Юнна Мориц: И Одессу на пожаре гитлерические твари для нацизма фильтровали

Поэтесса Юнна Мориц Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

…- И готовы — хоть сейчас! —

Фильтровать они Донбасс

От защитников Донбасса,

Не сдающихся зверью…

— Юнна Петровна, почему эта фильтрация — у тех, кто ее пытается провести — не пройдет! Никогда?

— …Дорогой Саша!… Эта фильтрация состряпана для очистки Донбасса, две Республики которого объявили свою Независимость от укрофашистского, русофобского, майданского гитлерья, живьём спалившего людей Антимайдана в Одессе!..

Донбассу объявлена геноцидная блокада, Донбасс сражается против геноцидной фильтрации, против геноцидной очистки, устроенной укрофашистами под руководством американщины, европщины, британщины!

Эта фильтрация, очистка Донбасса укрофашистами потерпит поражение, безусловно и несомненно, — потому что Донбасс — это Россия, а не колония майданских русофобских укрофашистов!

— Юнна Петровна, у них, походу, что-то с фильтрами не в порядке? Или — мы такая страна — не фильтруемая? И у нас народ — нефильтруемый?

— Россия, Саша, никем, никогда непобедима, потому что народ России — огнём! — за Родину! — фильтрует, очищает свою священную землю — от Наполеона, от Европы — гитлеропы, от сатанины всех размеров и сортов, мечтающих — очистить от России! — землю России! В этом Россия виновата — сейчас и впредь, в любые времена!..

…А вот что в стихах.

ФИЛЬТРАЦИЯ

Фильтры — слово из латыни.

Фильтрование — очистка.

Бабий Яр в\на Украине

Чистил землю для нациста,

И Одессу на пожаре

Гитлерические твари

Для нацизма фильтровали,

И готовы — хоть сейчас! —

Фильтровать они Донбасс

От защитников Донбасса,

Не сдающихся зверью,

Чья готова биомасса

Фильтровать страну мою!

Эти фильтры не забыла,

Помню, — им благодаря

Из людей варила мыло

Фильтровальня гитлерья,

Фильтровальное отродье

Фильтровало Бабий Яр,

И отродье это — в моде,

Потому что производит

Русофобщины товар,

И готово — хоть сейчас! —

Фильтровать оно Донбасс

От защитников Донбасса,

Не сдающихся зверью,

Чья готова биомасса

Фильтровать страну мою!

Юнна Мориц.

* *

— Юнна Петровна, и после стихов — вопрос… Но — меняются же технологии неонацистского фильтрования России… Что мы можем противопоставить им в будущем?

— Все, самые высшие, технологии очистки России — от России! — сгорают в никем никогда непобедимом огне Российской Истории! Народ России — самая высшая технология всех грядущих времён! Огонь народа России — за Родину! — самая высшая технология огненной Непобедимости, огненной очистки России — от всех захватчиков, чьи лавины доводят Россию Знамён Победы — до Парижа, и до Берлина, и до первого места в космосе, где первый язык человеческий — русский язык!

— Спасибо вам огромное, Юнна Петровна!