Юнна Мориц: И Одессу на пожаре гитлерические твари для нацизма фильтровали

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
…- И готовы — хоть сейчас! —
Фильтровать они Донбасс
От защитников Донбасса,
Не сдающихся зверью…
— Юнна Петровна, почему эта фильтрация — у тех, кто ее пытается провести — не пройдет! Никогда?
— …Дорогой Саша!… Эта фильтрация состряпана для очистки Донбасса, две Республики которого объявили свою Независимость от укрофашистского, русофобского, майданского гитлерья, живьём спалившего людей Антимайдана в Одессе!..
Донбассу объявлена геноцидная блокада, Донбасс сражается против геноцидной фильтрации, против геноцидной очистки, устроенной укрофашистами под руководством американщины, европщины, британщины!
Эта фильтрация, очистка Донбасса укрофашистами потерпит поражение, безусловно и несомненно, — потому что Донбасс — это Россия, а не колония майданских русофобских укрофашистов!
— Юнна Петровна, у них, походу, что-то с фильтрами не в порядке? Или — мы такая страна — не фильтруемая? И у нас народ — нефильтруемый?
— Россия, Саша, никем, никогда непобедима, потому что народ России — огнём! — за Родину! — фильтрует, очищает свою священную землю — от Наполеона, от Европы — гитлеропы, от сатанины всех размеров и сортов, мечтающих — очистить от России! — землю России! В этом Россия виновата — сейчас и впредь, в любые времена!..
…А вот что в стихах.
ФИЛЬТРАЦИЯ
Фильтры — слово из латыни.
Фильтрование — очистка.
Бабий Яр в\на Украине
Чистил землю для нациста,
И Одессу на пожаре
Гитлерические твари
Для нацизма фильтровали,
И готовы — хоть сейчас! —
Фильтровать они Донбасс
От защитников Донбасса,
Не сдающихся зверью,
Чья готова биомасса
Фильтровать страну мою!
Эти фильтры не забыла,
Помню, — им благодаря
Из людей варила мыло
Фильтровальня гитлерья,
Фильтровальное отродье
Фильтровало Бабий Яр,
И отродье это — в моде,
Потому что производит
Русофобщины товар,
И готово — хоть сейчас! —
Фильтровать оно Донбасс
От защитников Донбасса,
Не сдающихся зверью,
Чья готова биомасса
Фильтровать страну мою!
Юнна Мориц.
* *
— Юнна Петровна, и после стихов — вопрос… Но — меняются же технологии неонацистского фильтрования России… Что мы можем противопоставить им в будущем?
— Все, самые высшие, технологии очистки России — от России! — сгорают в никем никогда непобедимом огне Российской Истории! Народ России — самая высшая технология всех грядущих времён! Огонь народа России — за Родину! — самая высшая технология огненной Непобедимости, огненной очистки России — от всех захватчиков, чьи лавины доводят Россию Знамён Победы — до Парижа, и до Берлина, и до первого места в космосе, где первый язык человеческий — русский язык!
— Спасибо вам огромное, Юнна Петровна!