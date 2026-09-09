Рвется связь человека со Вселенной: западные ученые хотят «отвязать» время от вращения Земли

Западные ученые предлагают рассинхронизировать время, по которому мы живем, с вращением Земли. Дескать, Земля оборачивается вокруг оси все быстрее, и больше не может служить надежным эталоном точного времени. Если решение примут, новая жизнь наступит уже 20 мая следующего года. Новацию активно проталкивают британцы и канадцы, за которыми маячат цифровые гиганты вроде Google и Microsoft. Ничего не понятно, но очень тревожно. Что да как на самом деле, KP.RU рассказал старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.
Итак, начнем с азов. По радио раздается «пик-пик-пик», и мы сверяем часы. Это и есть Всемирное координированное время, по нему мы живем. Смартфоны (они давно заменили многим часы) настраиваются на эти пик-пик-пик сами. Источником сигналов служат атомные часы. Что это такое?
Человечество, чтобы «сохранить» время, веками искало нечто, что «работает» абсолютно равномерно. Когда-то довольствовались ходом Солнца, но Солнце на самом деле движется по небу очень «неаккуратно», то замедляясь, то ускоряясь, ведь орбита Земли - эллипс, а перемещение небесного тела по эллипсу не может быть равномерным. Затем сосредоточились на вращении нашей планеты вокруг оси. Измеряли время, когда одна и та же звезда занимает в течение суток одну и ту же позицию. Считалось, что вращение Земли - эталон. К нему привязывали маятники, башенные и наручные часы. И так жили, не тужили.
В ХХ веке выяснили, что кристалл кварца, если подать на него ток, колеблется очень точно. Точнее маятника. Кварцевые часы завоевали мир.
Но еще в 1940-е годы ученые изобрели нечто, чего на руках у нас нет, но именно это нечто в наши дни определяет ход всего на свете. Атомные часы. Оказалось, атомные процессы идут еще ритмичнее и точнее, чем кварц, и даже... чем вращение Земли. Да, астрономы с удивлением обнаружили, что Земля вращается неравномерно! А раз так, уже с 1960-х годов именно атом, а не Земля, отсчитывает секунды.
Атомные часы - это такая бандура, которая стоит в подвале, в особых условиях, и подобных установок на всей планете, по некоторым данным, штук 400 от силы. В России - например, во Всероссийском научно-исследовательском институте физико-технических и радиотехнических измерений под Зеленоградом, Московская область. Но не только там.
Все атомные часы мира скоординированы друг с другом. Именно поэтому время, которое они выдают, называется координированным (UTC).
Но что же Земля? В конце концов, мы живем «по земному вращению». Солнце встало - значит, утро. Поэтому Землю решили со счетов не списывать, и изобрели хитрые способы согласования астрономического и атомного времени.
А хитрость тут нужна именно что изощренная. Землю «колбасит» прямо в течение одного дня, на 1-2 миллисекунды. На ее вращение влияют ветра, циклоны, выпадение и таяние снегов. Иногда пишут, что даже строительство крупного объекта, например, гигантского водохранилища в Китае.
Помимо этого, Земля в целом вращается все медленнее. Виновата Луна и ее приливы. Приливная волна идет по планете, и слегка ее притормаживает.
- Постепенное замедление вращения Земли - это вековой, долгосрочный тренд, вызванный приливами. Земля будет продолжать замедляться до «конца веков», - говорит Николай Железнов.
Вроде миллисекунда тут, миллисекунда там, а накапливается. Вы наверняка знаете, что сигналы точного времени по радио - это шесть «пиков». Но иногда их бывает семь. Добавляется лишняя секунда. Именно она согласует атомное и астрономическое время. Только не думайте, что все так просто, пикнули лишний раз и дело с концом. За всем этим стоит такая изощренная математика, что даже астрономы, но не специалисты именно в этой области, ее вряд ли до конца понимают. Мы уж, как могли, упростили до предела.
Но несколько лет назад все еще больше запуталось. Земля вдруг перестала замедляться так, как велит ей Луна с ее приливами, и принялась... ускоряться.
- Это явление пока не имеет объяснения. Скорее всего, «виноваты» какие-то процессы внутри земного ядра, - говорит Николай Железнов.
