Сражение конной рати, а не пеших воинов: В чем значение и уникальность копья, найденного на Куликовом поле

Фото: kulpole.ru

На Куликовом поле нашли копье (точнее, наконечник копья), которым сражался один из участников битвы 1380 года. С одной стороны - это далеко не первая находка на поле сражения. С другой - она очень важна и ценна. Почему? В эфире радио «Комсомольская правда» объяснил директор Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко:

- Эта находка стоит особняком - она очень яркая. Наконечник копья имеет очень хорошую привязку к известным памятникам и датируется второй половиной-концом XIV века (то есть временем Куликовской битвы, произошедшей в 1380 году. - Ред). Поэтому мы вправе по месторасположению и датировке относить его к предметам, связанным с Куликовской битвой. Могу всех, кто интересуется отечественной историей, поздравить с такой яркой, интересной находкой.

Это копье - далеко не первое, найденное на поле сражения - хорошо ложится в контекст исторической версии Олега Викторовича Двуреченского, ведущего научного сотрудника Института археологии Российской Академии Наук. Он связывал подавляющее большинство находок Куликовской битвы с противоборством, прежде всего, не пеших воинов, а конной рати. Подобные копья - атрибут тяжеловооруженного всадника. И вкупе с предыдущими находками мы можем говорить с еще большей уверенностью в пользу этой исторической версии. Находки, привязанные к GPS-координатам, которые делают сейчас археологи, дают возможность по совокупности предметов, по их топографии и условиям залегания выстроить научно обоснованные исторические версии того, как протекало само сражение.

С одной стороны - это далеко не первая находка на поле сражения. С другой - она очень важна и ценна. Фото: kulpole.ru

Уточним: это далеко не первая находка археологов на Куликовом поле:

- Уже третья сотня находок, связанных с Куликовской битвой, в нашем арсенале, - говорит Владимир Гриценко.- Если бы это был единственный предмет, найденный на Куликовом поле, я бы сегодня точно не произнес слова, что эта находка четко привязана Куликовской битве. Археологические находки, связанные с битвой, были и до революции, и в советское время. Предметы, непосредственно связанные со сражением, занимают целый зал нашего музея - мы его называем Зал реликвий. Там уже далеко за сотню предметов. Но в пылу сражения терялись в основном небольшие предметы - в первую очередь отлетали детали обмундирования, конской упряжи, наконечники стрел.

А если говорить о значении самой Куликовской битвы? Копье показали журналистам 8 сентября - в этом день произошло сражение по старому стилю. А 26 сентября его покажут гостям Музея-заповедника «Куликово поле», когда будут праздновать 646-ю годовщину битвы.

- Известный советский и российский ученый Лев Николаевич Гумилева сказал очень емко: «У русских есть точная дата знания себя как нации- 8 сентября 1380 года», - подчеркнул Владимир Гриценко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Найдено копье участника Куликовской битвы: Возможно, им сражался соратник Дмитрия Донского