Лариса Долина Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Буквально вчера стало известно, что Лефортовский суд Москвы взыскал более 114 миллионов рублей с осужденных по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной. Выплачивать средства обязаны Анжела Цырульникова (выполняла роль курьера) и Андрей Основа. Правда, пока непонятно, каким образом они будут это делать. Параллельно всплыла и другая информация. Стало известно, куда переехала 70-летняя Лариса Долина, лишившаяся по вине мошенников пятикомнатной квартиры в Хамовниках в 2024 году.

Долина живет в апартаментах за 250 млн рублей

Напомним, что еще в августе на «Новой волне» Лариса Александровна рассказала, что влиятельные друзья подарили ей даже не одну квартиру, а целых две, которые соединены. В итоге получилось два блока. В первом проживает Долина с любимыми кошками, а во втором — 43-летняя дочь певицы Ангелина и 14-летняя внучка Александра.

Лариса Долина с дочерью Ангелиной и внучкой Александрой Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Добавим, что в январе этого года артистка вынуждена была съехать из своей квартиры в Хамовниках, которую она под давлением мошенников продала всего за 112 млн рублей Полине Лурье. Изначально Хамовнический суд вернул жилплощадь звезде, но Верховный суд оставил право собственности за Лурье, которая ничего не знала об афере.

ЖК «Премьер»

Впрочем, без жилья Лариса Александровна оставалась недолго. Оказалось, что после громкого скандала народная артистка переехала в новую элитную квартиру площадью 242 кв. м в московском ЖК «Премьер» на улице Фотиевой в Гагаринском районе Москвы. Стоимость апартаментов бизнес-класса составляет не менее 250 млн рублей. Говорят, что после аферы с квартирой в Хамовниках Лариса Александровна оформила недвижимость на дочь Ангелину. Таким образом, звезда решила обезопасить себя.

Предыдущего владельца объявили в розыск и выписали через суд

Новое жилье тоже с историей, и довольно сомнительной. Все дело в предыдущем владельце. Ранее квартира принадлежала джазовому пианисту и бизнесмену Игорю Райхельсону, впоследствии обвиненному в махинациях. В 2025 году СКР заочно предъявил обвинение Райхельсону по уголовному делу о предполагаемом хищении 1,5 млрд рублей при закупке сырья крупнейшим в мире производителем титана ПАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма"». 65-летний музыкант отрицал свою вину. А в марте 2026 года он был заочно арестован по делу о мошенничестве и объявлен в международный розыск. Перед этим его через суд выписали из квартиры. В настоящее время предприниматель находится за границей.

Игорь Райхельсон: Сергей Карпухин/ТАСС

Дело о квартире Ларисы Долиной

Напомним, что в 2024 году Лариса Долина стала жертвой мошеннической схемы. Тогда под давлением аферистов певица продала свою пятикомнатную квартиру площадью 236 кв. м в Хамовниках за 112 млн рублей, по цене ниже рыночной на 80 млн. Более того, Долина передала крупную сумму наличными курьеру (Анжеле Цырульниковой). В 2025 году Хамовнический суд вынес резонансное решение и вернул звезде квартиру. Новая собственница Полина Лурье, оставшаяся ни с чем, не сдалась и дошла до Верховного суда, которое отменил предыдущее решение и вернул ей честно приобретённые апартаменты.

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