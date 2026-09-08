Мама прилетела к 44-летней Наталье Водяновой и высказалась о ее состоянии после родов: "Мы все рядом"

Мама прилетела к Наталье Водяновой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Мама высказалась о состоянии Натальи Водяновой после родов. Лариса Кусакина прилетела во Францию, чтобы помочь Наталье с новорожденной. Малышка получила необычное тройное имя Анна Наталья Лариса Арно.

Мама Натальи Водяновой прилетела во Францию в конце августа, чтобы помочь дочери в последние дни беременности, провести время с внуками и понянчиться с новорожденной. Лариса Кусакина рассказала, что малышка родилась крепкой и здоровой. Сейчас она окружена большой семьей.

"Мы все рядом с малышкой, гуляем, помогаем. Она родилась здоровенькая, все хорошо", - цитирует Woman.ru Ларису.

Супермодель родила шестого ребенка от Антуана Арно. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

По ее словам, старшие детки Натальи счастливы и помогают с сестрой. "Подходят, берут на руки, гладят, целуют", - добавил мама.

Она сообщила, что Водянова сама кормит грудью. А еще, несмотря на полный дом прислуги, много делает сама и лично ухаживает за новорожденной.

"У нее такое сильное материнское чувство. Она всегда ко всем детям относилась очень тепло, с заботой, но не старалась все сама сделать", - рассказывает о 44-летней дочери Кусакина.

Наталья много занимается детьми Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В декрет супермодель уходить не собирается, но пока будет дома. Ей надо окрепнуть самой. "Подкрепить малышку, покормить ее какое-то время, чтобы пошла расти хорошо. Конечно, она будет работать и дальше", - уточнила пенсионерка.

Лариса сообщила, что Анна Наталья Лариса одновременно похожа и на маму, и на папу. Имя девочки было выбрано еще до рождения. Одно из них - Лариса - дано в честь бабушки и прабабушки по материнской линии.