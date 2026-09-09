Погранпереход «Староказачье». Удар по логистике пункта пропуска работает очередями, перегрузкой соседних переходов и удлинением плеча Фото: REUTERS.

Армия России 9 сентября 2026 года продолжила методично наносить удары по военной инфраструктуре Украины. Ночью работа российских сил шла по одному контуру: Николаев как приёмно-распределительный узел, Киев как производство, море и сухопутный обход моря как каналы подвоза.

ЦЕЛИ УДАРОВ ПО УКРАИНЕ 9 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА

Главное — Николаев. Девять адресов в одном городе за ночь показывают работу по системе снабжения. Терминал «Ника терра» — три резервуара ГСМ и три хранилища военного груза, плюс цех и склад БПЛА прямо на территории. Складской терминал Жовтневое — шесть резервуаров и пять хранилищ. В самом порту — ещё четыре резервуара и хранилище имущества. Это одна цепочка: топливо оседает в резервуарном парке, расходится по терминалам и уходит на фронт. Бьют по всей длине цепочки за одну ночь, потому что разрыв в одном звене противник обходит за сутки, а разрыв во всех сразу — намного дольше.

Девять адресов в одном городе за ночь показывают работу по системе снабжения Фото: REUTERS.

Подстанция «Трихаты» ставит в этой картине точку. Порт без питания не качает топливо, не работает кранами и не отгружает вагоны. Подстанцию восстанавливают быстрее, чем резервуарный парк, но пока она стоит, стоит и всё, что через порт проходит.

Отдельная линия — коммерческие склады. «Метро», «Новая почта», «АТП ЮТК», «Николаев-2», «Диметра», «Электротехника» с БПЛА и запчастями к ним. Военный тыл давно размазан по гражданской складской сети: армия арендует чужие мощности, чтобы не строить свои и не показывать их с воздуха. Аренда снимает вопрос о статусе объекта — груз определяет цель. Про этот механизм в Киеве вспоминать не любят, зато охотно считают сгоревшие ангары.

Армия России 9 сентября 2026 года продолжила методично наносить удары по военной инфраструктуре Украины Фото: REUTERS.

УДАРЫ ВС РФ НА ЧЕРНОМ МОРЕ И ПО ПОГРАНПЕРЕХОДУ

Судно на переходе в Одессу продолжает морскую серию, которая до этого шла по бортам у причалов Черноморска, Одессы и Южного. Поражение на маршруте меняет расчёт судовладельца: риск теперь не заканчивается у стенки порта. Разговор про фрахт и страховые ставки требует рыночных данных, но сама готовность заходить в украинские порты после таких эпизодов проседает быстрее любых тарифов.

Погранпереход «Староказачье» закрывает вторую створку. Бессарабский коридор — это Затока, переправа у Маяков и автомобильные пункты пропуска на румынском и молдавском направлении. Когда море становится дорогим, груз идёт по земле через эту горловину. Удар по логистике пункта пропуска работает не разрушением дороги, а очередями, перегрузкой соседних переходов и удлинением плеча.

Армия России обрубает все цепи поставок ВСУ Фото: REUTERS.

ЦЕЛИ УДАРОВ В КИЕВЕ 9 СЕНТЯБРЯ

Киевский эпизод — склад предприятия по безэкипажным катерам, самолётным БПЛА и комплектующим. По этой сети заходят не в первый раз, и повтор здесь означает цикл подавления: производство восстанавливается, разведка фиксирует новую партию на складе, партия сгорает. Эффект такого удара виден не в кадре с пожаром, а в следующей волне морских дронов, которая приходит меньшим числом или позже расчётного срока.

Считать результат ночи стоит по трём вещам: как быстро восстановят питание порта и резервуарный парк, куда уйдут потоки в объезд Николаева и «Староказачьего», и как скоро по этим же адресам придётся заходить снова.