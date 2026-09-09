Певица Катя Лель отказалась улетать с пришельцами: «Я уже была там и не раз»

Певица Катя Лель стала гостьей премьеры южнокорейского фильма «Надежда» Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Певица Катя Лель стала гостьей премьеры южнокорейского фильма «Надежда» с Майклом Фассбендером в одной из ролей. Показ прошел в кинотеатре «Октябрь». По сюжету охотничья находка в лесу близ портового городка запускает обратный отсчет для человечества, а местные жители сталкиваются с инопланетным кошмаром. Лель, известная своими заявлениями о контактах с внеземными цивилизациями, не смогла пройти мимо темы пришельцев.

Но для начала певица поделилась с корреспондентом KP.RU радостями из вполне земной жизни. Ее 17-летняя дочь поступила на бюджет в медицинский институт, уже начала учебу и планирует стать нейрохирургом. Звездная мама признается, что очень гордится ее самостоятельным выбором.

«Дочь поступила на бюджет, в третий мед, и будет, скорее всего, нейрохирургом. Поэтому мы счастливы безумно. Вот уже второй день учебы, уже сегодня анатомия была четыре часа, и она полна сил, энтузиазма, и мне нравится, что она этим горит. Классная группа, там из 20 с чем-то человек. Даже есть мальчики в группе, не все девочки. Поэтому уже есть интересный коллектив. И я говорю: ты самая маленькая в группе? Она говорит: да. 17 лет, поэтому… Но она не выглядит маленькой, она такая рослая, она уверенная в себе. Поэтому я счастлива, что она по зову своего сердца поступила сама, своими мозгами, своим трудом. Реально. И я очень горжусь своим ребенком», — рассказала Лель.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Помогать дочери с учебой певице непросто: медицинские термины она слушает с некоторым изумлением и признается, что сама вряд ли смогла бы удержать в голове столько информации.

«Она иногда называет какие-то термины и говорит: “Мам, давай расскажу?”. Я отвечаю: “А как это ты запоминаешь? Это невыносимо запомнить, это невозможно”. И, может быть, такие молодые мозги, в которых усваивается там мгновенно, быстро, и, конечно, я не запомнила бы ничего точно», — призналась артистка.

С наступлением осени Лель не скрывает желания сбежать от холодов куда-нибудь, где потеплее. Однако бороться с сезонной хандрой, по ее словам, помогают довольно простые вещи. «Когда холодно, сразу хочется в теплые края, сразу хочется под одеялко, чтобы было тепло внутри и снаружи. И что спасает? Это классная музыка, это любимая профессия и любимые люди, которые тебя окружают», — поделилась певица.

А вот разговор о премьере «Надежды» закономерно привел к теме внеземных цивилизаций. Лель неоднократно рассказывала о контактах с инопланетянами, поэтому вопрос о возможном путешествии на другую планету для нее оказался совсем не фантастическим. «Я уже была и не раз. В свои 16 лет и нет, я не хочу улетать с ними. Я за то, чтобы вернуться обратно на Землю, потому что я люблю Землю», — заявила Лель.

При этом от короткой прогулки по другой планете певица отказываться не стала. «На экскурсию — не вопрос, пожалуйста, конечно. Готова рассказать и поделиться», — добавила артистка в разговоре с KP.RU.

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