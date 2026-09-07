Российские археологи нашли наконечники стрел, которым 80 тысяч лет: Они как две капли воды похожи на обнаруженные во Франции

Охоте с луком и стрелами – более 80 тысяч лет. Фото: Agorca/Shutterstock/Fotodom

Это наконечники для стрел, - к такому выводу пришли ученые из Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), которые вместе с коллегами из Национального археологического центра Узбекистана (National Center of Archeology, Tashkent), Университета Льежа в Бельгии (Universitе de Liеge) и Университета Бордо во Франции (Université de Bordeaux) вели раскопки в гроте Оби-Рахмат – древнейшем памятнике среднего палеолита в предгорье Тянь-Шаня и обнаружили нечто сенсационное.

Загадочные артефакты

Наши предки заселили грот Оби-Рахмат - пещеру шириной около 20 метров, расположенную в 100 километрах от Ташкента в предгорье Тянь-Шаня на высоте более тысячи метров, 80 тысяч лет назад, а то и раньше. Жили тут около 40 тысяч лет. Об этом свидетельствуют вскрытые культурные слои.

Назначение большинства каменных орудий, обнаруженных в гроте, не вызывало у археологов сомнений – рубила, скребки, подобия ножей, топоры. Спорными оставались небольшие пластины треугольной формы – так называемые микролиты (они же отщепы), ширина которых не превышала 2 сантиметров, а вес – полутора граммов. Пластины выглядели заостренными. Попадались в самом древнем слое возрастом 80 тысяч лет.

Грот, в котором жили одни из первых в мире охотников-лучников, находится недалеко от Ташкента.

Маленькие орудия убийства

Ученые убедили себя, что микролиты не просто похожи на наконечники стрел, а таковыми являются после того, как тщательно исследовали находки под микроскопом, а потом провели еще и модельные эксперименты.

Члены экспедиции уподобились первобытным предкам и сами «отщепили» несколько микролитов, скопировав имевшиеся из подручных каменных материалов. Готовые изделия они приклеили смолой к древкам – то есть смастерили стрелы. Ими и стреляли в туши животных. Стрелы проникали довольно глубоко.

Каменные орудия, выкопанные в гроте.

Итоги экспериментов: сколы и трещины, появившиеся на модельных наконечниках, в точности соответствовали тем, которые были обнаружены на оригинальных аналогах. Это и убедило: микролиты – это каменные наконечники стрел, характерные повреждения которых возникли в результате попадания в цель с достаточно большой скоростью. То есть, орудия – древки с небольшими наконечниками – метали не руками, а выстреливали ими. Из чего? Очевидно, что из лука. Других устройств, способных обеспечить миниатюрной «боеголовке» подходящую скорость, не было. Сами луки, конечно же, не нашли – они давно истлели.

Микролиты, которые оказались древнейшими наконечниками стрел.

Стрела, изготовленная учеными по образу и подобию древней из микролита собственной ручной работы.

Кто стрелял? Скорее всего, наши непосредственные предки, люди современного типа. Микролиты, похожие как две капли воды на узбекские, но на 25 лет моложе, были обнаружены во Франции – в пещере на берегу Роны, в которой жили Homo sapiens. Они эти наконечники, похоже, и делали, «унаследовав» технологию. Но не исключено, что к «изобретению» приложили руки и неандертальцы. В гроте Оби-Рахмат обнаружены «следы» мирного сосуществования двух видов людей – конкретно части черепа и зубов ребенка, сочетавшего наши и неандертальские черты.

О результатах исследования исследователи доложили в журнале PLOS One.

О том, как российские археологи уподобились пещерным стоматологам, сверлившим зубы неандертальцам каменными сверлами, читайте наш материал.