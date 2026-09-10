Вязание, головоломки и любые новые задачи для мозга: как предотвратить деменцию и получать радость от жизни

Любимое хобби поможет поддерживать здоровье и активность вашего мозга. Фото: Dmytro Zinkevych/Shutterstock/Fotodom

В последнее время все больше исследований проводится на тему молодости мозга. Как дольше сохранить когнитивные функции, как продолжать получать от жизни радость. Ведь здоровое долголетие — это не просто тренированные мышцы, хорошие сосуды и память. Это еще и умение желать, чувствовать и хотеть что-то узнавать даже в 70–80 лет. То есть испытывать интерес к жизни.

Об этом говорят и все последние исследования, направленные на изучение рисков развития деменции. Например, до 40% случаев деменции можно предотвратить с помощью изменения образа жизни, пишет журнал Medicalxpress.В том числе раскачать свой когнитивный резерв с помощью интеллектуальной деятельности.

К интеллектуальной деятельности все больше врачей-гериатров относят и хобби. Нечто новое, что мы можем (а главное — хотим!) делать, узнавать даже в пожилом возрасте.

«Хобби и досуговые занятия могут помочь повысить когнитивный резерв, т. е. способность мозга компенсировать повреждения и справляться с заболеваниями или старением за счет гибкости нейронных связей», — объясняет академик РАН, терапевт Оксана Драпкина в своем канале в MAX.

Даже одно хобби, будь то вязание, головоломки или раскрашивание картин по номерам, уже снижает риск развития деменции почти на 20%.

А если у вас несколько увлечений, например, прогулки на велосипеде, занятие танцами в клубе, настольные игры или волонтерская деятельность, то риски снижаются почти на половину (около 40%).

Хобби — это как минимум плюс один новый навык, плюс снижение стресса. Как максимум — общение с близкими по духу людьми. Фото: SeventyFour/Shutterstock/Fotodom

Все исследователи отмечают, что ни один конкретный вид хобби не снижал риск развития деменции больше, чем другие. Главное, чтобы подходило или нравилось именно вам. Ведь новое хобби — это как минимум плюс один новый навык, плюс снижение стресса. Как максимум — общение с близкими по духу людьми.

Выбирая увлечение, особенно если хотите сделать его главным вызовом для улучшения здоровья мозга, задайте себе несколько вопросов, предлагает академик Драпкина:

Сможет ли это занятие стать для меня интеллектуальным вызовом?

Поможет ли это мне регулярно двигаться?

Поднимет ли это мне настроение, даст ли мне чувство удовольствия или смысла жизни?

Поможет ли это наладить контакт с другими людьми?

«Чем больше положительных ответов вы дадите, тем больше вероятность того, что хобби поможет поддерживать здоровье и активность вашего мозга», — отмечает главный внештатный терапевт Минздрава.

КСТАТИ

С возрастом меняется дофаминовая система мозга: что делать?

— С возрастом многие замечают: то, что раньше вызывало азарт, любопытство и предвкушение, уже не дает такого яркого эмоционального отклика. Отчасти это может быть связано с возрастными изменениями дофаминовой системы мозга, — пишет канал «Жизненный путь долгожителя. Медицина здорового долголетия». Это официальный канал Института биологии старения и медицины здорового долголетия в РНЦХ им. Б. В. Петровского, его директор — эксперт KP.RU, академик РАН Алексей Москалев.

Дофамин вырабатывается в тот момент, когда мы получаем удовольствие от достигнутой цели. То есть это не просто гормон радости, а, можно сказать, гормон-мотиватор, который толкает нас к исследованию нового.

Что же происходит, когда мы входим в пору серебрянного возраста?

— Меняется не просто количество дофамина. Постепенно снижается плотность некоторых дофаминовых рецепторов и транспортеров, меняется работа дофаминовых нейронов и эффективность передачи сигнала. Поэтому правильнее говорить о возрастной перестройке всей дофаминовой системы, — объясняют эксперты канала «Путь долгожителя».

Можно ли с этим бороться?

Хорошо, если новое хобби сочетается с физической активностью. Фото: El Nariz/Shutterstock/Fotodom

Да. Во-первых, следить за сбалансированным питанием: для нормального обмена нейромедиаторов важны железо, витамин B6, фолат и другие нутриенты.

Во-вторых, пробовать каждый день что-то новое. Новый маршрут прогулки, путешествие, музыка, танцы, непривычная тренировка, иностранный язык или освоение нового навыка, то есть хобби, заставляют мозг снова исследовать, учиться и ожидать результата.

И хорошо бы новое хобби сочеталось с физической активностью (танцы, бег, просто прогулки) — движение взаимодействует с дофаминовой системой и одновременно поддерживает нейропластичность.

В-третьих, не менее важен сон: выраженный недосып способен изменять работу дофаминовых рецепторов.

«Поэтому привычка продолжать учиться, двигаться, путешествовать, слушать музыку, ставить перед собой новые задачи и получать новые впечатления — это не только способ сделать жизнь интереснее. Это способ продолжать давать мозгу разнообразные стимулы и продолжать получать удовольствие от жизни», — объясняют эксперты.

KP.RU тоже писал, что среди основных факторов риска развития деменции — плохой сон, вредные привычки, стрессы, лишний вес и отсутствие общения.

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