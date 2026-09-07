Врио главы Дагестана Федор Щукин рассказал президенту, как республика поборола последствия весеннего наводнения. Ил выгребли, разрушенное восстановили. А компенсации заплатят даже тем, чей разрушенный дом «на бумаге» не существовал. Фото: Пресс-служба Президента РФ

Новый руководитель Дагестана был назначен 4 мая, в трудный период, когда республика отходила от весеннего наводнения. Сегодня от паводков остались только воспоминания и выплаты, доложил президенту РФ Владимиру Путину Фёдор Щукин.

- Ликвидация последствий заняла полтора месяца. Все осушили, выгребли ил, обеспечили условия для размещения людей, восстановили инфраструктуру энергетическую, воду. На втором этапе он тоже занял полтора месяца, оценили разрушения, восстановили разрушенные объекты, - отчитался Щукин.

Сейчас регион разбирается с выплатами: дело в том, что многие дома не были официально оформлены. Часть просто построена на территориях, зарегистрированных под пастбища. Но людям тоже нужно помочь.

- Большую часть таких построек мы выводим из тени: оперативно ставим участки на кадастровый учет и выплачиваем компенсации. А что касается построек на сельхозтерриториях, помогают наши меценаты и общественные организации. Собрали больше трех миллиардов пожертвований, из них возмещаем людям ущерб.

Щукин продолжил об экономике и социалке:

Во-первых, новое руководство «следит, чтобы каждый бюджетный рубль был потрачен эффективно».

Во-вторых, население горных районов стихийно переселилось в региональную столицу - Махачкалу, и город оказался переполнен. Нужны новые школы, детсады, инфраструктура, чтобы люди получили доступ ко всем социальным услугам.

Недавно открыта первая школа, работа будет продолжена.

В завершение поговорили о поддержке ветеранов СВО. Врио главы отчитался: семьям оказывается адресная поддержка, ветеранам предоставляют земельные участки - роздано уже больше 3 тысяч.

- У нас 20 Героев России, вся республика равняется на них, - подытожил Щукин.

- Дагестанцы воюют достойно. Героически! - согласился Владимир Путин.