает большие дистанции обязательными для поддержания формы.

Другой участник премьеры, актер Станислав Бондаренко, поделился подробностями появления на свет четвертого ребенка. Девочка родилась раньше срока и пока находится в роддоме. Артист рассказал, что роды начались ночью и прошли настолько быстро, что сам он приехал уже после появления дочери на свет. Малышке дали имя Аида.