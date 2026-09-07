Российские археологи нашли наконечники стрел, которым 80 тысяч лет: Они как две капли воды похожи на обнаруженные во Франции

Это наконечники для стрел, - к такому выводу пришли ученые из Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), которые вместе с коллегами из Национального археологического центра Узбекистана (National Center of Archeology, Tashkent), Университета Льежа в Бельгии (Universitе de Liеge) и Университета Бордо во Франции (Université de Bordeaux) вели раскопки в гроте Оби-Рахмат – древнейшем памятнике среднего палеолита в предгорье Тянь-Шаня и обнаружили нечто сенсационное.
Наши предки заселили грот Оби-Рахмат - пещеру шириной около 20 метров, расположенную в 100 километрах от Ташкента в предгорье Тянь-Шаня на высоте более тысячи метров, 80 тысяч лет назад, а то и раньше. Жили тут около 40 тысяч лет. Об этом свидетельствуют вскрытые культурные слои.
Назначение большинства каменных орудий, обнаруженных в гроте, не вызывало у археологов сомнений – рубила, скребки, подобия ножей, топоры. Спорными оставались небольшие пластины треугольной формы – так называемые микролиты (они же отщепы), ширина которых не превышала 2 сантиметров, а вес – полутора граммов. Пластины выглядели заостренными. Попадались в самом древнем слое возрастом 80 тысяч лет.
Ученые убедили себя, что микролиты не просто похожи на наконечники стрел, а таковыми являются после того, как тщательно исследовали находки под микроскопом, а потом провели еще и модельные эксперименты.
Члены экспедиции уподобились первобытным предкам и сами «отщепили» несколько микролитов, скопировав имевшиеся из подручных каменных материалов. Готовые изделия они приклеили смолой к древкам – то есть смастерили стрелы. Ими и стреляли в туши животных. Стрелы проникали довольно глубоко.
Итоги экспериментов: сколы и трещины, появившиеся на модельных наконечниках, в точности соответствовали тем, которые были обнаружены на оригинальных аналогах. Это и убедило: микролиты – это каменные наконечники стрел, характерные повреждения которых возникли в результате попадания в цель с достаточно большой скоростью. То есть, орудия – древки с небольшими наконечниками – метали не руками, а выстреливали ими. Из чего? Очевидно, что из лука. Других устройств, способных обеспечить миниатюрной «боеголовке» подходящую скорость, не было. Сами луки, конечно же, не нашли – они давно истлели.
Кто стрелял? Скорее всего, наши непосредственные предки, люди современного типа. Микролиты, похожие как две капли воды на узбекские, но на 25 лет моложе, были обнаружены во Франции – в пещере на берегу Роны, в которой жили Homo sapiens. Они эти наконечники, похоже, и делали, «унаследовав» технологию. Но не исключено, что к «изобретению» приложили руки и неандертальцы. В гроте Оби-Рахмат обнаружены «следы» мирного сосуществования двух видов людей – конкретно части черепа и зубов ребенка, сочетавшего наши и неандертальские черты.
О результатах исследования исследователи доложили в журнале PLOS One.
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