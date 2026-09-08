Юра Борисов прочитает сценарий «Лавра» в Большом театре: билеты по 100 тысяч рублей смели за 10 минут

Актер Юра Борисов Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Спектакль «Гамлет» Андрея Гончарова в МХТ им. Чехова с Юрой Борисовым в главной роли произвел такой фурор, что некогда артисту «Сатирикона» теперь уже и не надо ничего играть — зритель из искренней и чистой любви придет на него в любом случае.

Так вышло 8 сентября, когда в продажу внезапно, без какого бы то ни было прогрева — что теперь большая редкость — выкинули билеты в Большой театр (!) на читку (!!) романа «Лавр» Евгения Водолазкина, которую будет производить Юра Борисов (!!!) под аккомпанемент Петра Дранги.

Никто толком ничего не успел понять, но уже утром на загадочную постановку, которая состоится 9 ноября на Новой сцене Большого театра, по первым же ссылкам, раскиданным по театральным чатам, тут же не осталось билетов. Стоимость которых соответствовала амбициям и медийности Юры: от 7 до 100 тысяч рублей. К вечеру появилось еще несколько мест «под люстрой» (за семь тысяч как раз), но смели и их.

— Вы серьезно собираетесь на читку романа 2012 года за 100 тысяч рублей? С ума сошли?! — спрашивали в комментариях одни.

— Если Юра — то хоть на чтение инструкции освежителя воздуха! — отвечали другие.

Впрочем, мероприятие, которое еще не отображается на официальном сайте Большого театра (казус Канье?!), позиционируется, конечно, не как читка, а как «уникальное сценическое представление — симфонический спектакль-концерт».

— Действо, где литература, музыка и видеоряд сливаются воедино, предвосхищая будущий киносценарий для экранизации романа, вошедшего в топ-10 лучших книг мировой литературы о Боге, — пафосно гласит аннотация. — Актер Юра Борисов, исполнитель главной роли в будущем фильме, и автор книги Евгений Водолазкин пребывают в постоянном поиске интерпретации фрагментов из «Лавра» на сцене в сопровождении DYP Orchestra под управлением Заслуженного артиста России Петра Дранги и Государственного академического хора имени Свешникова.

Писатель Евгений Водолазкин. Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Получается — это масштабная подготовка зрителя к экранизации «Лавра», делать которую собирался в свое время даже Эмир Кустурица (после права купила компания «КИНОТВ», которая и «Авиатора» выпускала, и концерт в Большом устроила). Поэтому, скорее всего, читать Борисов в течение 1 часа 20 минут будет фрагменты сценария.

— Фактически это станет «первым настоящим разбором» будущего киносценария «Лавра», когда и автор, и исполнитель главной роли, и музыканты вместе со зрителями смогут вникнуть в суть признанного во всем мире романа, понять, что времени в линейном измерении не существует, что любовь и искупление порой идут рядом, — гласит анонс.

— Театральная сцена становится творческой лабораторией, а зрители — участниками уникального эксперимента по созданию художественного мира под названием «Лавр». Еще до съемок и выхода фильма мы получим возможность услышать голоса его героев, размышлять вместе с ними о времени, любви и человечности.

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