Он уверен, что это ненадолго:
- Думаю, что ускорение вращения Земли - явление временное. Оно уже сбавило темп. Пройдет относительно немного времени, и Земля вновь примется замедляться.
Но именно это самое ускорение и стало толчком к идее - а давайте «отвяжем» Землю от измерения времени вообще. Будем жить по чистому атому.
Авторами скандальной идеи выступают такие научные институции, как Национальная физическая лаборатория Великобритании и Исследовательский центр метрологии Канады. Но со своего ли голоса поют уважаемые западные ученые? Ведь подлинными закоперщиками инициативы называют мировых цифровых гигантов практически в полном составе. Что так взволновало Google и Microsoft?
Они говорят, что боятся сбоя компьютерной техники. Мы мельком упомянули о том, что смартфоны настраиваются на координированное время «сами». Конечно, они не слушают пик-пик по радио. А работают по так называемому протоколу NTP. Когда радио дает лишний пик, изменения в работу смартфонных часов вносит и протокол. Но вот беда, сетуют цифровые гиганты. Это такой хлопотный процесс.
Но хуже всего, что протокол умеет только добавлять секунды. Он придуман тогда, когда Земля замедлялась, и все считали, что так будет всегда. Теперь, вероятно, придется секунду вычесть, то есть выдать в эфир не шесть, а пять пиков. И здесь протокол собьется. Даже прежние, штатные коррекции не раз приводили к краху серверов. А с «аномальной», «ускоренной» секундой протокол гарантированно ляжет. Крах всех систем, Земля останется без интернета и компьютеров, апокалипсис и конец света.
Мы такое ведь проходили - помните «проблему 2000 года»? Вот еще одна. Тогда, правда, ни один сервер не пострадал. Но кто это помнит. Звучит убедительно. Значит, пора менять систему?
Итак, наше время потеряет связь с небом. Секунды - конечно же, ерунда для простого человека. Да, за несколько тысяч лет день уйдет в ночь, и наоборот. Но это когда будет.
Однако последствия будут, и какие, даже специалисты понимают не до конца. Хуже придется спутниковым навигационным системам. Они начнут «мазать», и серьезно. И не через несколько тысяч лет, а уже сейчас. Инициаторы отвечают, «что-нибудь придумаем».
Решение предстоит принять Международному бюро мер и весов в октябре (это такая «ООН», которая судит-рядит, какие у нас секунды, какой длины метр, сколько весит килограмм, и ее директивы надобно соблюдать неукоснительно).
- Я бы не стал торопиться, - говорит Николай Железнов, - Как я уже отмечал, ускорение вращения Земли - явление явно временное. Рано или поздно вращение вернется к своему вековому тренду - замедлению. Изменение в одной шкале времени приведёт к изменениям в такой науке, как астрометрия, в частности, в теории измерения времени. А это значит, что придётся переписывать все программы, используемые в наблюдениях, в том числе и радио диапазоне. И это проблема всей астрономии. Правда, решаемая, но всё равно - финансовые затраты и потеря времени учеными. Наука - вещь консервативная. Всякая новация должна выдержать проверку временем.
Но технологии и бизнес торопят, резюмирует Николай Железнов:
- Если в самом деле появится отрицательная секунда, будет плохо - современная аппаратура не рассчитана на введение отрицательной секунды. Наука будет вынуждена подчиниться реалиям.
Что же решит Бюро в октябре? Давайте откровенно. Что ни решит, нам, простым людям, до этого мало дела. Здесь другое: Земля ускоряется (пока - так), и мы не знаем, почему. Есть даже мнение, что рост числа землетрясений в последние годы тоже как-то связан с ускорением нашей планеты. Что-то происходит у нас под ногами, а мы не знаем, что. Нет никаких сомнений, что астрономы в состоянии согласовать любые секунды, хоть положительные, хоть отрицательные. Да и цифровые гиганты протоколы перепишут. Пусть это долго и дорого, ничего. А вот осознание того, что нечто прямо сейчас происходит в недрах нашей собственной планеты, и мы на это не можем повлиять никак, согласитесь, тревожит.
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