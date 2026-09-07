Геннадий Зюганов: Вместе с компартией Вьетнама мы будем готовиться к ее столетию

Геннадий Зюганов с генеральным секретарем ЦК компартии Вьетнама То Ламом. Фото: Иван Водопьянов

…- Геннадий Андреевич, здравствуйте. Радио «Комсомольская правда». Александр Гамов, помощник Зюганова.

- Привет, помощник Зюганова.

- Сегодня (в понедельник, 7 сентября) вы встретились с президентом Вьетнама и генеральным секретарем ЦК компартии Вьетнама То Ламом. Да, это уже не первая ваша встреча. Вы друзья, близкие, товарищи. Как на этот раз, в каком духе, в каком настроении прошла ваша беседа?

- Прежде всего, Саша, хочу заметить, что это - очень представительная делегация, которая только что прибыла в нашу страну. И уже через час мы встретились, провели все необходимые переговоры.

- Пожалуйста, подробнее об этом.

- Уже давно сложилась такая традиция, когда из Вьетнама приезжает представительная делегация, и мы встречаемся.

- А сколько всего членов делегации?

- Всего - 15 человек. Там все высшие руководители страны и секретари ЦК - по кадровой работе, идеологии. Прибыл и министр обороны, и представители парламента, министр иностранных дел.

И у нас было все руководство партии, все мои замы.

Фото: Иван Водопьянов

- Вы же, товарищ Генеральный секретарь, многое сделали для сохранения и укрепления связей между Россией и Вьетнамом.

- После того, как ельцинская команда разорвала связи со всеми восточными нашими друзьями, будь то Китай, Вьетнам или КНДР… После прихода к власти Путина я убеждал руководство нашей страны, что в XXI веке именно на Востоке будут развиваться главные события… И мы обязаны максимально укреплять наши связи. А тем более - после КПСС -у Компартии России эти связи не только сохранились, а даже приумножились.

Ну, и надо отдать должное, первый визит президента Путина был в Китай. А потом мы вместе - в одном самолете - летали во Вьетнам.

Когда мы там встречу проводили, я сказал: Владимир Владимирович, обратите внимание - из 20 министров правительства 17 с вами будут говорить по-русски.

Фото: Иван Водопьянов

- Так и было?

- Конечно. Они же учились у нас, очень любят нашу страну. Они и сейчас возглавляют ведущие направления - экономики и политики.

Вьетнам – это страна, которая во многом будет определять погоду и климат в Индокитае.

И для нас принципиально важно закрепиться там, потому что мы вместе сражались против американских колонизаторов и победили в той войне.

И более того, Хо Ши Мин (национальный лидер, основатель компартии Вьетнама. - А.Г.) у нас и учился, и по-русски неплохо говорил.

И в прошлом году когда То Ламу избрали на высшие партийные и государственные посты, он был очень желанным и уважаемым гостем у нас на 80-летии Великой Победы.

Мы там вместе потом встречались, отмечали праздник, провели переговоры, подписали соглашения и договоры о взаимодействии наших партий.

- А на этот раз что в программе?

- Сейчас они прибыли с официальным визитом, и мы обсудили все вопросы.

- Интересно, какие?

- Во-первых, отмечалось, что мы успешно выполняем все ранее подписанные договоренности.

Обмены по партийной и депутатской линиям, информационная поддержка и так далее.

Во-вторых, вьетнамские товарищи в 2030-м году будут отмечать 100-летие создания партии. (А Хорошо Ши Мин стоял у истоков.). У нас есть ценные архивы и крайне важные материалы, которыми мы обязательно поделимся, максимально поможем в их изучении.

Так что переговоры шли очень обстоятельно, полноценно, договорились по всем ключевым вопросам. И наши думские службы и отделы - кадровой политики и международный, по депутатской линии будут вести активную подготовку к этому историческому событию и одновременно реализовывать намеченные программы.

Вьетнамские товарищи пригласили меня и нашу команду в гости.

- Поедете?

- Конечно. Обязательно.

Кстати, и президент Путин, и премьер Мишустин высоко ценят наши усилия на вьетнамском правлении.

Кстати, у нашего депутата Калашникова там сын женат на вьетнамке, у него два внука растут. Так что мы укрепляем международные связи.

Я особо еще подчеркну, что визит в Россию вьетнамской делегации

проходит сразу после того, как мы отметили 25 лет ШОС, в Бишкеке состоялись исторические встречи президента Путина, председателя Си Цзиньпина и премьера Моди. Там собрались все, кто понимает, что надо обеспечить мир на Земле, что наша планета - это сообщество единой судьбы человеческой, как говорил Си Цзиньпин.

Потом состоялся Восточный экономический форум. Вьетнамские делегации и там, и там активно участвовали. Мы договорились вместе реализовывать намеченные программы.

- А вы по-русски говорили с гостями?

- Переговоры состоялись очень интересные, содержательные. Я наградил То Лама медалью «100 лет со дня рождения Фиделя Кастро», он с благодарностью награду принял.

- А вам что вьетнамцы подарили?

- Они мне подарили очень симпатичную вазу. Видимо, знают, что я люблю цветы. (смеется) Так что, встречи завершились в течение часа и были весьма плодотворны.

- Так вы по-русски говорили с ними тоже, да?

- Я - по-русски. Кстати, там великолепные переводчики.

- Понятно.

- Мы дали пресс-конференцию. Все прошло очень содержательно и достойно.

- А когда 100 лет Компартии Вьетнама?

- В 2030-м.

- Будете вместе готовиться?

- Ну, уже приступили, считай, к подготовке.

- Спасибо огромное, товарищ Генеральный секретарь, за такое содержательное интервью.

- Успехов. Пока.

- До свидания.

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