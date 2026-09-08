Настя Каменских впервые призналась, почему у нее нет детей: "Это просто бомба из гормонов"

Настя Каменских безуспешно перенесла четыре процедуры ЭКО. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Настя Каменских впервые призналась, почему не родила от Алексея Потапенко, известного как Потап. 39-летняя певица не может забеременеть из-за проблем со здоровьем. А ведь она перенесла четыре процедуры ЭКО.

Настя Каменских в мае 2019 года вышла замуж за рэпера Алексея Потапенко. Она не раз говорила, что очень хочет стать мамой. Певица мечтала родить ребенка до 30 лет. Однако этого не произошло.

Артистка призналась, что не может забеременеть. "Я не могу иметь детей. Это навязанная история, что ты неполноценная женщина, если у тебя нет детей. У нас не получалось. Я сделала четыре ЭКО и пять инсеминаций", - рассказала вокалистка.

Певица мечтала стать мамой. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Звезда за это время полнела и худела. "Потому что это просто бомба из гормонов. Как я это выдержала, я сейчас не понимаю", - отметила Каменских.

Она не считает себя бесплодной. По ее словам, у нее нет официального диагноза, а есть лишь определенные "нюансы по здоровью". "Я не верю в бесплодие. Я делаю вывод, что Вселенная, Бог не хочет давать мне детей", - объяснила певица.

Своим ребенком она теперь называет карьеру и песни. А еще Настя очень любит рисовать и лепить.

Настя вышла замуж за Потапа в 2019 году. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Высказалась она и о русском языке. После начала СВО она публично поддерживала Украину и заявляла об отказе от работы в России. Зато сейчас Каменских активно выступает против того, что происходит в ее родной стране. В конце августа выступила против дискриминации русского языка. Певица заявила, что с детства общается на русском и считает, что человек должен сам выбирать язык общения.

Певица заявила, что ее "тело не принимает" украинский язык. Артистка рассказала, что после перехода на мову у нее нашли кисту. "У меня вылезла киста и я потеряла голос", - рассказала артистка.