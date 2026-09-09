Анатолий Цой обзавелся роскошным авто: певец купил электрокар за 13 миллионов рублей

Певец Анатолий Цой купил электрокар за 13 миллионов рублей Фото: личный архив.

Певец Анатолий Цой пополнил свою коллекцию автомобилей: экс-солист группы MBAND стал обладателем премиального электрокара. По информации KP.RU, стоимость новинки более 13 миллионов рублей.

Фото: личный архив

Это уже вторая китайская машина в гараже музыканта: ранее он приобрел минивэн. На этот раз выбор пал на технологичный и мощный электрокар. Интересно, что несколько лет назад TSOY попал в автоподставу на дороге - история тогда наделала немало шума и заставила артиста всерьез задуматься о безопасности на трассе.

Цой выбрал уникальный кожаный салон терракотового оттенка.

Фото: личный архив

Сам певец в разговоре с корреспондентом KP.RU так прокомментировал покупку: «Я уважаю китайский автопром, так как сегодня он задает тренды и предлагает действительно качественные решения. А переход на электричество мне кажется не просто модой, а важным вкладом в будущее: ради чистого воздуха и более безопасной среды».

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