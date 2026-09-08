Появились свежие кадры американского фильма про Федора Достоевского: писатель ползает на коленях с крестом на груди

Одним из самых ожидаемых байопиков 2026 года станет картина, посвященная Федору Достоевскому и его жене Анне Сниткиной. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

KP.RU уже сообщал, что одним из самых ожидаемых байопиков 2026 года станет картина, посвященная Федору Достоевскому и его жене Анне Сниткиной. Фильм находится в разработке — и поэтому создатели потихоньку подогревают интерес публики, вкидывая атмосферные фото со съемочной площадки. Свежая порция кадров на днях была опубликована в издании The Hollywood Reporter.

В основе сценария — книга Эндрю Д. Кауфмана «Жена игрока: правдивая история любви, риска и женщины, которая спасла Достоевского». Как несложно понять, акцент в картине совместного производства США, Британии, Польши и Германии будет сделан на «спасительнице» писателя от азартных игр — жене Анне Сниткиной (Достоевская), которую сыграла Эйми Лу Вуд. Главную роль исполнил Джонни Флинн — в сериале «Гарри Поттер» он исполнит роль Люциуса Малфоя.

На новых кадрах видно, как актер, ни капли не похожий на Достоевского ни в один из этапов его жизни, одет как типичный немецкий фермер — и на телеге в костюме, шляпе и иконой едет вместе с женой, которая держит в руках...самовар.

В новом фильме Федор Достоевский предстает игроманом, который с трудом сводит концы с концами и почти забрасывает творчество (чего никогда не было). Вытаскивает из долгов и лудомании его молодая жена Анна, верящая в талант мужа. Вместе с ней он и начинает писать новый роман — «Идиот». Именно поэтому оригинальное название картины Idiot(s), то есть «Идиот(ы)».

Судя по всему, сценарий предполагает множество усугубленно мелодраматических сцен и семейных разоборок, потому что на одном из кадров Достоевский ползает на коленях, припадая к полу бородой и крестом. На другом — писатель загадочно смотрит вдаль, пока его лик освещает утреннее солнце.

Режиссерами фильма выступили Малгожата Шумовская и Михал Энглерт, ранее выпустившие картину «Снега больше не будет». Фестивальная премьера «Жены игрока» прошла 4 сентября в Теллуриде (Колорадо).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Большой Хой, неверная Брик, яркий Джексон и двуликий Шостакович: Главные байопики 2026 года